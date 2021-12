Un ancien dignitaire marocain lance un nouveau livre sur la voie du développement de la Chine à Pékin

L'événement est conjointement organisé par les Éditions de la Route de la Soie et China National Publications Import and Export (Group) Co., Ltd.

Le 16 décembre 2021, le lancement du livre et le séminaire sur les « Opportunités et défis de la coopération sino-arabe et sino-africaine dans le cadre de l'initiative la Ceinture et la Route ont été organisés en ligne et hors ligne. Fathallah Oualalou; Mohammed Khalil, président de l'Association d'amitié Maroc-Chine; David Monyae, directeur du Centre d'études Afrique-Chine à l'Université de Johannesburg, Afrique du Sud; Khaled Elhaj Ahmed, sinologue et doyen du Département des langues orientales, Institut supérieur des langues, Université de Carthage, Tunisie; Sonia Bressler, rédactrice en chef des Éditions de la Route de la Soie; Mohamad Elkhatib, président de Digital Future Ltd., Xue Qingguo, professeur à l'Ecole d'études arabes de l'Université des études étrangères de Pékin (BFSU); Liu Xinlu, doyen de l'Ecole d'études arabes, BFSU; Zhang Yongpeng, chercheur à l'Institut pour l'Asie de l'Ouest et l'Afrique de l'Académie chinoise des sciences sociales ainsi que d'autres experts et universitaires chinois et étrangers ont discuté du contenu du livre.

Les intervenants au séminaire ont convenu que le livre est un ouvrage important qui montre l'initiative la Ceinture et la Route et son impact sur le continent africain et le Moyen-Orient, et qu'il constitue une réponse aux défis de la santé, de la pauvreté, de l'environnement, de la révolution technologique et du remodelage du monde. Les universitaires étrangers ont déclaré qu'une nouvelle structure mondiale se construit tranquillement dans la nouvelle situation, et que l'initiative la Ceinture et la Route apporte beaucoup d'espoir dans le processus de remodelage de la nouvelle structure mondiale, et que la Chine, comme la locomotive du développement mondial, est une force motrice qui devrait mieux participer à la construction de la nouvelle structure mondiale pour créer un avenir plus pacifique, équilibré, mutuellement bénéfique, amical et tolérant.

Le livre est d'abord publié en français, et dans l'avenir, les versions chinoise et arabe seront respectivement publiées par les Editions Guangming Daily de Chine et Digital Future Ltd. du Liban.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1716054/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1716055/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1716056/3.jpg

SOURCE China National Publications Import and Export (Group) Co., Ltd.