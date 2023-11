Umfrage zeigt, dass Datenmanagement und Sicherheit die Wichtigsten Prioritäten für 2024, noch vor KI, sind

Da die Akzeptanz von KI weiter zunimmt, ist die Umsetzung einer Datenstrategie mit einem entsprechenden Datenzugriff und Management unabdingbar für das Risikomanagement, sowie die Erschließung des entscheidenden Wertes von Daten.

LONDON, 9. November 2023 /PRNewswire/ -- Immuta, ein führendes Unternehmen im Bereich der Datensicherheit, gab heute die Ergebnisse seines vierten jährlichen „State of Data Security Report" bekannt, der den aktuellen Stand der Datensicherheit vor dem Hintergrund der raschen Einführung von künstlicher Intelligenz (KI) und generativen KI-Tools in Unternehmen hervorhebt. Der „2024 State of Date Security Reports", der von Immuta in Auftrag gegeben und von der Kundenbefragungsplattform UserEvidence durchgeführt wurde, befragte 700 Datenplattform- und Sicherheitsexperten in globalen Cloud-basierten Unternehmen in Großbritannien, den USA, Kanada und Australien.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Einführung und Nutzung von KI-Tools unternehmensweit hoch ist. Viele sind jedoch auch besorgt in Bezug auf die Auswirkungen, die KI auf ihre allgemeine Datensicherheitsstrategie haben wird. Nur die Hälfte der Befragten sagten, dass die Datenschutzstrategie ihres Unternehmens mit der Entwicklungsrate von KI Schritt hält. Darüber hinaus wird trotz des jüngsten Booms der KI, die Implementierung stärkerer Kontrollmechanismen für die Datenverwaltung und Sicherheit im Jahr 2024 eine höhere Priorität für Datenteams haben. Auf die Frage, welche wichtigen Initiativen ihr Unternehmen in den nächsten 12 Monaten in Angriff nehmen wird, gaben 80 % der Befragten an, dass ihre wichtigsten Prioritäten datenschutzbezogene Initiativen sind, wie beispielsweise die Implementierung strengerer Regeln für Datenmanagement und Sicherheitskontrollen, sowie die Modernisierung von Datenarchitekturen mit neuen Konzepten wie Data Mesh, wobei nur 20 % angaben, dass die Integration von KI in Geschäftsprozesse höchste Priorität hat.

„Mit dem raschen Aufkommen von KI-Lösungen und dem anhaltenden Bestreben, Daten in die Cloud zu migrieren, müssen sich Datenverantwortliche nun mit der Frage auseinandersetzen, wie sie Datensicherheit, Agilität und Transparenz priorisieren können. Sie brauchen Lösungen, die sowohl einen angemessenen Datenschutz, als auch die Flexibilität bieten, Daten zu nutzen, um den Wert zu steigern", sagte Matt Carroll, CEO von Immuta. „Ohne die Grundlage einer starken Datenarchitektur und einer Strategie zur Datensicherheit, wird es Unternehmen unmöglich sein, KI sicher in ihre Prozesse zu integrieren. Unternehmen müssen KI-spezifische Sicherheitsstrategien entwerfen, welche die richtigen Verfahren und Richtlinien zum Schutz der Daten beinhalten".

Weitere wichtige Ergebnisse des Berichts beinhalten:

Künstliche Intelligenz Sorgt für Aufregung und Sicherheitsrisiken bei Datenexperten

Die rasante Entwicklung von KI und maschinellem Lernen (ML) hat in Unternehmen sowohl für Begeisterung, als auch für Besorgnis gesorgt. Laut dem Bericht, nutzen die Mitarbeiter bereits diese Tools, um die Produktivität zu steigern und um Prozesse in ihren Positionen zu optimieren. Fast neun von zehn (88 %) der Datenexperten stellten fest, dass ihre Mitarbeiter KI nutzen. Viele Datenexperten sind zuversichtlich, dass KI ihnen dabei helfen wird, Dinge wie die Erkennung von Unregelmäßigkeiten (44 %) und die Identifizierung von Phishing-Angriffen (46 %) zu verbessern.

