Uma solução nova e sem precedentes para a análise do comportamento humano

BARCELONA, Espanha, 20 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Herta está entusiasmada em anunciar o lançamento de nossa nova solução de análise de vídeo, o BioObserver. Este sofisticado software marcará uma mudança significativa no estudo do comportamento humano e da análise de expressões faciais.

Com base em técnicas avançadas de inteligência artificial, o BioObserver detecta e anota automaticamente as expressões faciais e as microexpressões de uma pessoa, bem como a direção do olhar e da orientação da cabeça, a fim de monitorar indicadores comportamentais como os estados afetivos ou o nível de atenção do indivíduo. Além disso, a plataforma permite configurar regras automáticas e anotações de eventos para extrair os quadros-chave do vídeo que são considerados de interesse. Com o BioObserver, é possível detectar microexpressões sutis como "franzido", "piscando" ou "levantando sobrancelhas", de acordo com o Sistema de Codificação de Ação Facial de Paul Ekman. A ferramenta oferece a possibilidade de trabalhar em um nível muito baixo. Em seguida, a combinação de algumas microexpressões pode formar uma emoção facial prototípica de nível mais alto (como alegria, raiva, tristeza, medo, surpresa...) que também podem ser configuradas no software.

Esta nova solução foi criada em parceria com os principais clientes finais do setor de aplicação da lei, resultando em uma ferramenta fácil de usar, intuitiva e que ajuda a poupar tempo, que qualquer entrevistador adoraria. A solução está sendo oferecida em um modelo SaaS e possibilitará ao cliente processar horas de vídeo extremamente rápido e a um custo muito acessível.

Se quiser saber mais e obter uma demonstração do BioObserver, acesse https://bit.ly/3st9ztW.

Sobre a Herta

A Herta é líder mundial no desenvolvimento de soluções de reconhecimento facial de ponta. Com sede em Barcelona e escritórios em Madri, Los Angeles, Singapura, México e Montevidéu, a empresa oferece soluções rápidas, precisas, robustas e orientadas para clientes finais para vigilância em vídeo, controle de acesso e requisitos de marketing. Seus projetos internacionais incluem cidades seguras, aeroportos, estações de trem e metrô, prisões, bancos, cassinos, estádios esportivos, shoppings, áreas militares, policiais e aplicações forenses. A Herta tem parceiros em 50 países e mais de 350 integradores certificados em todo o mundo. Saiba mais em https://www.herta.ai.

