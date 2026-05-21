Un estudio de BofA revela que menos jóvenes de la generación Z dependen de la ayuda financiera de su familia, incluso cuando un 42% vive al día

Al determinar lo que significa tomar el control de sus finanzas en la etapa inicial de la vida adulta, casi un 70% de la generación Z adoptó medidas concretas durante el último año para afrontar el aumento en el costo de la vida, incluyendo reducir las salidas a comer (40%), no asistir a eventos con amigos (24%) y tomar trabajos secundarios (16%).

"Al convertirse en adultos durante un periodo de incertidumbre, la generación Z se mantiene centrada en sus metas y ajusta su estilo de vida para alcanzarlas", afirmó Holly O'Neill, presidenta de Retail Banking de Bank of America. "Incluso cuando sienten presión financiera, siguen centrándose en ahorrar y en tener conversaciones honestas sobre el dinero".

El alto costo de la vida sigue afectando a la generación Z

Mientras tanto, un 42% de la generación Z afirma vivir al día, y el alto costo de la vida continúa siendo una barrera importante: casi la mitad (49%) lo señala como una de los principales obstáculos para el éxito financiero. Según Bank of America Institute, el aumento promedio del alquiler para la generación Z y los mileniales disminuyó considerablemente en los 12 meses previos a febrero de 2026 en comparación con 2024 y 2023. Sin embargo, los costos de vivienda siguen siendo una carga fuerte para esta generación: casi un 30% de las personas encuestadas apunta a la vivienda y al alquiler como las principales barreras para el éxito financiero, una cifra que se ha mantenido constante en los últimos años. Bank of America Institute también concluye que la generación Z parece ser la que se ha visto más afectada por el aumento en los precios de la gasolina en comparación con otras generaciones.

A pesar de la presión sobre sus finanzas, un 66% de la generación Z asegura que está ahorrando, frente al 60% en 2024:

Un 36% destina el dinero que les sobra cuando puede a los ahorros;

Un 22% contribuye a una cuenta 401(k); y

Un 21% deposita un porcentaje fijo de su sueldo en una cuenta de ahorros todos los meses.

No gastar en citas: la generación Z siente la presión financiera en el romance

Cuando se trata de citas románticas, la generación Z reduce costos y considera que la relación de una posible pareja con el dinero es un indicador importante de compatibilidad.

Más de la mitad (51%) no gasta en salidas románticas y un 14% gasta menos de $50 al mes.

Entre los que gastan menos de $50, un 24% dice que simplemente no está interesado en citas, mientras que el 15% afirma que no puede pagarlo.

Casi una cuarta parte (24%) está poniendo sus relaciones en pausa debido a su situación financiera.

Un 74% considera que es importante que su pareja tenga responsabilidad financiera, y un 43% ve el gasto irresponsable como un motivo decisivo para terminar una relación (en comparación con un 33% de los mileniales).

La generación Z habla sobre el dinero de forma abierta y sin filtros

En lugar de abandonar sus metas financieras frente a las preocupaciones del poder de adquisición, la generación Z establece límites, ajustando sus hábitos sociales y siendo más transparente con el dinero que las generaciones anteriores:

Un 75% adopta medidas activas para ahorrar dinero al hacer planes sociales.

Un 42% practica el "presupuesto sin filtros", al hablar abiertamente con sus amigos sobre qué actividades sociales puede o no pueden pagar.

Un 60% afirma hablar de dinero con sus amigos, incluidos temas que históricamente eran tabú como el salario (27%) y el estrés financiero (24%).

Al preguntarles qué harían con $300 adicionales al mes, más de la mitad (54%) respondió que los ahorraría, superando a los mileniales (44%), a la generación X (40%) y a los Baby Boomers (45%).

Pequeños gustos con sentimiento de culpa

La generación Z no ha dejado de darse pequeños gustos. De hecho, un 92% se da un capricho de vez en cuando, y más de la mitad (52%) lo hace al menos una vez por semana, ya sea comprando donas o unos lentes de sol nuevos. Al mismo tiempo, el remordimiento financiero es real: un 41% siente culpa en relación con sus finanzas al menos una vez por semana y un 40% busca la validación de familiares o amigos antes o después de hacer una compra. En cuanto a las prioridades, un 67% afirma gastar más en bienes materiales que en experiencias, y un 19% dice que elegiría bienes materiales para sí mismo, aunque eso signifique gastar menos en experiencias con otras personas.

