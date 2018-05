Une plateforme de blocs de construction électroniques programmables pour l'IdO et l'IA

Makeblock Neuron est une plateforme de blocs de construction électroniques programmables, conçue pour l'enseignement des STIM. Le dernier kit comprend les fonctionnalités les plus puissantes et la plus grande variété de blocs de la série Neuron. Il dispose de 30 blocs électroniques différents, avec plus de 100 effets d'interactions possibles.

Le kit prend non seulement en charge des logiciels de programmation comme Neuron App et mBlock5, mais intègre également dans la vie de tous les jours les dernières technologies telles que l'IA, l'IdO et Google Deep Learning (apprentissage en profondeur Google). Il contribue à créer un laboratoire ouvert au sein des écoles, à concevoir des programmes intelligents en classe et pousse l'enseignement des STIM à se normaliser et à se systématiser.

Depuis son lancement en 2017, Makeblock Neuron a remporté sept prix internationaux, obtenant une reconnaissance et des félicitations à l'échelon mondial, à l'instar du Gold Edison Award 2018, du CES Design Award 2018, de l'iF Product Design Award 2018 en Allemagne, du Red Dot Award 2018 en Allemagne, de l'IDEA Gold Award 2017 aux États-Unis, du Good Design Award 2017 au Japon et du K-Design Gold Award 2017 en Corée du Sud.

À ce jour, Makeblock Neuron a lancé deux kits : Inventor Kit et Creative Lab Kit. Chaque bloc individuel peut être commandé sur store.makeblock.com. Creative Lab fournit 20 blocs électroniques supplémentaires, couvrant les modes d'interaction acoustique, optique et dynamique, grâce à une conception modulable, des connexions magnétiques brevetées et des dehors colorés, le tout étant conçu pour durer.

Creative Lab permet une programmation en ligne et hors ligne. Les enseignants peuvent choisir Neuron App, un logiciel de programmation facile à utiliser, ou mBlock5, un logiciel de programmation par blocs ou par texte, pour répondre aux attentes des élèves de différentes tranches d'âge.

Jasen Wang, le fondateur et PDG de Makeblock, a déclaré : « Makeblock entend fournir aux écoles et aux enseignants des solutions STIM plus normalisées, systématiques, complètes et avancées, et promouvoir l'enseignement des STIM en Chine. Nous introduisons la programmation, l'esprit créateur et l'enseignement robotique dans un nombre croissant d'écoles, pour aider les élèves à adopter le cap de l'innovation. »

Creative Lab, de Makeblock, sera personnalisé en fonction des écoles et des enseignants, en vue d'offrir des programmes STIM sur mesure. Grâce à des solutions STIM personnalisées et différenciées, les enseignants disposent de davantage d'options d'assemblage concernant les types de blocs et leurs quantités, fournissant diverses combinaisons pour les différentes exigences des salles de classe. Makeblock décline plus de 20 cas pédagogiques stimulants, encourageant les enseignants à innover et les orientant dans les explorations pédagogiques des STIM.

