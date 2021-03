Une montre connectée robuste de niveau militaire comme partenaire ultime des courses à obstacles de niveau militaire : Amazfit établit un partenariat avec Spartan

« Semés d'obstacles comme de l'eau, de la boue, du feu ou encore des barbelés, les parcours d'obstacles Spartan mettent les athlètes à l'épreuve comme jamais, et ces derniers ont dès lors besoin d'une montre intelligente capable de résister aux éléments tout en mesurant leur performance, a déclaré Ian Lawson, vice-président des partenariats mondiaux de Spartan. Et la robustesse de niveau militaire de la montre T-Rex Pro d'Amazfit en fait une technologie prêt-à-porter idéale pour la communauté Spartan. Nous sommes ravis de nouer un partenariat avec une marque qui peut relever ce défi tout en partageant notre ambition de transformer des vies. »

Créée pour réveiller l'instinct, la montre T-Rex Pro d'Amazfit a réussi 15 tests de niveau militaire et résiste à la plupart des conditions et des défis extrêmes, ce qui en fait le partenaire idéal pour le mode de vie actif des Spartans. Ses fonctions complètes de suivi de la santé et de la condition physique comprennent une foule de modes de sports de plein air populaires pour les activités d'aventure, ce qui aide à rester en forme et en bonne santé ainsi qu'à sortir de sa zone de confort. Aidant les coureurs à relever les défis Spartan, les fonctionnalités des montres connectées d'Amazfit comprennent aussi une résistance à l'eau de 10 ATM, un système de mesure de la saturation du sang en oxygène, les quatre systèmes mondiaux de navigation par satellite, un altimètre barométrique et plus de 100 modes sportifs.

« La gamme T-Rex d'Amazfit vise à aider les gens à afficher leur attitude, à exprimer leur personnalité, à mener une vie plus active et à repousser leurs limites à l'extrême, a déclaré Bin Fan, vice-président d'Amazfit. Les utilisateurs des produits de la gamme T-Rex d'Amazfit sont des amateurs de plein air actifs qui travaillent fort et ne cessent jamais d'apprendre, exactement comme les Spartans du monde entier. Animés par un grand esprit de camaraderie et de compétition, tous nos athlètes s'encouragent mutuellement à être la meilleure version d'eux-mêmes, et nous avons hâte de voir la montre T-Rex Pro aider les membres de la communauté Spartan à atteindre leurs objectifs de bien-être, tant pendant leurs courses que dans leur vie personnelle. »

Ce partenariat, dont le coup d'envoi sera donné le 27 mars à l'occasion de la course Spartan de Las Vegas et qui sera souligné le 24 avril au Spartan Sprint de 5 km de Palm Beaches présenté par Amazfit, se poursuivra tout au long de 2021 pendant les saisons de courses Spartan des États-Unis et de la région EMOA. Pour en savoir plus, consultez le site Web officiel d'Amazfit et de Spartan.

À PROPOS D'AMAZFIT

Fondée en 2015, Amazfit propose des montres et des bracelets intelligents tant pour une utilisation quotidienne que pour les sports d'extérieur, ainsi que des appareils connectés pour les sports et la santé, comme des écouteurs TWS, des tapis roulants intelligents et des balances intelligentes. À l'heure actuelle, les produits Amazfit sont commercialisés dans plus de 90 pays et régions, dont les États-Unis, l'Allemagne ou encore le Japon. En 2020, Amazfit détenait la plus grande part du marché des montres pour adultes en Espagne et en Indonésie.

À PROPOS DE SPARTAN

Spartan crée des expériences, des produits et du contenu transformationnels pour aider les gens, les entreprises et les équipes à repousser leurs limites et à étendre ce qu'ils croient possible. La marque combine des événements mondiaux de grande envergure à un contenu numérique et une plateforme communautaire dynamiques. Forte de 250 événements organisés dans plus de 40 pays sur 6 continents, Spartan est la plus grande marque de sports d'endurance et de bien-être au monde. Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, consultez le site spartan.com.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1470558/1.jpg

Related Links

https://www.amazfit.com



SOURCE Amazfit