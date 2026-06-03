Un commerce de détail performant pour l'un des plus grands événements sportifs du monde

LONDRES, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- Lors de l'un des plus grands événements sportifs mondiaux, organisé dans un stade de premier plan en Europe, Teamwork Commerce, Adyen et Miteq ont activé un environnement de vente au détail de premier ordre dans le stade avec une solution de commerce entièrement intégrée conçue pour fonctionner dans des conditions de demande extrême.

Avec plus de 60 000 fans visitant le site en l'espace de quelques heures, le défi n'était pas de générer du trafic, mais de le gérer. Les pics d'affluence nécessitent une infrastructure de vente au détail capable de traiter les transactions instantanément, de réduire les files d'attente et de maintenir la circulation des fans.

Pour répondre à cette demande, Teamwork Commerce, Adyen et Miteq ont été sélectionnés pour fournir un écosystème de vente au détail unifié combinant de manière transparente l'infrastructure RFID, le point de vente et les paiements en un seul flux opérationnel.

« Lors d'événements de cette envergure, l'expérience de la caisse permet de maintenir le trafic », a déclaré Amber Pitman, directrice mondiale de l'engagement des clients chez Teamwork Commerce. « Nos points de vente sont conçus pour que les transactions soient simples et similaires à chaque caisse, de sorte que les détaillants puissent faire face à un flux extrême même pendant les moments les plus chargés. »

Miteq a fourni du matériel de caisse RFID basé sur la technologie EXO, optimisé pour les environnements à haute densité, permettant des achats rapides et indépendants tout en réduisant l'encombrement aux points d'encaissement traditionnels.

« Les environnements à fort trafic exigent des solutions flexibles et évolutives », a déclaré Alex Whiting, directeur général de Miteq. « Notre matériel de caisse activé par la RFID est conçu pour faire avancer les fans tout en optimisant la capacité de transaction. »

Teamwork Commerce a activé le point de vente sur 8 caisses fixes, assurant un flux de transactions cohérent à des points d'encaissement dédiés, tandis qu'Adyen a permis des paiements sécurisés et unifiés avec une autorisation en temps réel pour soutenir un traitement rapide et fiable pendant les pics de demande.

« Notre étude montre que plus d'un tiers des acheteurs de l'UE abandonneront un achat si le passage en caisse prend trop de temps, ce qui signifie que la vitesse et la fiabilité ne sont plus facultatives », a déclaré Nicole Olbe, directrice générale d'Adyen pour le Royaume-Uni. « Notre plateforme évite ces frictions en garantissant que chaque transaction est traitée en toute sécurité et sans délai, même en cas de forte demande. »

Les premiers résultats de l'événement démontrent l'impact d'un environnement de vente au détail entièrement connecté :

Traitement de plus de 250 transactions par heure en période de pointe

44 secondes de temps de transaction moyen

0 interruption pendant les pics de demande

Ce déploiement démontre comment une technologie intégrée peut transformer le commerce de détail dans des environnements à forte fréquentation. Ensemble, Teamwork Commerce, Adyen et Miteq établissent une nouvelle norme pour les événements à grande échelle en Europe et au-delà.

À propos de Teamwork

Teamwork Commerce est un ensemble de technologies flexibles qui offre aux retailers des services de point de vente (POS), de gestion des commandes (OMS), de gestion de la relation client (CRM), de contrôle des stocks et d'analyse des données. Ce système basé sur le cloud évolue constamment pour fournir une technologie de pointe afin de répondre aux besoins du monde du retail en constante évolution. Grâce à la solution omnicanale de Teamwork, les retailers peuvent mieux comprendre leurs clients et leur offrir des expériences personnalisées par le biais d'une technologie invisible. Les plus grands détaillants du monde entier, notamment UNIQLO, Acne Studios, The Row, Asics, Princesse Tam Tam, Comptoir des Cotonniers et Moose Knuckles, lui font confiance. Apprenez-en plus sur www.teamworkcommerce.com.

À propos d'Adyen

Adyen (ADYEN : AMS) est la plateforme de technologies financières de prédilection pour les entreprises de premier plan. En fournissant des capacités de paiement de bout en bout, des informations basées sur des données et des produits financiers dans une solution globale unique, Adyen aide les entreprises à réaliser plus rapidement leurs ambitions. Adyen possède des bureaux dans le monde entier et travaille avec des entreprises telles que Meta, Uber, H&M, eBay et Microsoft. La coopération avec Teamwork Commerce et Miteq, décrite dans cette mise à jour, souligne la croissance continue d'Adyen avec ses partenaires actuels et nouveaux au fil des ans.

À propos de Miteq

MiTEQ est un fournisseur de technologie basé au Royaume-Uni, spécialisé dans la RFID et les solutions d'automatisation du commerce de détail. Grâce à son expertise en matière de visibilité au niveau des articles, de précision des stocks et d'optimisation des processus, MiTEQ aide les détaillants à améliorer leur efficacité opérationnelle et à offrir à leurs clients une expérience irréprochable. L'entreprise travaille en partenariat avec les principaux fabricants mondiaux pour concevoir, déployer et soutenir des solutions évolutives basées sur les données dans la chaîne d'approvisionnement du commerce de détail.

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