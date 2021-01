Um novo desafio para gigantes globais da TV: a qualidade da imagem é a base e a aplicação é a alma!

A qualidade da imagem é a base dos produtos de TV. Fisher Yu declarou, como patrocinador oficial do EURO 2020, traremos uma versão personalizada da série EURO 2020 ULED U7 para fãs de futebol em todo o mundo. A Hisense, que lançará novos produtos de TV a Laser no CES a cada ano, este ano lançará uma gama completa de produtos de TV a laser TriChroma com telas de 75 polegadas a 300 polegadas, anunciando o início de uma nova era da TV a laser TriChroma A nova TV a laser TriChroma da Hisense adota arquitetura de fonte de luz a laser RGB. Os lasers de cores diferentes são agrupados separadamente e bem controlados, o que resulta em um desempenho de cores mais puras. Este produto atinge melhoria de brilho de 20% no nível de pixel e brilho de imagem de 430 nits. Além disso, o padrão mais alto da gama de cores da TV pode alcançar 107% segundo os valores BT2020, e a cobertura de gama de cores pode alcançar até 151% do padrão de cor para projeção de filmes DCI-P3, que é quase 50% mais do que o cinema de alta qualidade.

A aplicação é a alma do produto da TV. Fisher Yu declarou que as telas são de vital importância na reconstrução do nosso estilo de vida devido ao seu valor e função únicos. No desafiador ano de 2020, a Hisense se concentrou no entretenimento doméstico e lançou produtos como TV social, TV 8K de tela dupla e TV a Laser TriChroma, que podem apoiar chamadas de conferência com milhares de pessoas que ligam. Em 2021, a Hisense continuará a expandir a função de grandes telas como o centro da casa inteligente, permitindo sua aplicação como uma plataforma social doméstica. A tela social Hisense atualizada suporta home office, palestras on-line, atendimento domiciliar, AI fitness e uma gama de necessidades sociais e comerciais. Os produtos de tela ecológica da Hisense são centrados no usuário. Eles são baseados na evolução do tempo e do espaço na vida doméstica e desenvolvidos para abranger uma grande variedade de elementos do dia a dia, incluindo aprendizado doméstico, escritório, lazer e entretenimento, gestão da vida, gestão da imagem entre outros.

Por exemplo, a Hisense lançou um produto de tela ecológica para o touch screen education em resposta ao rápido crescimento das demandas de educação familiar de crianças, que pode realizar interação doméstica, orientação de dever de casa, testes de simulações e outros modelos educacionais. A tela de condicionamento físico da Hisense oferece suporte a cursos e sessões de vídeo on-line, orientação de IA e pode gerar planos individuais de condicionamento físico, bem como registrar os exercícios. A Hisense também oferece aos jogadores produtos de jogos de tela grande que suportam console games, cloud games e jogos on-line. A Hisense também lançará monitores de veículos, telas transparentes e telas duplas, bem como produtos de tela ecológica residencial que poderiam oferecer serviços comunitários, como consultas médicas remotas e gerenciamento de instalações comunitárias. Além disso, os serviços como roteiros de viagens, educação e reuniões remotas estariam disponíveis.

Ao mesmo tempo, a Hisense continuará a melhorar a qualidade da imagem e a experiência com recursos de chip. A Hisense também produzirá chip de tela dupla 4K120Hz, chip de processamento de qualidade de imagem 8K 120Hz, chip de voz inteligente AISOC e chip SOC de visão de IA. Os chips serão aplicados em TVs ULED, que são TVs de alta definição e grande volume de venda, levando o impacto audiovisual além da imaginação para os usuários. O avanço da tecnologia de tela moderna está desafiando as limitações de tempo, espaço e o número de dispositivos de acesso. A tela conectará todos os serviços, experiência social e pessoas. A qualidade de imagem e a experiência de aplicação cada vez melhores continuam a fortalecer a posição importante dos produtos de TV e também repercutem no mercado global de TV. Os gigantes da TV global estão enfrentando um novo desafio.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1417822/Hisense.jpg

FONTE Hisense

