Un deuxième utilisateur de VIMworld gagne le jackpot de 25 000 $ grâce à un EGG numérique !

SAN FRANCISCO, 22 juin 2023 /PRNewswire/ -- VIMworld, la principale plateforme d'actifs numériques basée sur la blockchain, a annoncé un deuxième gagnant de son jackpot : un autre utilisateur chanceux a trouvé un EGG numérique dans lequel se trouvait un Companion avec un pack unique de 10 millions de jetons VEED d'une valeur de 25 000 $. La fonctionnalité d'Incubation et de Companion, qui a changé la donne, a conduit les utilisateurs à faire éclore des milliers d'EGGs à la recherche de Supe Companions de grande valeur, le deuxième gagnant ayant été désigné moins de deux mois après le premier. Le gagnant a décrit le moment exact de sa trouvaille dans les moindres détails.

L'histoire du gagnant

« J'avais travaillé en dehors de la ville toute la semaine et j'avais hâte d'ouvrir mon EGG numérique lorsqu'il serait prêt à éclore », a-t-il raconté. « J'ai patiemment travaillé jusqu'au déjeuner et je suis finalement allé dans ma voiture pour l'ouvrir à l'aide de l'application de portefeuille mobile. J'ai appuyé sur le bouton Hatch et l'œuf a tremblé et s'est ouvert. Je l'ai regardé avec incrédulité avant de me rendre compte de ce qu'il se passait. Je ne pouvais plus parler, mais je savais que je devais partager cette expérience immédiatement, alors j'ai appelé mon père. Il n'a pas répondu tout de suite, alors je lui ai envoyé une photo par SMS et il a immédiatement rappelé. Les premiers mots qui sont sortis de sa bouche ont été : "Wow, juste wow... J'ai dû quitter ma réunion pour t'appeler". La joie que nous avons partagée était inégalée et c'est un moment qu'aucun de nous n'oubliera. »

Le prochain gagnant

Cette expérience n'est que la partie émergée de l'iceberg en ce qui concerne la manière dont les utilisateurs peuvent s'engager et jouer sur VIMworld. Il existe d'innombrables possibilités d'utiliser des actifs numériques uniques pour obtenir des gains et s'enrichir. En somme, ce n'est qu'un début, car de plus en plus d'utilisateurs rejoignent les rangs des explorateurs légendaires qui adoptent les nouvelles technologies pour changer leur vie.

VIMworld 101

Pour commencer, les utilisateurs peuvent acheter un VIM numérique sur la marketplace ou jouer à l'une des machines d'arcade lors des événements mensuels pour en obtenir un. Ceux qui souhaitent tenter leur chance peuvent commencer par acheter des boîtes dans la boutique qui contiennent des EGG uniques et rares. Ces EGGs peuvent être incubés à l'aide d'un Incubateur associé à un VIM pour lancer le processus d'éclosion.

VIMworld continue de proposer de nouvelles façons de s'amuser et de gagner des récompenses, ce qui en fait l'une des plateformes les plus passionnantes ! Les utilisateurs intéressés peuvent visiter VIMworld , rejoindre notre Discord ou nous trouver sur les réseaux sociaux. Les prochaines versions de VIMworld continueront d'étendre sa compatibilité multi-chaînes.

Accédez à VIMworld dès maintenant

Pour vous connecter à VIMworld et explorer toutes les fonctionnalités, téléchargez notre portefeuille de crypto-monnaies et de NFT, Nufinetes , compatible avec les appareils Apple et Android ou l'ordinateur de bureau de votre choix. Ce portefeuille multi-chaîne complet peut être utilisé sur plusieurs blockchains populaires, permettant aux utilisateurs d'interagir avec les applications décentralisées (dApps), de visualiser les collections NFT et de stocker leurs tokens dans un environnement sécurisé et convivial.

