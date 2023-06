Um em cada quatro trabalhadores busca novos empregos por preocupação com o custo de vida: PwC Global Workforce Hopes & Fears Survey

"A grande demissão" continua à medida que o custo de vida obriga trabalhadores a procurar aumentos salariais

LONDRES, 22 de junho de 2023 /PRNewswire/-- Hoje, a PwC lançou a Global Workforce Hopes & Fears Survey, que detalha as atitudes e comportamentos de quase 54.000 trabalhadores em 46 países e territórios.

Apesar de uma economia mais fraca em todo o mundo, a "grande demissão" parece continuar. Um em cada quatro funcionários (26%) diz que é provável que mudem de emprego nos próximos 12 meses, em comparação com os 19% do ano passado. Os trabalhadores que disseram que são mais propensos a mudar de emprego incluem aqueles que se sentem sobrecarregados (44%), dificuldade para pagar as contas todos os meses (38%) e Gen Z (35%).

Objetivo, cultura da empresa e inclusão também continuam sendo fundamentais para as preocupações dos funcionários. Entre os trabalhadores que disseram que provavelmente mudarão de empregadores, menos da metade (47%) disse que considera seus empregos gratificantes, em comparação com 57% dos que não pretendem trocar de trabalho. Aqueles com probabilidade de mudar de empregador também têm oito pontos percentuais menos probabilidade de dizer que podem realmente ser eles mesmos no trabalho do que seus colegas que pretendem ficar (51% contra 59%).

A economia esfriada de hoje está criando uma força de trabalho sem dinheiro

Globalmente, os funcionários estão se sentindo cada vez mais sem dinheiro à medida que a economia esfria e os desafios inflacionários continuam a impactar as carteiras da força de trabalho. A proporção da força de trabalho global que disse ter dinheiro sobrando no final do mês caiu para 38%, ante aos 47% do ano passado. Um em cada cinco trabalhadores (21%) agora trabalha em vários empregos, com 69% fazendo isso porque precisam de renda adicional. A parcela de trabalhadores com múltiplos empregos é maior para a geração Z (30%) e minorias étnicas (28%).

O desafio econômico também está impulsionando as demandas salariais, com a proporção de trabalhadores que planejam pedir um aumento salarial saltando de 35% para 42% ano a ano. Entre os trabalhadores que estão lutando financeiramente, esse número chega a quase metade (46%).

Bob Moritz, presidente global da PwC, disse:

"A força de trabalho global é dividida em duas - aqueles com habilidades valiosas que estão bem definidas para continuar aprendendo e aqueles sem. Descobrimos que, muitas vezes, aqueles sem as habilidades são menos seguros financeiramente e menos capazes de acessar o treinamento para essas habilidades do futuro. Em um mundo onde os CEOs sabem da necessidade de transformar seus negócios para obter sucesso, eles precisam combinar os benefícios da tecnologia com um plano para cultivar os talentos de todos os trabalhadores. Não é do interesse de ninguém que as empresas persigam o mesmo grupo de trabalhadores qualificados enquanto o resto da sociedade fica para trás."

Há um ciclo de feedback negativo, pois os trabalhadores sem dinheiro têm menos probabilidade de acessar o treinamento

Trabalhadores com dificuldades financeiras também são menos capazes de enfrentar os desafios do futuro, incluindo a necessidade de desenvolver novas habilidades e se adaptar à ascensão da IA. Em comparação com trabalhadores que podem pagar suas contas confortavelmente, aqueles com dificuldades ou que não conseguem pagar suas contas têm 12 pontos percentuais menos probabilidade de dizer que estão buscando ativamente oportunidades para desenvolver novas habilidades (62% contra 50%). Da mesma forma, os trabalhadores com maior segurança financeira têm maior probabilidade de buscar feedback no trabalho e usá-lo para melhorar seu desempenho (57%) do que aqueles com dificuldades financeiras (45%).

Mais de um terço (37%) dos trabalhadores com melhor desempenho financeiro dizem que a IA melhorará sua produtividade, em comparação com os trabalhadores que não estão bem financeiramente (24%). Os trabalhadores com melhor desempenho financeiro também acham que a IA criará novas oportunidades de emprego (24% contra 19%). Eles são menos propensos a pensar que isso mudará a natureza de seu trabalho de forma negativa (13% contra 18%).

