Un nouveau record, GWM annonce officiellement son 300 000e POER

« Grâce à la force exceptionnelle de ses produits, GWM POER est devenu un modèle de meilleures ventes et a apporté des produits de pick-up intelligents et de haute qualité aux utilisateurs du monde entier », a déclaré Tony Sun, directeur général adjoint de GWM International lors de la cérémonie d'achèvement du 300 000e GWM POER.

En fait, en prenant le marché chinois comme point de départ, GWM POER a réalisé des véhicules du 1er au 10 000e en moins de cent jours à la chaîne de production depuis 2019.

Pour répondre aux divers besoins des marchés du monde entier, GWM POER propose différents types de configurations intelligentes. Sur le marché australien, par exemple, le modèle est équipé de plusieurs systèmes intelligents d'aide à la conduite, tels que l'assistance au maintien dans la voie (LKA) et le freinage automatique d'urgence (AEB), afin d'améliorer de manière exhaustive la sécurité des conducteurs et des passagers dans tous les domaines lorsqu'ils sont sur la route.

La fonction AEB, en particulier, permet de commander automatiquement le freinage du véhicule lorsque le conducteur rencontre une situation d'urgence ou doit respecter une distance de sécurité minimale. Dans de tels cas, cette fonction peut réduire les accidents par collision et améliorer la sécurité sur la route.

Pour répondre aux différents besoins des clients internationaux, GWM a également pris les devants en lançant récemment Jingangpao sur le marché chinois. Il s'agit du dernier modèle de la sous-série des GWM PICKUP. Équipé d'une grande boîte de chargement, le Jingangpao est pratique pour la vie et le travail quotidien des clients. Par exemple, si les clients prévoient de transporter des meubles et des équipements mécaniques de grande taille, la conception de la capacité de charge peut les aider à terminer le transport plus efficacement.

Actuellement, GWM POER a été lancé dans plus de 50 pays, dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Chili, l'Arabie Saoudite et l'Afrique du Sud, et a enregistré une croissance des ventes sur de nombreux marchés.

Le rapport publié par l'Association nationale de l'automobile du Chili (ANAC) montre qu'en février de cette année, les ventes de GWM PICKUP ont augmenté de 38 %, avec une part de marché de plus de 19 %, grâce aux ventes de GWM POER.

« À l'avenir, GWM continuera à améliorer et à renouveler ses produits de ramassage afin que les clients mondiaux puissent profiter des meilleurs produits et services apportés par les technologies avancées », a déclaré Tony.

Cette année, GWM prévoit également de lancer Jingangpao sur plusieurs marchés, dont l'Arabie Saoudite et le Chili, afin d'offrir aux clients du monde entier de nouvelles options plus diversifiées et orientées vers le client sur le marché des pick-ups.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1831406/A_New_Record__GWM_Officially_Announces_Its_300_000th_POER.jpg

SOURCE GWM