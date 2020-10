Uma nova pesquisa mostra que as empresas com forte cibersegurança apresentam melhor desempenho no mercado em até 7%

Os investidores estão profundamente preocupados com a possibilidade de o risco cibernético afetar seus portfólios de investimento. A Pesquisa de Investimento Responsável de 2019 da RBC mostrou que a cibersegurança é o risco nº 1 de ESG para os investidores. Uma pesquisa recente com mais de 60 investidores institucionais com USD 35 trilhões em ativos em gerenciamento realizada pela EY Center for Board Matters descobriu que a cibersegurança é a ameaça nº 3 para o sucesso estratégico do portfólio das empresas nos próximos três a cinco anos.

O Índice de risco cibernético da BitSight e da Solactive ajuda os investidores a levar o risco cibernético em consideração em seus processos de tomada de decisões. Ao coletar contínua e não invasivamente dados de desempenho de cibersegurança em empresas globais, a BitSight oferece análises quantitativas, objetivas e validadas, evitando os desafios da coleta de dados geralmente associadas com o investimento em ESG. O Índice de risco cibernético da BitSight e da Solactive pode ser usado como base direta ou como referência de produtos financeiros como ETFs ou produtos estruturados nas compilações universais dos cinco índices a seguir: mercado dos EUA, mercado europeu, mercados em desenvolvimento, mercado da região Ásia-Pacífico e mercado de tecnologia dos EUA.

A cibersegurança é tanto um risco quanto uma oportunidade para os investidores

Uma nova análise das classificações de segurança da BitSight e da Solactive demonstra que investir em empresas com forte desempenho em cibersegurança pode realmente proporcionar maiores retornos. Até agora, os investidores pensavam principalmente na cibersegurança como um risco para o portfólio; pesquisas mostram que os preços das ações caem em média 7,27% em um período de duas semanas após a divulgação de uma violação de segurança para o público. Com o uso dos dados da BitSight, a Solactive encontra um sinal claro de que as empresas com forte desempenho em cibersegurança também apresentam melhor desempenho financeiro em comparação a empresas semelhantes do mercado. Isso confirma uma pesquisa independente anterior que mostrou que a BitSight oferece a única classificação de segurança estatisticamente correlacionada com uma redução no risco de uma violação.

A Solactive criou cinco Índices de risco cibernético compostos das 25% melhores empresas com base no desempenho da cibersegurança avaliados pela BitSight. As versões do Índice de risco cibernético do mercado dos EUA, mercado europeu, mercados em desenvolvimento e mercado da região Ásia-Pacífico mostram um quadro semelhante de melhor desempenho sólido em relação às suas respectivas referências de cerca de 1% a 2% por ano. Na versão de tecnologia dos EUA, o Índice de risco cibernético apresentou desempenho melhor em relação à referência de 7% por ano.

O impacto da pesquisa e da parceria no mercado

Steve Harvey, CEO, BitSight: "A BitSight está criando uma nova era, na qual o risco cibernético é integrado em todas as decisões de mercado, e na qual um desempenho forte e mensurável em cibersegurança é um diferencial no mercado. Esta pesquisa sem precedentes baseada nos dados exclusivos da BitSight não apenas afetará o ponto de vista dos investidores sobre cibersegurança, como também a maneira como executivos e profissionais de segurança gerenciam e avaliam o desempenho da cibersegurança dentro de suas empresas. Para a BitSight, esta é mais uma validação independente e estatística das nossas classificações de segurança de liderança no mercado, fundamentando a razão pela qual o mercado global -- investidores, seguradoras, governos e empresas -- confiam e usam a plataforma da BitSight.

Timo Pfeiffer, diretor de mercados, Solactive: "Para a Solactive, sempre foi crucial analisar os tópicos de diferentes pontos de vista, além do convencional. Essa atitude é a razão pela qual queríamos trabalhar com a BitSight na criação de nossos novos Índices de risco cibernético da BitSight e da Solcative, já que as duas empresas perceberam o imenso potencial do investimento em ESG com o tema de cibersegurança. Conforme as empresas dependem cada vez mais de uma infraestrutura eficaz de cibersegurança, este índice reflete a importância crucial deste ainda subestimado aspecto de sustentabilidade."

Sobre a Solactive AG

A Solactive AG é uma provedora inovadora de índices que se concentra no desenvolvimento, cálculo e na distribuição de índices personalizados em todas as classes de ativos. Até janeiro de 2019, a Solactive AG atendeu aproximadamente 400 clientes na Europa, América, e na Ásia, com aproximadamente USD 200 bilhões em produtos ligados a índices calculados pela empresa globalmente, principalmente via 380 ETFs de vários provedores bem conhecidos. A Solactive AG foi fundada em 2007 e sua sede fica em Frankfurt.

Sobre a BitSight

A BitSight transforma a forma como as empresas gerenciam o risco cibernético. A Plataforma de classificações de segurança da BitSight aplica algoritmos sofisticados, produzindo classificações diárias de segurança que variam de 250 a 900, para ajudar as empresas a gerenciar seu próprio desempenho de segurança, mitigar o risco de terceiros, contratar apólices de seguro cibernético, conduzir auditorias financeiras e avaliar o risco agregado. Com mais de 2.100 clientes globais e o maior ecossistema de usuários e informações, a BitSight é o padrão em classificações de segurança e foi considerada a empresa mais inovadora de 2020 pela revista Fast Company. Para mais informações, acesse www.bitsight.com, leia o nosso blog ou siga @BitSight no Twitter.

