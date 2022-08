Uma jornada na SKYPlay, a plataforma mais simples de P2E e NFTs - Parte 2

#Palavra-chave 2 - Tokenomia avançada no slogan da marca, FUEL

SEUL, Coreia do Sul, 26 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A SKYPlay apresenta o slogan de sua marca, FUEL, para agradar a todos, ao mesmo tempo que eleva o valor do token nestas três direções: "sustentável", "justo" e "atraente".

FUEL promete manter os conteúdos de diversão, utilidade e facilidade, mantendo intacta, ao mesmo tempo, a liquidez da plataforma.

A Polygon (MATIC), que a SKYPlay escolheu como sua principal rede para a liquidez constante da plataforma, é uma blockchain de segunda camada da Ethereum com benefícios de escalabilidade, baixas taxas e alta velocidade de transmissão. Após a crise do Terra, ela foi aceita por corporações multinacionais, e a Meta também lançará NFTs baseados na Polygon e na Ethereum no Facebook e no Instagram.

Quanto ao SKP, o token de governança da plataforma SKYPlay, ele mostra um crescimento constante após sua oferta inicial na MEXC em maio deste ano.

#Palavra-chave 3 - Engajamento, conexão e expansão

Desde o primeiro lançamento formal na comunidade em abril, a SKYPlay tem se concentrado em resgatar a comunidade regional no Sudeste Asiático, onde se concentram os usuários de jogos P2E, e atingiu, em julho, 200 mil membros, o teto "de difícil alcance" dos grupos do Telegram, mesmo antes do início dos jogos e serviços.

Todos os participantes da pré-reserva global do Coin Grid, que começou no dia 11 deste mês, recebem diversos personagens do jogo que são os mais populares na pesquisa realizada com a comunidade oficial da SKYPlay, que ocorreu no mês passado.

Por meio de uma operação comunitária planejada em conexão com o lançamento beta da plataforma, a SKYPlay intensificará e aumentará o envolvimento dos membros da comunidade SKYPlay. Além disso, a SKYPlay aumenta seu impacto no mercado global atraindo investimentos estrangeiros e exibindo anúncios na Times Square em Nova York.

A Web 3.0 está aos poucos se tornando parte da vida cotidiana. Projetos recentes de NFTs em arte tradicional e a recriação de locais passados da história da arte no metaverso refletem que o conservador setor de arte tradicional também está se adaptando às mudanças.

Vamos ficar de olho na SKYPlay com seus jogos P2E, bem como em sua ambição de ser o líder da Web 3.0.

SKYPlay

A SKYPlay oferecerá uma rica variedade de conteúdos de estilo de vida, como jogos P2E fáceis, esportes, educação, música e arte, e tudo isso será oferecido por meio de uma plataforma comercial simples de NFTs, otimizada para interface e experiência do usuário móvel.

A SKYPlay oferecerá um espaço maior e melhor do que um simples portal, incentivando os usuários e provedores de serviços a crescer e prosperar dentro de um ecossistema fácil de usar, seguro e confiável.

FONTE SKYPlay

