UN BAR SLOVAQUE REMPORTE LE PREMIER EUROPE'S 50 BEST BARS MICHTER'S ART OF HOSPITALITY AWARD

LONDRES, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le Mirror Bar à Bratislava a été nommé lauréat du Michter's Art of Hospitality Award dans le cadre des Europe's 50 Best Bars 2026, récompensant le lieu pour sa chaleur, son service et ses interactions avec les clients. Cette annonce marque le premier de deux prix spéciaux dévoilés avant la présentation en direct des Europe's 50 Best Bars 2026, qui aura lieu à Amsterdam le mardi 30 juin 2026.

Mirror Bar in Bratislava has been named the winner of the Michter's Art of Hospitality Award 2026 as part of Europe’s 50 Best Bars.

Sélectionné par plus de 300 experts anonymes du secteur qui composent la Europe's 50 Best Bars Academy, le Michter's Art of Hospitality Award récompense les établissements qui offrent une hospitalité exceptionnelle durant toute la période de vote. Depuis son ouverture en 2019 à l'intérieur de l'hôtel historique Radisson Blu Carlton de Bratislava, le Mirror Bar s'est imposé comme une force déterminante du mouvement des cocktails modernes en Slovaquie.

Dirigé par Peter Marcina, directeur du bar, et Stanislav Harciník, ambassadeur mondial du bar, le Mirror Bar propose une expérience qui allie un savoir-faire intemporel à des concepts audacieux et futuristes inspirés de la science-fiction. Cette récompense souligne le succès renouvelé du bar, qui avait reçu le Disaronno Highest New Entry Award aux The World's 50 Best Bars 2025 après son entrée comme No.25 du palmarès.

Au cœur de cette expérience se trouve le menu Essence of Design, qui réimagine six principes fondamentaux du design : la forme, la ligne, la texture, la couleur et l'espace. Chaque boisson est visuellement frappante et méticuleusement composée, avec des présentations théâtrales et maximalistes qui transforment l'acte de boire en un voyage organisé. Au-delà des cocktails, la philosophie de l'équipe est axée sur une connexion authentique, une attention aux détails et une interaction humaine avec les clients.

Emma Sleight, responsable du contenu pour Europe's 50 Best Bars, déclare : « En peu de temps, le Mirror Bar est devenu l'une des destinations phares de Bratislava. L'équipe a créé une expérience qui semble à la fois raffinée et accueillante ».

Stanislav Harciník commente : « Nous voulions partager notre vision de la véritable hospitalité slovaque avec la communauté internationale des bars. Recevoir cette distinction de la part de collègues professionnels et d'amis prouve que ce sentiment et notre approche fonctionnent. Cet honneur est significatif non seulement pour notre bar et notre équipe, mais aussi pour Bratislava, la Slovaquie et toute notre région. Nous sommes vraiment reconnaissants et honorés de recevoir le Michter's Art of Hospitality Award et acceptons cette récompense comme une responsabilité de continuer à offrir une expérience exceptionnelle à chaque client qui entre dans le bar ».

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