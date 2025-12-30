Un espace sûr pour Veronika

Les investissements réalisés par le fonds Education Cannot Wait et mis en œuvre par l'UNICEF permettent aux jeunes filles et aux jeunes garçons touchés par la crise en Ukraine d'accéder à un soutien psychosocial et en matière de santé mentale essentiel, tout en améliorant leurs résultats scolaires.

KIEV, Ukraine, 30 déc. 2025 /PRNewswire/ -- Veronika, âgée de six ans, passait autrefois ses journées à rire et à jouer dans les quartiers paisibles de la banlieue de Kiev. Mais en 2022, tout a changé lorsque la guerre en Ukraine a éclaté, brisant sa vie insouciante et bouleversant son monde.

« En cas d'alerte aux raids aériens, on sait que le danger est là. Vous prenez toutes vos affaires, vous les mettez dans votre sac à dos puis vous courez jusqu'à la porte de la salle de classe », explique Veronika.

Veronika in her classroom in Kyiv. © ECW/Babinets

Les écoles ont fermé et de fortes explosions ont retenti dans les rues. La panique s'est emparée de la famille de Veronika. Ils ont rapidement mis leur vie dans quelques sacs et, le cœur lourd, ont quitté le seul foyer que Veronika ait jamais connu.

Après le déménagement de sa famille dans le centre de Kiev, Veronika est entrée en cours préparatoire et a tenté de s'adapter à un nouvel environnement. Cependant, tout lui semblait inconnu et loin de chez elle. Comme elle avait du mal à s'adapter, ses parents ont décidé de la transférer dans une autre école.

La guerre et les déménagements incessants ont eu de lourdes conséquences sur la santé mentale de Veronika. Elle s'est sentie perdue et anxieuse, luttant pour retrouver un sentiment de patrie et d'appartenance. Cependant, grâce à la réintégration dans un système d'éducation classique, financée par Education Cannot Wait (ECW, « L'éducation sans délai ») et mis en œuvre par UNICEF Ukraine, Veronika a retrouvé l'espoir et a pu retrouver un sentiment de normalité. Ce financement lui a permis de réintégrer le système éducatif, de se socialiser et de rattraper ses retards scolaires.

« Lorsque nous sommes arrivés à l'école ukrainienne, Veronika a découvert un nouveau monde et a eu l'impression d'atterrir sur une autre planète. Elle était nouvelle, étrangère, et c'était vraiment difficile pour elle », explique Lyubov, la mère de Veronika.

Lorsqu'elle est retournée à l'école, Veronika n'a pas ressenti l'accueil chaleureux de la familiarité, mais elle a été confrontée au défi intimidant de tout recommencer à zéro dans un environnement qui lui semblait étranger. Le poids de ses expériences a affecté son bien-être, la laissant dans un sentiment d'isolement et d'incertitude.

Pour l'aider à s'adapter et à retrouver confiance en elle, Veronika a participé à des séances dynamiques et engageantes dans son école, spécialement conçues pour les enfants comme elle.

Valentyna, une psychologue pour enfants qui travaille avec la petite fille de six ans, explique : « Nous travaillons directement avec des enfants déplacés, des réfugiés et des enfants issus de familles défavorisées ou nombreuses. Tout cela a pour but d'aider les enfants à se socialiser et à s'adapter plus facilement. Lors des séances, nous avons fait tout notre possible pour que Veronika intègre un groupe actif doté d'un énorme potentiel créatif. »

Ces séances ont offert à Veronika un espace sûr qui lui a permis de renouer avec les autres, de s'exprimer et de retrouver peu à peu le sentiment d'appartenance qu'elle avait perdu. « Veronika a commencé à se faire des amis dans la classe. Les autres enfants ont commencé à faire preuve d'empathie et de tolérance. Lors de nos séances, ils ont tous appris à communiquer, à se comprendre et à résoudre les conflits », explique Valentyna.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'éducation de millions d'enfants a été gravement perturbée, beaucoup d'entre eux n'ayant pas accès à l'enseignement en présentiel. Plus de 1 600 établissements scolaires ont été endommagés ou détruits.

Les initiatives financées par ECW en Ukraine visent à améliorer les résultats scolaires des enfants touchés par les crises en créant des environnements physiques plus sûrs, en développant l'apprentissage numérique et à distance lorsque cela est nécessaire, et en proposant des cours de rattrapage. Les enfants bénéficient également d'un solide soutien psychosocial et en matière de santé mentale pour les aider à guérir, à grandir et à survivre au conflit en cours.

Le parcours de Veronika, qui est passée de l'ombre de la guerre à la lumière de l'amitié, est un témoignage de résilience et d'espoir. Grâce au soutien et à la compassion, les enfants peuvent transformer leur douleur en objectif, en avançant pas à pas avec dynamisme. La petite fille de six ans confie : « À l'école, j'aime les mathématiques, l'anglais, l'art et l'éducation physique. Mon rêve plus tard, c'est de devenir vétérinaire, chanteuse ou actrice. »

