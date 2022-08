Une quête sur SKYPlay, la plateforme de jeux « play-to-earn » et de NFT la plus facile - Partie 2

#Mots-clés 2 – Économie des jetons avancée (« tokenomie ») dans le slogan de marque, FUEL

SÉOUL, Corée du Sud, 26 août 2022 /PRNewswire/ -- SKYPlay présente son slogan de marque, FUEL, pour plaire à l'ensemble des gens tout en augmentant la valeur du jeton dans les trois directions suivantes : « durable », « équitable » et « attrayant ».

FUEL (pour Fun, Utility, Easy et Liquidity ou divertissement, utilité, facilité et liquidité) représente la vision de l'entreprise de fournir un contenu divertissant, utile et facile, tout en conservant intacte la liquidité de la plateforme.

Polygon (MATIC), que SKYPlay a choisi comme réseau principal pour la liquidité stable de la plateforme, est une blockchains Layer 2 d'Ethereum avec des avantages d'extensibilité, de frais modiques et de vitesse de transmission rapide. À la suite de la crise de Terra, elle a été acceptée par des multinationales, et Meta lancera également des NFT basés sur Polygon et Ethereum sur Facebook et Instagram.

Quant à SKP, le jeton de gouvernance de la plateforme SKYPlay, il affiche une croissance régulière après son introduction sur MEXC en mai dernier.

#Mots-clés 3 – Engagement, connexion et extension

Depuis le premier lancement officiel de la communauté en avril, SKYPlay s'est concentrée sur le nouveau lancement de la communauté régionale en Asie du Sud-Est, où se trouve la concentration d'utilisateurs de jeux « play-to-earn ». La communauté a atteint 200 000 membres en juillet, le plafond « difficile à atteindre » des groupes Telegram, avant même le début des jeux et des services.

Tous les participants à la réservation mondiale de Coin Grid, qui a commencé le 11 août, reçoivent une variété de personnages de jeux qui sont les meilleurs selon un sondage dans la communauté officielle de SKYPlay qui a eu lieu le mois dernier.

Grâce à une activité communautaire planifiée en lien avec le lancement de la version bêta de la plateforme, SKYPlay améliorera et accroîtra la participation de SKYPlayan (les membres de la communauté). De plus, SKYPlay accroît son impact sur le marché mondial en attirant des investissements étrangers et en affichant des publicités à Times Square, à New York.

Le Web 3.0 commence lentement à faire partie de la vie quotidienne. Les projets récents des NFT dans l'art traditionnel et la reconstitution des sites historiques d'art dans le métavers montrent que l'industrie artistique traditionnelle conservatrice s'adapte également aux changements.

Surveillons SKYPlay avec ses de jeux « play-to-earn » et son aspiration à devenir le leader du Web 3.0.

À propos de SKYPlay

SKYPlay offrira une riche variété de contenus « lifestyle », y compris des jeux « play-to-earn » simples, ainsi que du contenu sportif, éducatif et artistique, qui seront tous fournis par le biais d'une plateforme commerciale NFT optimisée pour l'interface utilisateur/l'expérience utilisateur sur mobile.

SKYPlay offrira un espace plus grand et meilleur qu'un simple portail, encourageant les utilisateurs et les fournisseurs de services à se développer et à prospérer au sein d'un écosystème facile à utiliser, fiable et digne de confiance.

SOURCE SKYPlay