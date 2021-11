Um paraíso de inverno no centro de Nova York: Empire State Building revela decoração natalina, vitrines e eventos especiais

A partir de hoje, as janelas do saguão da Quinta Avenida do edifício estão decoradas com temas de Natal repletos de elementos dourados e brilhantes e paisagens cheias de doces para comemorar a época mais deslumbrante do ano. As espetaculares janelas são complementadas pelas luzes natalinas, guirlandas e pela imponente árvore de Natal monumental instaladas no saguão em estilo art déco. Os visitantes que passarem pelo saguão da Quinta Avenida de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, também serão saudados por músicas natalinas interpretadas por pianistas profissionais.

"A alegria das festas de fim de ano pode ser sentida em todos os cantos de nossa Observatory Experience reimaginada, desde a decoração inspiradora até nossos vendedores temporários festivos", disse Jean-Yves Ghazi, presidente do Empire State Building Observatory. "Estamos animados em receber os visitantes em uma experiência autêntica e mágica durante a época mais deslumbrante do ano."

Todos os fins de semana até o final de novembro, o Empire State Building venderá cervejas especiais, inclusive sua própria Hazy IPA "View From the Top" vendida exclusivamente no Observatório do 86o Andar, em parceria com a Craft+Carry e a Five Boroughs Brewing Co. Em 2 de dezembro, a DŌ, Cookie Dough Confections, uma empresa de massas de cookies comestíveis e de cookies com sede em Nova York, assumirá como vendedora temporária do 86o Andar em dezembro. Nos três primeiros fins de semana de dezembro, a DŌ oferecerá seis iguarias de Natal com tema de Nova York em seu carrinho especial de aniversário de 90 anos.

Ao chegarem à Observatory Experience do Empire State Building, um candelabro gigante cumprimenta os visitantes, que têm a oportunidade de tirar sua foto natalina anual no canto nordeste do Observatório do 86o Andar, com o cenário mais icônico e autêntico de Nova York. A decoração permanecerá exposta no saguão e na Observatory Experience até 6 de janeiro.

A Observatory Experience do Empire State Building passou por uma reimaginação total de USD 165 milhões, que foi concluída em dezembro de 2019. Entre os itens reimaginados estão uma entrada dedicada aos visitantes, um museu imersivo com exposições digitais e táteis e o Observatório do 102o andar totalmente reimaginado. Para se sentirem mais confiantes, os visitantes contam com as melhorias na qualidade do ambiente interno (IEQ) líderes do setor, como filtros MERV 13 e bipolarização ativa. O Observatório do 86o Andar possui lâmpadas de calor ativadas por temperatura instaladas recentemente para manter os visitantes aquecidos enquanto apreciam a vista de inverno cintilante do centro da cidade de Nova York.

As luzes da torre do edifício, famosas no mundo todo, brilharão durante as festas de fim de ano com iluminações especiais para o Dia de Ação de Graças, Chanukah, Natal e Ano Novo.

Imagens de alta resolução e b-roll podem ser encontrados aqui.

Mais informações sobre o Empire State Building podem ser encontradas on-line.

Sobre o Empire State Building

O Empire State Building , "The World's Most Famous Building", de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), eleva-se a 443 metros acima do centro de Manhattan, da base à antena. A reimaginação no valor de USD 165 milhões da Observatory Experience do Empire State Building cria uma experiência totalmente nova com uma entrada dedicada aos visitantes, um museu interativo com nove galerias e o Observatório do 102o Andar reprojetado com janelas do chão ao teto. A jornada até o mundialmente famoso Observatório do 86o Andar, o único observatório de 360 graus a céu aberto com vistas para Nova York e além, orienta os visitantes para toda sua experiência na cidade, englobando tudo, desde a história icônica do edifício até seu lugar atual na cultura pop. Saiba mais em www.esbnyc.com. O ano de 2021 celebra o 90º aniversário do edifício, inaugurado oficialmente em 1º de maio de 1931. Declarado o "Edifício Favorito da América" pelo American Institute of Architects, bem como o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber e a atração número 1 da cidade de Nova York pela Lonely Planet, anualmente, ele recebe mais de quatro milhões de visitantes do mundo todo.

Desde 2011, o edifício é totalmente alimentado por energia eólica renovável, e seus muitos andares abrigam uma diversificada gama de locatários de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, bem como varejistas como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informações e para adquirir ingressos para a Observatory Experience, acesse esbnyc.com ou siga os perfis do edifício no Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube, ou TikTok.

Sobre a Empire State Realty Trust

A Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) possui, administra, opera, adquire e reposiciona escritórios e propriedades de varejo em Manhattan e na grande área metropolitana de Nova York, incluindo o Empire State Building, o "Edifício Mais Famoso do Mundo". Em 30 de setembro de 2021, o portfólio de escritórios e espaços para varejo da empresa englobava 3,078 milhões de metros quadrados alugáveis, o que consiste em cerca de 2,8 milhões de metros quadrados divididos em 14 propriedades de escritórios, incluindo nove em Manhattan, três em Fairfield County, no estado de Connecticut, e dois em Westchester County, no estado de New York; além de aproximadamente 213.360 metros quadrados alugáveis no portfólio de varejo.

A Empire State Realty Trust é líder em eficiência energética no ambiente construído e em sustentabilidade, com 76% do portfólio elegível certificado pela ENERGY STAR e 100% totalmente alimentado por energia eólica renovável. Como o primeiro portfólio imobiliário comercial nas Américas a atingir a classificação de saúde e segurança baseada em evidências e verificada por terceiros WELL Health-Safety Rating, a ESRT também obteve a maior classificação possível do GRESB 5 Star Rating and Green Star por seu desempenho em sustentabilidade no setor imobiliário e foi nomeado um Fitwel Champion para edifícios saudáveis e de alto desempenho. Para saber mais sobre a Empire State Realty Trust, acesse esrtreit.com e siga a ESRT no Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn.