Gleichzeitig sind viele in Bezug auf die umfassenderen Auswirkungen auf die Sicherheit besorgt, die KI auf ihr Unternehmen haben wird. Mehr als die Hälfte der Befragten (56 %) geben an, dass die „Offenlegung sensibler Daten durch eine KI-Abfrage" ihre größte Sorge ist. Diese Befürchtung unterstreicht die Notwendigkeit von KI-spezifischen Sicherheitsstrategien und Richtlinien, damit Unternehmen die Technologien vertrauensvoll und sicher nutzen und KI-Modelle in großem Maßstab einführen können.

Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften sind Oberste Priorität

Obwohl KI bei Datenexperten in allen Branchen ganz oben auf der Agenda steht, sind Vertrauen, Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften immer noch die wichtigsten Prioritäten für Unternehmen. Fast alle Verantwortlichen (88 %) glauben, dass die Datensicherheit in den nächsten 12 Monaten eine noch höhere Priorität erhalten wird als die künstliche Intelligenz. Nachdem 80 % der Datenprofis angaben, dass ihre Datenschutzkapazitäten besser als noch vor einem Jahr sind, ist es wahrscheinlich, dass Budgets und Ressourcen aufgestockt werden, da die Datensicherheit angesichts der sich ständig weiterentwickelnden Gefahrensituation eine wachsende Priorität für die Unternehmensführung darstellt.

Zusammenarbeit ist ein Wichtiges Element der Datensicherheit

Wenn Unternehmen wachsen, werden ihre Strukturen komplexer und sie verwalten mehr Daten. Beides macht die Datensicherheit immer schwieriger und entscheidender. Dies führt auch zu mehr Komplexität in Bezug auf das Dateneigentum. Dem Bericht zufolge gibt es in Unternehmen keinen eindeutigen Verantwortlichen für die Datensicherheit. Die Befragten gaben an, dass die am häufigsten für die Datensicherheit verantwortliche Stellenbezeichnung „Datenschutz- oder Sicherheitsmanager" (19 %) oder „Chief Technology Officer" (15 %) sind. Es wurden jedoch auch zahlreiche andere Positionen genannt, die für die Datensicherheit verantwortlich sind. Dieser Mangel an Eigenverantwortung führt zu Problemen bei der gemeinsamen Verwaltung der Sicherheit. Dies hat dazu geführt, dass die Teams in isolierten Bereichen arbeiten und unsichere Implementierungen vornehmen.

Datenzugriff ist Weiterhin ein Großes Sicherheitsproblem

Ähnlich, wie die Ergebnisse des Berichtes des letzten Jahres, - die ergab, dass 63 % der Datenexperten keinen Einblick in die Datenzugriffskontrollen haben, bleibt der Datenzugriff ein großes Sicherheitshindernis für Teams: 33 % der Befragten gaben an, dass die fehlende Übersicht über die gemeinsame Nutzung von Daten ihr größtes Sicherheitsproblem darstellt und dass sie dadurch Geschäftsmöglichkeiten versäumt haben.

Gleichzeitig stellten 56 % fest, dass Datensicherheitsprozesse den Zugang zu Daten verlangsamen. Dies bedeutet, dass mehr als die Hälfte der Unternehmen ein gewisses Maß an datenbezogenem Wert für wesentliche Sicherheitsergebnisse aufgeben, indem sie Agilität für Vertrauen und Compliance eintauschen.

Informationen zu Immuta

Immuta ist Marktführer im Bereich der Datensicherheit und bietet Datenteams eine universelle Plattform zur Steuerung des Zugangs zu analytischen Datensätzen in der Cloud. Nur Immuta kann den Zugriff auf Daten automatisieren, und zwar durch die Auffinden, den Schutz und die Überwachung von Daten. Datengesteuerte Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen auf Immuta, wenn es darum geht, den Zugriff auf Daten zu beschleunigen, mehr Daten mit mehr Nutzern sicher zu teilen, sowie das Risiko von Datenlecks und Datenschutzverletzungen zu verringern. Immuta wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, MA. Um mehr über Karrieren bei Immuta zu erfahren, klicken Sie hier.

