Uma solução de processamento inteligente de documentos da Parascript, o FormXtra.AI 8.4 apresenta melhorias significativas ao automatizar a extração de dados complexos.

LONGMONT, Colorado, 1 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Parascript, empresa de software com mais de 25 anos de experiência em extração de dados, lançou uma nova versão de sua solução de Processamento Inteligente de Documentos (IDP): a FormXtra.IA 8.4. Essa nova versão adiciona suporte multilíngue para reconhecimento de escritas de conteúdo livre em francês, alemão, espanhol e português; suporte a tabelas aninhadas para melhor reconhecimento e extração de dados em tabelas complexas; e melhorias significativas no reconhecimento inteligente de caracteres (ICR) de página inteira, campos treináveis baseados em algoritmos de processamento de linguagem natural (NLP), e localização dinâmica de campos de assinatura para documentos não estruturados.

"A versão 8.4 é um grande avanço para a FormXtra.AI. Nossa equipe de P&D implementou inúmeras melhorias para aumentar a precisão e eficiência ao automatizar a extração de dados de documentos tradicionalmente difíceis de automatizar. Nós estamos empolgados para ver os níveis de precisão alcançáveis com documentos que incluem uma combinação de escrita e impressão de máquina juntamente com tabelas complexas." - Dawn Wood, vice-presidente de vendas.

FormXtra.AI é o principal software de IDP da Parascript, baseado no software FormXtra original ao aprimorá-lo com as tendências e abordagens mais inovadoras que existem na aprendizagem profunda e no processamento de linguagem natural. FormXtra.AI tem alta universalidade, permitindo que o software classifique e extraia dados em qualquer tipo de documento, apesar do formato, do estilo de texto e da complexidade.

Suporte em vários idiomas

FormXtra.AI 8.4 já oferece leitura livre de contexto de qualquer tipo de texto escrito à mão para a maior gama de idiomas latinos e cirílicos já vista. A extração de dados livre de vocabulário já está disponível para documentos escritos em inglês, francês, alemão, russo, espanhol e português.

Melhorias no ICR de página inteira

Automatizar a extração de uma página completa de dados escritos a mão e impressos a máquina em níveis de alta precisão é complicado, mas essa complexa tarefa de automação já está mais acessível do que nunca. Em FormXtraAI 8,4, a equipe de desenvolvimento da Parascript melhorou sua tecnologia ICR patenteada para alcançar um melhor desempenho ao reconhecer e extrair dados de página inteira. Esse recurso de extração de página inteira é complementado pela inteligência artificial para melhorias na precisão ao longo do tempo.

Suporte de tabelas aninhadas

Essa solução inovadora permite que a FormXtra.AI 8.4 automatize a extração de dados de tabelas complexas totalmente, incluindo tabelas com estrutura irregular e tabelas aninhadas dentro das tabelas. A solução está pronta para uso em qualquer tipo de documento (estruturado, semiestruturado e não estruturado), e os amplos recursos de implementação desse recurso o tornam universal para uso em muitas aplicações e setores.

Campos treináveis

O FormXtra.IA 8.4 inclui capacidade aprimorada ao localizar e extrair parágrafos de texto em documentos com significado semelhante ao dos parágrafos usados para treinamento. Esse recurso implementa uma abordagem patenteada para a tecnologia NLP, que pode ser treinada com eficiência em um conjunto limitado de amostras (de 3 a 50). Com essa tecnologia NLP, o software pode resolver tarefas desafiadoras com eficiência, como extrair termos contratuais importantes em um documento legal, extrair órgãos nomeados em documentos não estruturados, localizar parágrafos relacionados à descrição legal de propriedade em contratos, apresentar análise de sentimentos, e muito mais.

Parascript

O software da Parascript economiza mais de $1 bilhão das empresas anualmente. O software de última geração Parascript incorpora tecnologias exclusivas de IA para oferecer soluções robustas de captura de dados com os mais altos níveis de precisão ao processar documentos. Com mais de três décadas de experiência na aplicação de IA para resolver problemas complexos, a Parascript pode automatizar processos orientados a documentos em formatos estruturados, semiestruturados e não estruturados, reduzindo o envolvimento humano drasticamente. A Parascript automatizou a indústria postal, hipotecas, o processamento de pagamentos e centenas de outros processos.

CONTATO: Maria Komiyama, [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1962748/Parascript_Logo_Vertical_Logo.jpg

FONTE Parascript, LLC

SOURCE Parascript, LLC