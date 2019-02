Un exclusivo y lujoso refugio: The Estates, la nueva propuesta de Grupo Vidanta

Con presencia inicial en Vidanta Nuevo Vallarta y Vidanta Riviera Maya , dos de los siete destinos en los que está presente Vidanta –la marca de vacaciones de lujo de Grupo Vidanta–, The Estates ofrecerá un santuario privado que reflejará la belleza de los paisajes naturales que lo rodean. Disponible en diferentes configuraciones que van desde una hasta cuatro habitaciones, su moderno diseño interior y exterior, destacará la cultura única de cada destino y permitirá disfrutar al máximo del impresionante paisaje circundante de cada ubicación; factores distintivos de este suntuoso desarrollo. Amplios espacios de sala de estar y comedor, elegantes baños inspirados en un spa y terrazas aisladas, así como una piscina privada y al aire libre, complementarán a la perfección este extraordinario refugio.

"Con el lanzamiento de The Estates, reforzamos nuestro compromiso continuo por transformar e innovar la industria de la hospitalidad de nuestro país, consolidándolo como uno de los principales destinos turísticos del mundo", dijo Iván Chávez, vicepresidente ejecutivo de Grupo Vidanta. "The Estates revolucionará el concepto de lujo en México, no solo por sus instalaciones sino por el nivel de personalización y servicios, que resultarán en una experiencia sin precedentes".

The Estates proporcionará un paraíso exclusivo para aquellos que anhelan experiencias de viaje personalizadas, curadas y extraordinarias que se sumarán a la inigualable oferta de cada uno de los complejos en los que se ubicará, entre las que destacan el famoso campo de golf Norman Signature, la huerta Almaverde y Santuario, un centro de entretenimiento en Vidanta Nuevo Vallarta, así como el aclamado espectáculo Cirque du Soleil, JOYÀ; The Beach Club o Salum Beachside Eateries and Market en Vidanta Riviera Maya.

The Estates, que se encuentra actualmente en desarrollo, representa la más lujosa opción en el sector de la hospitalidad en México y fortalece el objetivo de Grupo Vidanta de crear proyectos turísticos únicos y experiencias sin precedentes a nivel mundial. Los departamentos muestra estarán disponibles para que los huéspedes los visiten a finales del año.

Imágenes en alta resolución de The Estates se encuentran disponibles en la siguiente liga . Para más información sobre este y otros proyectos o para conocer las últimas noticias acerca de Vidanta, así como su variedad de opciones vacacionales, por favor visite Vidanta.com

Acerca de Grupo Vidanta

Fundado en 1974 por el visionario líder de la industria turística, Daniel Chávez Morán, Grupo Vidanta es en México y Latinoamérica, el más importante desarrollador integral de servicios turísticos, especializado en destinos vacacionales, marcas de hoteles de lujo, campos de golf, bienes raíces, infraestructura turística y entretenimiento. El enfoque visionario de la compañía para el desarrollo de destinos de playa de lujo hace de las vacaciones de ensueño una realidad a través de lujosos resorts turísticos y espectaculares centros de entretenimiento en los lugares más codiciados de las costas de México –Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Peñasco, Puerto Vallarta y Mazatlán–, con siete marcas distintas que incluyen Grand Luxxe, The Grand Bliss, The Grand Mayan, The Bliss, Mayan Palace, Sea Garden y Ocean Breeze, con más en desarrollo.

Desde hoteles galardonados con Cinco Diamantes por la AAA hasta una colección internacionalmente reconocida de campos de golf, Grupo Vidanta continúa siendo pionero en alianzas innovadoras. Dentro de estas originales colaboraciones incluyen el estar trabajando con Cirque du Soleil para crear JOYÀ, la primera experiencia teatral y culinaria, única en su tipo en México y permanente en la Riviera Maya; un exclusivo acuerdo a largo plazo con la compañía internacional de hospitalidad Hakkasan Group para presentar una serie de experiencias novedosas de nightlife, estilo de vida y gastronómicas, empezando con Omnia Dayclub, Herringbone, Casa Calavera y SHOREbar en Vidanta Los Cabos; así como una relación constante con Nicklaus Designs y Greg Norman Golf Course Design para desarrollar espectaculares campos de golf profesionales dentro de los diferentes destinos de Vidanta.

La división de bienes raíces de Grupo Vidanta ha construido y vendido más de 2,000 lujosas casas vacacionales y es responsable de desarrollar el primer aeropuerto privado en México, el Aeropuerto Internacional Mar de Cortés, en Puerto Peñasco.

Nombrada frecuentemente como una de las "Mejores Empresas para Trabajar en México" y actualmente clasificada entre los 10 primeros lugares en la lista Great Place to Work® de 2018, la organización mantiene un fuerte compromiso con sus 17,000 empleados y las comunidades cercanas, a través de su continua misión dedicada a esfuerzos ambientales y sociales, incluyendo las certificaciones EarthCheck y sus fundaciones sin fines de lucro, Fundación Vidanta y Fundación Delia Morán Vidanta. Para obtener más información, visite www.GrupoVidanta.com.

