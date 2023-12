Uma Obra Excelente para Conhecer o Conceito sobre os Direitos Humanos da China

BEIJING, 11 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- As versões de seis línguas estrangeiras, incluindo urdo, do livro Xi Jinping: O Respeito e a Garantia dos Direitos Humanos foi lançado pela editora Foreign Languages Press. Este livro trata da visão do PCCh, do governo chinês e da nação chinesa sobre os direitos humanos, contando com nove capítulos e 335 parágrafos citados em discursos, comentários, cartas de felicitação e indicações de Xi Jinping em diferentes ocasiões de 15 de novembro de 2012 a 30 de outubro de 2021.

A capa de Xi Jinping: O Respeito e a Garantia dos Direitos Humanos (PRNewsfoto/Foreign Languages Press)

Muhammad Arshad Bhatti, repórter do jornal paquistanense The Nation, estudou e depois trabalhou na China por muitos anos. Na resenha deste livro, comentou que cada época tinha suas próprias demandas, então, a definição dos direitos humanos mudava em cada época e em cada região, e cada civilização tinha uma visão diferente dos direitos humanos.

De acordo com Muhammad, o livro transmite uma informação simples e explícita: cada pessoa tem direito de colocar no primeiro lugar o seu direito de ganhar uma vida com dignidade e riqueza e alcançar progressos, e o governo chinês, sob a liderança do PCCh, se dedica ao bem-estar e desenvolvimento do seu povo. Na carta de felicitação enviada ao "Fórum dos Direitos Humanos em Beijing", presidente Xi Jinping apontou, "Após os tempos modernos, tendo passado por tanta miséria, o povo chinês está perfeitamente ciente da grande importância do valor humano, dos direitos humanos básicos e da dignidade humana ao desenvolvimento e avanço da sociedade. Apreciamos profundamente o pacífico ambiente de desenvolvimento duramente conquistado. Vamos seguir com firmeza o caminho de desenvolvimento pacífico e promover inabalavelmente a causa dos direitos humanos chinesa e mundial."

Na resenha, ele comentou que este livro devia ser interessante para os estudantes da política, pois ele apresentava o conceito sobre os direitos humanos chinês de uma forma abundante e explícita. Nos últimos anos, milhões de chineses foram retirados da pobreza e estão vivendo uma vida satisfatória. Ao mesmo tempo, Presidente Xi também queria dizer ao mundo que a democracia de um país deve ser definida pelo seu povo, e não por outras forças exteriores minoritárias. A democracia não significa avaliar diferentes regimes democráticos com única dimensão e criticar diferentes civilizações políticas com uma visão estereotipada.

Quem esteja observando o desenvolvimento da China possa perceber que sob a liderança do presidente Xi Jinping, a China atribui grande importância à garantia e promoção dos direitos humanos. De acordo com o princípio de colocar o bem-estar do povo na posição prioritária, o direito de desenvolvimento é preferencial. Além disso, o governo chinês está promovendo os direitos humanos em todos os aspetos do desenvolvimento humano.

O escritor considerou o livro como um documento importante repleto de visões valiosas e pensamentos profundos, tratando do respeito e proteção dos direitos humanos. Ele esperou que o livro seja de ajuda aos leitores para entender o conceito sobre os direitos humanos da China e lhe ofereça novas vistas de compreensão dos direitos humanos.

