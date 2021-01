Une nouvelle solution sans précédent pour l'analyse du comportement humain

Herta lance une nouvelle solution avancée d'analyse de l'expression faciale pour appuyer l'étude du comportement humain sur vidéo

BARCELONE, Espagne, 20 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Herta est ravie d'annoncer le lancement de sa nouvelle solution d'analyse vidéo, BioObserver. Ce logiciel sophistiqué représente un changement important dans l'analyse du comportement humain et de l'expression faciale.

Alimenté par des techniques avancées d'intelligence artificielle, BioObserver détecte et annote automatiquement les expressions et microexpressions faciales d'une personne, ainsi que la direction de son regard et l'orientation de sa tête, afin de suivre des paramètres comportementaux tels que les états affectifs ou le niveau d'attention. La plateforme permet également de configurer des règles automatiques et d'automatiser l'annotation des événements afin de capturer les images clés pertinentes d'une vidéo. Grâce à BioObserver, vous pouvez détecter des microexpressions subtiles comme le froncement de sourcil, le clignement des yeux ou le sourcillement, telles qu'elles sont définies dans le système de codage d'action faciale de Paul Ekman. De plus, l'outil permet de travailler à un niveau de détail très fin et d'associer des combinaisons de microexpressions à un type d'émotion particulier (par exemple, la joie, la colère, la tristesse, la peur, la surprise, etc.), puis de sauvegarder ces modèles dans le logiciel.

Cette nouvelle solution a été créée conjointement avec des clients finaux clés issus du secteur de la police. Le fruit de cette collaboration est un outil convivial et intuitif qui permet de gagner du temps et qui est apprécié de tous les interrogateurs. La solution est proposée sous la forme d'un modèle SaaS et permet aux clients de traiter des heures de vidéo avec une grande rapidité et à un coût très abordable.

Si vous souhaitez en savoir plus sur BioObserver et obtenir une démonstration, visitez le site : https://bit.ly/3st9ztW .

À propos de Herta

Herta est un chef de file mondial en développement de solutions de reconnaissance faciale de pointe. Basée à Barcelone et comptant des bureaux à Madrid, Los Angeles, Singapour, Mexico et Montevideo, la société propose des solutions rapides, précises et axées sur le client final dans le domaine de la surveillance vidéo, du contrôle d'accès et du ciblage marketing. Ses projets internationaux sont destinés, entre autres, aux villes sécuritaires, aéroports, stations de train et de métro, prisons, banques, casinos, stades et centres commerciaux, ainsi qu'aux applications militaires, policières et criminalistiques. Herta compte des partenaires dans 50 pays et plus de 350 intégrateurs certifiés à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site : https://www.herta.ai .

