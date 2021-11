Un décor hivernal féérique au cœur de New York : L'Empire State Building dévoile ses décorations des fêtes, ses vitrines et ses événements spéciaux

À compter d'aujourd'hui, les vitrines du hall d'entrée de la Cinquième Avenue sont ornées de scènes de fêtes qui présentent des paysages dorés, scintillants et ornés de bonbons pour célébrer la période la plus merveilleuse de l'année. Les lumières de Noël, les couronnes et un imposant arbre de Noël situé dans le hall Art déco si typique de l'édifice viennent compléter ses vitrines spectaculaires. Les visiteurs qui traversent le hall d'entrée de la Cinquième Avenue du lundi au vendredi seront également accueillis par des mélodies sur le thème des fêtes interprétées par des pianistes professionnels de 8 h à 19 h.

« L'esprit des fêtes se fait sentir dans tous les coins de notre nouvelle expérience de l'observatoire, des décorations impressionnantes à nos vendeurs éphémères de Noël, a déclaré Jean-Yves Ghazi, président de l'Observatoire de l'Empire State Building. Nous sommes ravis d'accueillir les visiteurs dans le cadre d'une expérience authentique et magique pendant la période la plus merveilleuse de l'année. »

Chaque week-end jusqu'à la fin du mois de novembre, l'Empire State Building vendra des bières spéciales – y compris sa propre Hazy IPA « View From the Top » vendue exclusivement à l'Observatoire du 86e étage – en partenariat avec Craft+Carry et Five Boroughs Brewing Co . Puis, à compter du 2 décembre, DŌ, Cookie Dough Confections , une entreprise de pâte à cookies comestible et de cookies basée à New York, prendra possession du 86e étage à titre de vendeur éphémère pour le mois. DŌ offrira six gourmandises sur le thème des fêtes et de New York à partir du panier spécial du 90e anniversaire pendant les trois premières fins de semaine de décembre.

Une ménorah géante accueille les visiteurs à l'entrée de l'expérience de l'Observatoire de l'Empire State Building, et une séance de photos de fêtes dans le coin nord-est de l'Observatoire du 86e étage permet également aux visiteurs de prendre leurs portraits annuels de Noël avec l'arrière-plan le plus emblématique et le plus authentique de New York. Les décorations demeureront exposées dans le hall d'entrée et tout au long de l'expérience de l'Observatoire jusqu'au 6 janvier.

L'expérience de l'Observatoire de l'Empire State Building a fait l'objet d'une refonte de fond en comble de 165 millions de dollars, qui s'est terminée en décembre 2019. Les rénovations comprennent une entrée réservée aux visiteurs, un musée immersif avec des expositions numériques et tactiles, ainsi que l'Observatoire du 102e étage entièrement réinventé. Les invités profitent des meilleures améliorations de la qualité de l'environnement intérieur de l'industrie, comme les filtres MERV 13 et la polarisation bipolaire active, pour une plus grande confiance. L'Observatoire du 86e étage est équipé de lampes thermiques nouvellement installées, activées par la température, pour garder les visiteurs au chaud tout en profitant du panorama hivernal scintillant depuis le cœur de la ville de New York.

Les célèbres lumières de la tour de l'édifice brilleront tout au long des fêtes avec des illuminations spéciales pour Thanksgiving, Hanoukka, Noël et le réveillon du Nouvel An.

Des images haute résolution et un b-roll sont disponibles ici .

De plus amples renseignements sur l'Empire State Building sont disponibles en ligne .

À propos de l'Empire State Building

L'Empire State Building , « l'édifice le plus célèbre au monde », appartient à Empire State Realty Trust , Inc. (ESRT: NYSE). Il surplombe le centre de Manhattan du haut de ses 443 mètres (de la base au sommet de l'antenne). La réinvention de l'expérience de l'Observatoire de l'Empire State Building, d'un coût de 165 millions de dollars, crée une toute nouvelle expérience avec une entrée réservée aux visiteurs, un musée interactif avec neuf galeries et un Observatoire au 102e étage redessiné avec des fenêtres allant du sol au plafond. Le voyage jusqu'au célèbre Observatoire du 86e étage, le seul observatoire en plein air à 360 degrés offrant une vue sur New York et au-delà, oriente les visiteurs pour toute leur expérience de la ville de New York et couvre tout, de l'histoire emblématique du bâtiment à sa place actuelle dans la culture pop. Pour en savoir plus, consultez le site www.esbnyc.com . L'année 2021 marque le 90e anniversaire de l'édifice, qui a officiellement ouvert ses portes le 1er mai 1931. Désigné « bâtiment préféré de l'Amérique » par l'American Institute of Architects, ainsi que destination touristique la plus populaire au monde par Uber et attraction no 1 de la ville de New York par Lonely Planet, il accueille chaque année plus de 4 millions de visiteurs du monde entier.

Depuis 2011, le bâtiment est entièrement alimenté par de l'électricité éolienne renouvelable, et ses nombreux étages accueillent principalement des locataires de bureaux tels que LinkedIn et Shutterstock, ainsi que des commerces tels que STATE Grill and Bar, Tacombi et Starbucks. Pour plus d'informations et pour obtenir des tickets pour l'Observatory Experience, consultez le site esbnyc.com ou suivez les pages Facebook , Twitter , Instagram , Weibo , YouTube , ou TikTok .

À propos d'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) possède, gère, exploite, acquiert et repositionne des immeubles de bureaux et de commerces à Manhattan et dans la région métropolitaine de New York, y compris l'Empire State Building, le « bâtiment le plus célèbre du monde » Le portefeuille de bureaux et de commerces de la société comprend près de 938 321 mètres carrés louables au jeudi 30 septembre 2021, soit environ 873 289 mètres carrés louables dans 14 immeubles de bureaux, dont 9 à Manhattan, 3 dans le comté de Fairfield, au Connecticut, et 2 dans le comté de Westchester, dans l'État de New York. L'entreprise possède environ 65 032 mètres carrés louables dans son portefeuille de commerces.

L'Empire State Realty Trust est un leader en matière d'efficacité énergétique dans le domaine de l'environnement bâti et de la durabilité, avec 76 % du portefeuille éligible certifié ENERGY STAR et 100 % entièrement alimenté par de l'électricité éolienne renouvelable. En tant que premier portefeuille immobilier commercial des Amériques à obtenir la notation WELL Health-Safety , fondée sur des preuves et vérifiée par des tiers, pour la santé et la sécurité, ESRT a également obtenu la plus haute évaluation possible GRESB 5 Star et la reconnaissance Green Star pour la performance de durabilité dans l'immobilier, et a été nommé Champion Fitwel pour les bâtiments sains et à haute performance. Pour en savoir plus sur l'Empire State Realty Trust, rendez-vous sur esrtreit.com et suivez l'ESRT sur Facebook , Instagram , Twitter et LinkedIn .

