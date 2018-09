Um Oeste da China mais aberto abraça oportunidades globais

CHENGDU, China, 26 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- Com o tema "Nova Era na China, Nova Ação do Oeste da China", a 17a Feira Internacional do Oeste da China (doravante denominada "17a WCIF") foi realizada na cidade de Chengdu, província de Sichuan, de 20 a 24 de setembro no Centro Internacional de Exposições da Cidade Internacional do Oeste da China e no Centro Internacional de Convenções e Exposições do Novo Século da Cidade de Chengdu com uma área total de exposição de aproximadamente 260.000 metros quadrados.

A exposição da WCIF foi guiada pelo novo padrão de "exposição + indústria" com duas seções principais: exibição abrangente e exibição industrial. A seção de exibição abrangente montou o Salão de Cooperação "The Belt and Road", destacando os resultados de cooperação entre países ao longo do "the Belt and Road" e províncias (regiões autônomas e municípios) na China. A seção de exibição industrial destacou a tecnologia de ponta, os mais recentes produtos e as tendências de desenvolvimento em inteligência artificial, integração militar-civil, fabricação inteligente, conservação de energia e proteção ambiental, emergência, educação, pensão, agricultura e muitos outros setores. Entre eles, a Itália, o principal país convidado, cobria uma área de 1.200 metros quadrados e tinha cinco seções principais: tecnologia inovadora, sustentabilidade ambiental e urbana, saúde, agricultura e vinho, e estilo de vida italiano. Ao mesmo tempo, foram realizados 11 eventos, incluindo a Cerimônia de Abertura, o Concerto de Abertura da Noite Italiana, o 6o Diálogo sobre Segurança Alimentar China-Itália e assim por diante.

Mais de 60.000 empresas de 90 países e regiões participaram da 17a Feira Internacional da China Ocidental (WCIF) na metrópole chinesa de Chengdu, no oeste do país, disputando oportunidades trazidas pelo forte desenvolvimento do Oeste da China e o Belt and Road que a atravessa. Ao mesmo tempo, a Cerimônia de Abertura da WCIF e do Fórum de Cooperação Internacional do Oeste da China, a Cúpula de Líderes Empresariais do "The Belt and Road" de 2018, o Fórum de Desenvolvimento Econômico Não-Público da China (Sichuan), a Sessão de Informes sobre Investimentos no Oeste da China, a Cerimônia de Assinatura de Projetos de Cooperação Econômica e outros eventos foram realizados com sucesso.

