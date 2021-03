Wytrzymały smartwatch klasy wojskowej najlepszym wyborem do pokonania wymagającego biegu przeszkodowego - Amazfit nawiązuje partnerstwo ze Spartan

„Na uczestników biegu Spartan czekają woda, błoto, ogień i drut kolczasty, a całość stanowi ekstremalny test wytrzymałości. Dlatego potrzebny jest im smartwatch, który poradzi sobie z żywiołami, jednocześnie mierząc ich wyniki – powiedział wiceprezes ds. partnerstw globalnych firmy Spartan, Ian Lawson. - Wojskowa wytrzymałość Amazfit T-Rex Pro sprawia, że jest to doskonałe urządzenie dla społeczności Spartan. Cieszymy się, że możemy współpracować z marką, która potrafi podołać wyzwaniom i, tak jak my, chce odmieniać życie ludzi na lepsze".

Specjalnie zaprojektowany Amazfit T-Rex Pro przeszedł 15 wojskowych testów wytrzymałościowych i radzi sobie z większością ekstremalnych warunków i wyzwań, co czyni z niego doskonałego towarzysza aktywnego stylu życia Spartan. Kompleksowe funkcje monitorowania zdrowia i sprawności, w które wyposażono zegarek, obejmują szereg popularnych trybów do sportów uprawianych na świeżym powietrzu, które ułatwiają utrzymanie sprawności fizycznej i dobrego zdrowia, pomagając użytkownikowi opuścić swoją strefę komfortu. Smartwatch wspomaga uczestników w pokonywaniu wyzwań Spartan, oferując takie funkcje jak wodoodporność 10 ATM, system pomiaru nasycenia krwi tlenem, cztery systemy globalnej nawigacji satelitarnej, wysokościomierz barometryczny i ponad 100 trybów sportowych.

„Amazfit T-Rex został opracowany, by pomagać w wyrażaniu siebie i swojej osobowości, prowadzeniu aktywniejszego trybu życia i pokonywaniu ograniczeń – powiedział wiceprezes Amazfit, Bin Fan. - Użytkownicy serii Amazfit T-Rex to aktywni entuzjaści sportów uprawianych na świeżym powietrzu, którzy intensywnie trenują i nigdy nie przestają się uczyć, tak jak wszyscy Spartanie na całym świecie. Nasi sportowcy wzajemnie motywują się, by być najlepszą wersją siebie, dzięki klimatowi koleżeństwa i rywalizacji. Nie możemy doczekać się wsparcia T-Rex Pro dla celów społeczności Spartan zarówno na torze, jak i poza nim".

Partnerstwo rozpocznie się 27 marca podczas biegu Las Vegas Spartan Race, a jego wizytówką będzie wydarzenie Palm Beaches Spartan Sprint 5K Weekend pod oficjalnym patronatem Amazfit, które odbędzie się 24 kwietnia. Współpraca będzie kontynuowana przez cały rok 2021 podczas sezonów biegowych Spartan US (w USA) i EMEA (w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce). Więcej informacji na oficjalnych witrynach internetowych Amazfit i Spartan.

Amazfit

Założona we wrześniu 2015 r. spółka Amazfit oferuje smartwatche i opaski przeznaczone do użytku codziennego i do sportów uprawianych na świeżym powietrzu oraz inteligentne urządzenia dla sportu i zdrowia, takie jak słuchawki dokanałowe TWS, inteligentne bieżnie i wagi. Obecnie, produkty Amazfit trafiają na rynki w ponad 90 krajach i regionach, w tym USA, Niemiec i Japonii. W 2020 r. Amazfit miał największy udział na rynku zegarków dla osób dorosłych w Hiszpanii i Indonezji.

Spartan

Spartan kreuje doświadczenia, produkty i treści, które wnoszą nową jakość w życie uczestników i odbiorców i pozwala pojedynczym osobom, firmom i zespołom pokonywać granice i przełamywać bariery, które wydawały się dotąd niemożliwe do pokonania. Marka łączy duże globalne wydarzenia z bogatymi treściami cyfrowymi i platformą społecznościową. Organizujący 250 wydarzeń w przeszło 40 krajach na sześciu kontynentach, Spartan jest największą światową marką w dziedzinie sportów wytrzymałościowych i wellness. Więcej informacji i rejestracja na stronie spartan.com.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1470558/1.jpg

Related Links

https://www.amazfit.com



SOURCE Amazfit