Acerca del informe de Mejores Hábitos Financieros® de 2026 sobre la generación Z

El estudio anual se basa en la plataforma de educación financiera Mejores Hábitos Financieros® de Bank of America y en datos de encuestas exclusivas realizadas por Ipsos. La investigación se realizó con una muestra representativa a nivel nacional de adultos de la generación Z (de 18 a 29 años) en Estados Unidos, encuestados tanto en inglés como en español. El estudio está diseñado para monitorear la evolución de los hábitos financieros, actitudes y desafíos de las personas más jóvenes en Estados Unidos a lo largo del tiempo, así como para informar sobre las herramientas, los recursos y las guías ofrecidas a través de MejoresHabitosFinancieros.com.

La plataforma Mejores Hábitos Financieros® de Bank of America ayuda a la generación Z a crear hábitos financieros positivos mediante recursos gratuitos de educación financiera enfocados en cómo elaborar presupuestos, establecer metas y desarrollar la independencia financiera a largo plazo.

Metodología

Ipsos llevó a cabo esta encuesta en línea entre el 10 y el 28 de febrero de 2026. Este estudio se basa en un muestreo nacional de 2,000 encuestados, incluidos 1,146 adultos de la población general (18 años o más) y 1,133 adultos de la generación Z (de 18 a 29 años). Esta encuesta se realizó en inglés y español, utilizando muestreos de fuentes de inclusión voluntaria y de KnowledgePanel® de Ipsos, el panel en línea basado en probabilidades más grande y mejor establecido, que representa a la población adulta de Estados Unidos. El margen de error de muestreo para la población general es de +/- 3.0 puntos porcentuales y para la población general de la generación Z es de +/- 3.0 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95%.

Los datos de la encuesta se han ponderado para que coincidan con los parámetros demográficos nacionales. La muestra de la población general y la muestra de la población general de la generación Z se ponderaron por separado para que coincidieran con los datos demográficos nacionales de género, edad, raza/etnia, educación, región, situación metropolitana, ingresos familiares, dominio del idioma y origen hispano. Los parámetros de referencia para estas variables se obtuvieron de la Encuesta de Población Actual (CPS) de 2025 de la Oficina del Censo, con la excepción de los parámetros de referencia para el dominio del idioma, que se obtuvieron de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de 2024 de la Oficina del Censo.

Mejores Hábitos Financieros

En Bank of America, estamos comprometidos a ayudar a las personas a llevar una mejor vida financiera al ayudarles a prepararse con las habilidades, el conocimiento y la confianza para tener éxito. Por eso, creamos Mejores Hábitos Financieros, una plataforma de educación financiera con herramientas e información que ayuda a las personas a comprender su dinero y a tomar medidas para mejorarlo. Como base de Mejores Hábitos Financieros, ofrecemos contenido y herramientas de educación financiera gratuitos, como nuestra Guía Financiera para la generación Z que aborda temas financieros como cómo elaborar un presupuesto, establecer crédito, solicitar un préstamo e invertir, de una manera accesible y fácil de entender. Buscamos continuamente maneras de ampliar el alcance de Mejores Hábitos Financieros y también ofrecemos recursos en español en el sitio.

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Bank of America es una de las instituciones financieras líderes del mundo que ofrece a personas, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones una amplia variedad de servicios bancarios, de inversión, de administración de activos y otros productos y servicios de administración financiera y de riesgos. La compañía brinda un servicio incomparable en los Estados Unidos, atendiendo aproximadamente a 70 millones de clientes y pequeñas empresas con 3,600 centros financieros, aproximadamente 15,000 cajeros automáticos (ATM), y una banca digital galardonada con cerca de 59 millones de usuarios de banca digital verificados. Bank of America es líder mundial en gestión de patrimonio, servicios bancarios corporativos y de inversión, y negocia una amplia variedad de clases de activos, sirviendo a corporaciones, gobiernos, instituciones y personas en todo el mundo. Bank of America ofrece una asistencia líder en la industria a aproximadamente 4 millones de propietarios de pequeñas empresas, a través de una serie de productos y servicios en línea innovadores y fáciles de usar. La compañía presta servicios a clientes a través de operaciones en los Estados Unidos, sus territorios y en más de 35 países. Las acciones de Bank of America Corporation (NYSE: BAC) cotizan en la bolsa de valores del New York Stock Exchange.

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