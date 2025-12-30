Veronikas Rückzugsort

Die von UNICEF getätigten Investitionen im Rahmen von Education Cannot Wait unterstützen von Krisen betroffene Mädchen und Jungen dabei, Zugang zu lebenswichtiger psychologischer und psychosozialer Hilfe zu erhalten, und verbessern gleichzeitig die Lernergebnisse in der Ukraine.

KIEW, Ukraine, 30. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die sechsjährige Veronika verbrachte ihre Tage früher mit Lachen und Spielen in den ruhigen Vororten von Kiew. Im Jahr 2022 veränderte sich jedoch alles, als der Krieg in der Ukraine ausbrach, ihr unbeschwertes Leben erschütterte und ihre Welt auf den Kopf stellte.

„Luftangriffsalarme – dies ist gefährlich. Man nimmt alles, was man hat, wirft es in den Rucksack und rennt zur Klassenzimmertür", erklärt Veronika.

Veronika in her classroom in Kyiv. © ECW/Babinets

Die Schulen wurden geschlossen, und laute Explosionen hallten durch die Straßen. Die Familie von Veronika geriet in Panik. Sie packten ihr gesamtes Hab und Gut in wenigen Taschen und ließen mit schwerem Herzen das einzige Zuhause zurück, das Veronika jemals gekannt hatte.

Nach dem Umzug ihrer Familie nach Kiew begann Veronika die erste Klasse und versuchte, sich an die neue Umgebung anzupassen. Allerdings fühlte sich alles ungewohnt und weit weg von zu Hause an. Da sie Schwierigkeiten hatte, sich anzupassen, beschlossen ihre Eltern, sie auf eine andere Schule zu schicken.

Der Krieg und die ständigen Umzüge hatten schwerwiegende Auswirkungen auf Veronikas psychische Gesundheit. Sie fühlte sich verloren und ängstlich, während sie darum bemüht war, ein Gefühl von Heimat und Zugehörigkeit zu finden. Durch die Wiedereingliederung in das formale Bildungssystem, finanziert durch Education Cannot Wait (ECW) und umgesetzt von UNICEF Ukraine, fand Veronika jedoch Hoffnung und konnte wieder ein Gefühl der Normalität erlangen. Diese Investition bot ihr die Möglichkeit, sich wieder in das Bildungssystem zu integrieren, Kontakte zu knüpfen und Lernrückstände aufzuholen.

„Als wir in die ukrainische Schule kamen, war das für Veronika wie eine völlig neue Welt, als wäre sie auf einem anderen Planeten gelandet. Sie war neu, eine Fremde, und es war wirklich schwierig für sie", sagt Lyubov, Veronikas Mutter.

Bei ihrer Rückkehr wurde Veronika nicht mit der herzlichen Umarmung Vertrauter empfangen, sondern mit der anspruchsvollen Herausforderung, in einer Umgebung, die ihr fremd erschien, neu anzufangen. Die Belastung durch ihre Erfahrungen beeinträchtigte ihr Wohlbefinden und führte dazu, dass sie sich isoliert und verunsichert fühlte.

Um ihr dabei zu helfen, sich anzupassen und ihr Selbstvertrauen wieder aufzubauen, nahm Veronika an lebhaften, spannenden Kursen an ihrer Schule teil, die speziell für Kinder wie sie konzipiert waren.

Valentyna, eine Kinderpsychologin, die mit dem 6-jährigen Kind arbeitet, erklärt: „Wir arbeiten direkt mit vertriebenen Kindern, Flüchtlingen und Kindern aus benachteiligten oder kinderreichen Familien." All dies soll dem Kind helfen, sich leichter zurechtzufinden und anzupassen. In den Sitzungen haben wir versucht, alles zu tun, damit Veronika in eine aktive Gruppe mit großem kreativen Potenzial aufgenommen wird.

Diese Sitzungen boten Veronika einen sicheren Raum, um wieder Kontakt zu anderen aufzunehmen, sich auszudrücken und langsam das Gefühl der Zugehörigkeit zurückzugewinnen, das sie verloren hatte. „Veronika begann, in der Klasse Freundschaften zu schließen. Die Kinder begannen, Empathie zu zeigen, und sie waren tolerant. In unseren Sitzungen haben sie gelernt, wie sie miteinander kommunizieren können, um sich gegenseitig zu verstehen und Konflikte zu lösen", erklärt Valentyna.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine ist die Bildung von Millionen von Kindern erheblich beeinträchtigt, da viele keinen Zugang zu Präsenzunterricht haben. Mehr als 1.600 Bildungseinrichtungen wurden beschädigt oder zerstört.

Die von der ECW finanzierten Initiativen in der Ukraine zielen darauf ab, die Lernergebnisse von krisenbetroffenen Kindern zu verbessern, indem sicherere physische Umgebungen geschaffen, das digitale und Fernlernen bei Bedarf ausgeweitet und Förderunterricht angeboten werden. Die Kinder erhalten außerdem umfassende psychologische und psychosoziale Unterstützung, um ihnen zu helfen, zu genesen, sich weiterzuentwickeln und den anhaltenden Konflikt zu bewältigen.

Veronikas Weg aus den Schatten des Krieges hin zum Sonnenschein der Freundschaft ist ein Zeugnis der Widerstandsfähigkeit und Hoffnung. Mit Unterstützung und Mitgefühl können Kinder ihren Schmerz in einen Sinn verwandeln, Schritt für Schritt. Die 6-Jährige erklärt: „Ich mag Mathematik, Englisch, Kunst und Sport in der Schule. Ich habe den Wunsch, Tierärztin, Sängerin oder Schauspielerin zu werden."

