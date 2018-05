Uma plataforma programável de blocos para construção eletrônica para IoT e IA

A Makeblock Neuron é uma plataforma programável de blocos para construção eletrônica voltada para a formação STEAM. O kit mais recente oferece os recursos mais eficazes e a variedade mais ampla de blocos entre a série Neuron. Ela possui 30 blocos eletrônicos diferentes com mais de 100 efeitos de interação possíveis.

O kit além de apoiar o software de programação como o Neuron App e mBlock5 também traz as tecnologias mais recentes como IA, IoT e Google Deep Learning na vida diária. Ele ajuda a edificar o Maker Space entre as escolas, desenvolver programação inteligente em salas de aula e orientar a educação STEAM rumo a uma padronização e sistemização.

Desde o lançamento em 2017, a Makeblock Neuron adquiriu 7 prêmios internacionais com reconhecimento e elogios internacionais, tais como o 2018 Gold Edison Award, 2018 CES Design Award, 2018 German iF Product Design Award, 2018 German Red Dot Award, 2017 U.S. IDEA Gold Award, 2017 Japan's Good Design Award e 2017 Korea's K-Design Award.

Até o momento, a Makeblock Neuron lançou 2 kits: Inventor Kit e Creative Lab Kit. Cada bloco individual está disponível para pedidos em store.makeblock.com. O Creative Lab oferece mais 20 blocos eletrônicos, cobrindo modos de interação dinâmicos, acústicos e ópticos com design modular, conexões magnéticas patentes, aparência colorida e durabilidade.

O Creative Lab suporta programação on-line e off-line. Os professores podem escolher da Neuron App, um software de programação fácil de usar para a mBlock5, um software de programação baseado em texto e baseado em bloco, satisfazendo as necessidades de estudantes de diferentes faixas etárias.

Jasen Wang, fundador e CEO da Makeblock, declarou: "A Makeblock deseja proporcionar escolas e professores com soluções STEAM mais padronizadas, sistemáticas, abrangentes e avançadas, bem como facilitar o STEAM na China. Estamos trazendo a programação, o espírito de criação e a formação robótica cada vez mais às escolas, a fim de ajudar os alunos a desfrutar do curso de inovação."

A Makeblock Creative Lab será personalizada para que escolas e professores proporcionem grades curriculares STEAM sob medida. Com soluções STEAM personalizadas e diferenciadas, os professores possuem mais opções de montagem quanto a tipos e quantidades de blocos, trazendo várias combinações para diferentes requisitos de sala de aula. A Makeblock oferece mais de 20 casos de ensino inspiradores, encorajando professores em inovação e guiando-os por meio de explorações da pedagogia STEAM.

