Умные часы Amazfit армейского стандарта -- идеальный партнер военизированной гонки Spartan

«Различные препятствия на гоночной трассе Spartan, включая воду, грязь, огонь и колючую проволоку, подвергают атлетов бескомпромиссному испытанию, поэтому им необходимы умные часы, способные выдерживать такие воздействия, одновременно замеряя их функциональные параметры, — заявил вице-президент Spartan по международному сотрудничеству Иан Лоусон (Ian Lawson). — Благодаря своей "армейской закалке" часы T-Rex Pro от Amazfit идеально подходят для участников соревнований под эгидой Spartan. Мы рады видеть своим партнером производителя, способного справиться с этой задачей, разделяя при этом нашу миссию, заключающуюся в преображении жизни людей».

Часы Amazfit T-Rex Pro, созданные с целью помогать в испытании характера, прошли 15 тестов на соответствие армейским стандартам и способны выдерживать большинство типов экстремальных условий и трудных ситуаций, что делает их идеальным партнером для «спартанцев», ведущих активный образ жизни. Их всеобъемлющий функционал контроля параметров самочувствия и физической формы включает в себя целый ряд режимов, соответствующих популярным видам спорта на открытом воздухе, для любителей активного образа жизни, облегчая поддержание здорового состояния и помогая расширять рамки привычного. Функционал умных часов, помогающий гонщикам преодолевать «спартанские» трудности, также включает в себя водонепроницаемость до 10 АТМ, систему измерения уровня насыщения крови кислородом, четыре глобальных спутниковых навигационных системы, барометрический высотомер и более 100 спортивных режимов.

«Серия Amazfit T-Rex создана с целью помочь людям выражать свою позицию, демонстрировать индивидуальность, вести более активный образ жизни и расширять свои границы возможного, стремясь к новым горизонтам, — заявил вице-президент Amazfit Бинь Фань (Bin Fan). — Пользователи серии Amazfit T-Rex являются любителями активного отдыха, которые усердно трудятся и никогда не прекращают учиться, как и все «спартанцы» по всему миру. Спортсмены, входящие в наше сообщество, стимулируют друг друга к самосовершенствованию, поддерживая товарищеский и соревновательный дух, и мы с нетерпением ожидаем увидеть, как часы T-Rex Pro помогают участникам сообщества Spartan достигать своих оздоровительных целей как на гоночной трассе, так и за ее пределами».

Реализация партнерского соглашения начнется 27 марта во время гонки Las Vegas Spartan, а его освещение — 24 апреля во время гонки Palm Beach Sprint 5K Weekend, которую будет представлять Amazfit. Она будет продолжаться в течение всего 2021 года на всех этапах гонки Spartan в США и странах EMEA. Более подробная информация представлена на официальных сайтах брендов Amazfit и Spartan.

Информация о бренде AMAZFIT

Под брендом Amazfit, основанным в 2015 году, предлагаются смарт-часы и фитнес-браслеты как повседневного, так и спортивного назначения, а также интеллектуальные устройства для спортивно-оздоровительных целей, включая беспроводные стереонаушники (TWS), умные беговые дорожки и умные весы. В настоящее время продукция марки Amazfit представлена на рынках более чем 90 стран и регионов, включая США, Германию и Японию. В 2020 году Amazfit владел наибольшей долей рынка наручных часов для взрослых в Испании и Индонезии.

Информация о бренде SPARTAN

Spartan создает проекты, продукты и информационные материалы, преображающие жизнь и помогающие людям, компаниям и коллективам разрушать границы и расширять свои возможности. Этот бренд сочетает крупномасштабные глобальные мероприятия с ярким цифровым контентом и общественной платформой. Проводя свыше 250 мероприятий более чем в 40 странах на шести континентах, Spartan является ведущим брендом мира в области силовых видов спорта и оздоровительных мероприятий. Для получения более подробных сведений и регистрации посетите сайт spartan.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1470558/1.jpg

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https://www.amazfit.com



SOURCE Amazfit