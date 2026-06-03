Unterstützung eines High-Performance-Handels bei einer der weltweit größten Sportveranstaltungen

LONDON, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Bei einem der weltweit größten Sportereignisse, das in einem der führenden Stadien Europas ausgetragen wurde, haben Teamwork Commerce, Adyen und Miteq ein Premium-Einzelhandelsumfeld im Stadion mit einer vollständig integrierten E-Commerce-Lösung geschaffen, die speziell für den Einsatz unter extremer Auslastung entwickelt wurde.

Mit über 60.000 Fans, die sich innerhalb weniger Stunden durch den Veranstaltungsort bewegten, bestand die Herausforderung nicht darin, Besucher anzulocken, sondern den Andrang zu bewältigen. In Spitzenzeiten ist eine Einzelhandelsinfrastruktur erforderlich, die Transaktionen sofort abwickeln, Warteschlangen verkürzen und Fans in Bewegung halten kann.

Um diese Anforderungen zu erfüllen, wurden Teamwork Commerce, Adyen und Miteq ausgewählt, um ein einheitliches Einzelhandelsökosystem zu schaffen, das RFID-Infrastruktur, Point of Sale und Zahlungsabwicklung nahtlos in einem einzigen Arbeitsablauf vereint.

„Bei Veranstaltungen dieser Größenordnung ist es die Checkout-Erfahrung, die alles am Laufen hält", sagte Amber Pitman, globale Direktorin für Kundenbindung bei Teamwork Commerce. „Unser POS-System ist darauf ausgelegt, Transaktionen an jeder Kasse einfach und einheitlich zu gestalten, damit Einzelhändler auch in den geschäftigsten Zeiten einen reibungslosen Ablauf gewährleisten können."

Miteq stellte RFID-fähige Kassensysteme auf Basis der EXO-Technologie bereit, die für Umgebungen mit hohem Kundenaufkommen optimiert sind und einen schnellen, selbstständigen Einkauf ermöglichen, während gleichzeitig Staus an herkömmlichen Kassen vermieden werden.

„Umgebungen mit hohem Durchsatz erfordern flexible, skalierbare Lösungen", sagte Alex Whiting, geschäftsführender Direktor bei Miteq. „Unsere RFID-gestützte Checkout-Hardware wurde entwickelt, um den Fanfluss aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Transaktionskapazität zu maximieren."

Teamwork Commerce unterstützte den Point of Sale an 8 festen Kassen und sorgte für einen konsistenten Transaktionsablauf an den jeweiligen Checkout-Punkten, während Adyen sichere, einheitliche Zahlungsabläufe mit Echtzeit-Autorisierung ermöglichte, um eine schnelle und zuverlässige Abwicklung in Spitzenzeiten zu gewährleisten.

„Unsere Untersuchungen zeigen, dass mehr als ein Drittel der EU-Kunden einen Kauf abbrechen wird, wenn der Bezahlvorgang zu lange dauert. Das bedeutet, dass Schnelligkeit und Zuverlässigkeit nicht mehr nur ein optionales Extra sind", sagte Nicole Olbe, geschäftsführende Direktorin für das Vereinigte Königreich bei Adyen. „Unsere Plattform verhindert solche Reibungsverluste und stellt sicher, dass jede Transaktion sicher und ohne Verzögerung abgewickelt wird, selbst bei Spitzenauslastung."

Die ersten Performance-Highlights zeigen die Auswirkungen einer vollständig vernetzten Einzelhandelsumgebung:

250+ Transaktionen pro Stunde in Spitzenzeiten

44 Sekunden durchschnittliche Transaktionszeit

0 Unterbrechungen bei Nachfragespitzen

Diese Umsetzung zeigt, wie integrierte Technologie den Einzelhandel in stark frequentierten Umgebungen verändern kann. Gemeinsam setzen Teamwork Commerce, Adyen und Miteq neue Maßstäbe für Großveranstaltungen in ganz Europa und darüber hinaus.

Informationen zu Teamwork

Teamwork Commerce ist eine flexible Technologieplattform für Einzelhändler, die POS, OMS, Clienteling, Bestandsverwaltung und Berichterstellung umfasst – ein cloudbasiertes System, das ständig weiterentwickelt wird, um modernste Technologie bereitzustellen und den Anforderungen der sich ständig wandelnden Einzelhandelslandschaft gerecht zu werden. Mit der Omnichannel-Lösung von Teamwork gewinnen Einzelhändler ein tieferes Verständnis für ihre Kunden, um mithilfe unsichtbarer Technologie personalisierte Erlebnisse zu bieten. Weltweit vertrauen führende Einzelhändler auf diese Lösung, darunter UNIQLO, Acne Studios, The Row, Asics, Princesse Tam Tam, Comptoir des Cotonniers und Moose Knuckles. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.teamworkcommerce.com.

Informationen zu Adyen

Adyen (ADYEN: AMS) ist die Finanztechnologieplattform der Wahl für führende Unternehmen. Durch die Bereitstellung von End-to-End-Zahlungsfunktionen, datengestützten Erkenntnissen und Finanzprodukten in einer einzigen globalen Lösung hilft Adyen Unternehmen dabei, ihre Ziele schneller zu erreichen. Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt arbeitet Adyen mit Unternehmen wie Meta, Uber, H&M, eBay und Microsoft zusammen. Die in diesem Update beschriebene Zusammenarbeit mit Teamwork Commerce und Miteq unterstreicht das kontinuierliche Wachstum von Adyen, das im Laufe der Jahre in Zusammenarbeit mit bestehenden und neuen Partnern erzielt wurde.

Informationen zu Miteq

MiTEQ ist ein im Vereinigten Königreich ansässiger Technologieanbieter, der sich auf RFID- und Automatisierungslösungen für den Einzelhandel spezialisiert hat. Mit fundiertem Fachwissen in den Bereichen Artikelvisibilität, Bestandsgenauigkeit und Prozessoptimierung unterstützt MiTEQ Einzelhändler dabei, ihre betriebliche Effizienz zu steigern und ein nahtloses Kundenerlebnis zu bieten. Das Unternehmen arbeitet mit weltweit führenden Herstellern zusammen, um skalierbare, datengesteuerte Lösungen für die gesamte Lieferkette im Einzelhandel zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.

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