Um novo recorde, a GWM anuncia oficialmente seu POER número 300.000

BAODING, China, 3 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Em 8 de maio, foi finalizado o GWM POER número 300.000 na linha de produção na GWM Chongqing Smart Factory no sudoeste da China.

É um novo recorde alcançado pela GWM desde que entregou o veículo número 200.000 aos clientes em agosto do ano passado. Em apenas dois anos, a GWM POER alcançou com sucesso um marco notável do 300.000 veículo.