Trabalhadores qualificados são mais otimistas

Em contraste, os trabalhadores qualificados estão enfrentando esse ambiente econômico e de trabalho em rápida mudança com maior confiança. Os trabalhadores que disseram que seu trabalho exige habilidades especializadas têm maior probabilidade de antecipar a mudança. Mais da metade (51%) diz que as habilidades exigidas pelo trabalho mudarão significativamente nos próximos cinco anos, em comparação com apenas 15% dos funcionários que não possuem treinamento especializado. Cerca de dois terços estão confiantes de que seu empregador os ajudará a desenvolver as habilidades digitais, analíticas e de colaboração que precisarão. Esses números caem para abaixo da metade para aqueles que não trabalham atualmente em empregos que exigem treinamento especializado.

Antigas práticas de recrutamento prejudicam a confiança em mobilidade dos funcionários

Em um mercado de trabalho competitivo, os empregadores estão perdendo talentos valiosos devido a abordagens antigas em relação ao recrutamento e desenvolvimento. Mais de um terço (35%) dos trabalhadores com habilidades especializadas concordam moderadamente ou fortemente que perderam oportunidades de trabalho porque não conhecem as pessoas certas.

Enquanto isso, mais de um terço (35%) dos trabalhadores diz que possui habilidades que não são aparentes em seu CV ou histórico de trabalho, indicando que as empresas podem estar negligenciando talentos em seus elencos. Uma pesquisa recente publicada pelo World Economic Forum em colaboração com a PwC descobriu que a criação de mercados de trabalho que priorizam habilidades poderia ajudar mais de 100 milhões de pessoas de todo o mundo a conseguir empregos melhores.

Bhushan Sethi, Diretor da Strategy&, PwC EUA, disse:

"Com a incerteza econômica contínua, vemos uma força de trabalho global que quer mais remuneração e um trabalho mais significativo. Abordar essas necessidades será fundamental à medida que líderes buscam transformar seus locais de trabalho, possibilitando a reinvenção de modelos de negócios, o crescimento rentável e a criação de empregos. Uma parte fundamental desta agenda de transformação incluirá o acesso a pools alternativos de talentos por meio de uma abordagem de contratação que prioriza competências para abordar as habilidades e a escassez de mão de obra atuais. Avaliar e aperfeiçoar as pessoas com base no que elas podem fazer no futuro, não apenas no que demonstraram no passado, pode proporcionar resultados econômicos, comerciais e sociais sustentáveis".

Os empregadores têm um papel fundamental na retenção dos funcionários

A pesquisa SINGEO 2023 da PwC mostrou que quatro em cada 10 CEOs acreditam que sua empresa não sobreviverá mais de 10 anos sem transformação. A força de trabalho está um pouco mais otimista na pesquisa Hopes & Fears, com o equivalente a 33%, embora esse pessimismo suba para a 40% entre as gerações mais jovens. A confiança na longevidade dos negócios também é fundamental para a retenção. Os trabalhadores que acreditam que sua empresa não sobreviverá uma década sem mudar têm mais do que o dobro de probabilidade de sair nos próximos 12 meses (43% afirmam que, provavelmente, sairão - em comparação com 19% dos trabalhadores que acreditam que sua empresa sobreviverá por mais de uma década).

Pete Brown, líder global de pessoas e organizações da PwC no Reino Unido, disse:

"Os CEOs sabem que precisam reinventar constantemente seus negócios para sobreviver ao próximo desafio. A liderança é mais necessária do que nunca para reter talentos, ao mesmo tempo em que recruta pessoas com as habilidades humanas necessárias para enfrentar qualquer tempestade. As direções precisam ouvir seus funcionários hoje para criar uma força de trabalho viável para o futuro, para amanhã".

As gerações mais jovens estão mais otimistas com relação ao impacto da IA em suas carreiras

Mais da metade (52%) dos funcionários em todo o mundo esperam ver algum impacto positivo da IA em sua carreira nos próximos cinco anos, com um terço (31%) dizendo que aumentará sua produtividade/eficiência no trabalho. Muitos trabalhadores também veem a IA como uma oportunidade de aprender novas habilidades (27%).

A pesquisa também revela grandes disparidades demográficas nas atitudes dos funcionários em relação à IA. As gerações mais jovens são muito mais propensas a esperar que a IA impacte suas carreiras em todos os impactos pesquisados, tanto positiva quanto negativamente, enquanto um pouco mais de um terço (34%) da geração Baby Boomers acredita que a IA não impactará suas carreiras, apenas 14% da Gen Z e 17% da geração Millennials concordam.

