Un événement international sur l'industrie de l'affichage place Chengdu sous les projecteurs du monde entier

CHENGDU, Chine, 29 novembre 2022 /PRNewswire/ -- L'écran AMOLED flexible est fabriqué sur la chaîne de production de BOE à Chengdu, capitale de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine.

Chengdu, l'une des bases les plus importantes au monde pour la nouvelle industrie de l'affichage, accueillera la Conférence mondiale sur l'industrie de l'affichage (WCDI) de 2022, du 30 novembre au 1er décembre.

Intl display industry event puts Chengdu in global spotlight

La WCDI, coparrainée par le gouvernement provincial du Sichuan et le ministère de l'industrie et des technologies de l'information, vise à renforcer les échanges et la coopération au niveau mondial dans la chaîne industrielle et d'approvisionnement des nouveaux écrans, et à présenter les dernières technologies innovantes et les avancées du secteur.

D'éminents chercheurs, dont le prix Nobel d'économie Thomas Sargent, des académiciens, ainsi que des entrepreneurs de BOE, TCL Technology, Corning Incorporated, Samsung Display et d'autres grandes entreprises participeront à la conférence.

Les organisateurs ont déclaré que cet événement revêtait une grande importance pour le développement de l'industrie des nouveaux écrans dans le Sichuan et à Chongqing, car il attire diverses ressources de l'industrie des nouveaux écrans dans la région de Chengdu-Chongqing.

Chengdu est le lieu de naissance du premier tube cathodique noir et blanc et du premier tube cathodique couleur de Chine. Ces dernières années, la ville a connu une croissance rapide dans le secteur des nouveaux écrans.

Le géant des panneaux d'affichage BOE Technology Group a investi dans des projets d'une valeur de près de 100 milliards de yuans (13,96 milliards de dollars) à Chengdu. Parmi ceux-ci, la ligne de production AMOLED flexible de 6e génération de Chengdu est la première de ce type en Chine. La ville est également l'un des deux centres de recherche et de développement de BOE pour la technologie AMOLED flexible.

XGIMI, une startup basée à Chengdu, est en tête du marché national des projecteurs en termes d'expéditions depuis 2018, mettant fin à la domination des marques étrangères. Ses produits se vendent dans plus de 100 pays et régions.

En tant que base importante de l'industrie de l'information électronique, Chengdu élargit la chaîne industrielle pour construire une nouvelle base de recherche et développement et de fabrication de l'industrie de l'affichage avec une valeur de production annuelle de 100 milliards de yuans.

Chengdu abrite plus de 250 nouvelles entreprises d'affichage. La capacité de production de panneaux d'affichage de sa nouvelle industrie d'affichage se classait au quatrième rang en Chine en 2021. Plus de la moitié des iPads du monde et près de la moitié des écrans flexibles haut de gamme du monde sont produits à Chengdu.

La WCDI devrait placer Chengdu sous les projecteurs du monde entier et créer de nouvelles opportunités pour sa nouvelle industrie de l'affichage. La ville devrait signer plusieurs nouveaux projets d'affichage majeurs au cours de l'événement, ce qui insufflera davantage de vitalité à son développement industriel.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1956271/image_1.jpg

SOURCE Sichuan Provincial Government