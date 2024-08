Un expert allemand en cellules souches dirige une délégation pour stimuler la coopération sino-allemande en matière de santé et d'éducation

BAODING, Chine, 12 août 2024 /PRNewswire/-- Une importante délégation allemande, dirigée par le professeur Dato' Sri Dr. Mike Chan, expert en cellules souches de renommée mondiale, a conclu une visite de trois jours à Baoding, en Chine, marquant une étape importante dans la coopération internationale en matière de santé. Cette visite, qui s'est déroulée du 11 au 13 juillet, s'inscrivait dans le prolongement d'une visite du gouvernement chinois en Allemagne, en juin, qui s'était concentrée sur la collaboration dans les domaines de la recherche sur les cellules souches, de la biotechnologie, de la santé et de l'enseignement de la médecine.

Prof. Dato' Sri Dr Mike Chan stands with delegates from the German Federal Association for Economic Development and Foreign Trade (BWA), City Officials of Baoding, and Sanzang Biotechnology delegates.

Le professeur Chan, fondateur du European Wellness Biomedical Group (EW Group), est à la pointe de la recherche sur les cellules souches. Sous sa direction, le groupe EW est devenu une organisation primée à plusieurs reprises, pionnière au niveau international dans les domaines de la thérapeutique des cellules souches précurseurs, de l'immunomodulation et de la médecine biologique régénérative.

La nomination du professeur Chan en tant que sénateur de l'Association fédérale allemande pour le développement économique et le commerce extérieur (BWA) depuis 2018 joue un rôle crucial dans la promotion du développement économique et des relations commerciales entre l'Allemagne et les principales nations asiatiques. Cette nomination à l'initiative du gouvernement souligne sa reconnaissance internationale et son influence dans le domaine de la recherche sur les cellules souches et de la médecine régénérative en stimulant les innovations transfrontalières.

La visite, organisée par Michel Schumann, président de la BWA, a abouti à la signature de cinq accords portant sur la coopération en matière de santé et d'éducation, la médecine bucco-dentaire, la technologie de la thérapie cellulaire, la réadaptation médicale et les soins aux personnes âgées. Les hauts responsables de Baoding, notamment le secrétaire du comité du parti municipal, Dang Xiaolong, le secrétaire adjoint et maire, Yan Jihong, et Meng Qing Yu, vice-président de l'université de Hebei, ont chaleureusement accueilli les délégués.

Au cours de sa visite, la délégation allemande a visité des écoles et un hôpital pour enfants. Elle s'est entretenue avec les élèves, les enseignants et le personnel médical, afin de promouvoir les carrières dans les domaines de la biotechnologie et de la recherche médicale. Les responsables chinois ont manifesté un vif intérêt pour la technologie révolutionnaire du professeur Chan, qui permet de traiter les enfants ayant des besoins particuliers, notamment l'autisme, le syndrome de Down, l'infirmité motrice cérébrale et les retards de développement globaux.

L'expertise du professeur Chan est particulièrement remarquable dans le domaine des cellules souches précurseurs spécifiques d'organes et de cerveaux, dont il a développé plus de 400 types. Dang Xiaolong a souligné le potentiel d'apprentissage et de collaboration entre les homologues chinois et allemands dans ce domaine.

Un symposium clé a facilité les discussions sur les collaborations potentielles, avec des participants notables tels que Claus Biermann, directeur du Big Health Committee, Sebastian Schutz, directeur général de l'Association fédérale allemande de l'industrie pharmaceutique, et le professeur Ulrich Joos. Un protocole d'accord portant sur une collaboration en matière de recherche et d'éducation dans le domaine des cellules souches a été signé entre le European Wellness Bio Medical Group et San Zang, en présence de fonctionnaires chinois et de la délégation allemande.

Avec plus de 50 brevets internationaux et plus de 50 livres et 100 publications scientifiques à son actif, le professeur Chan a notamment publié « Stem Cells in Regenerative Medicine » (Les cellules souches dans la médecine régénérative) et « Autism Spectrum Disorder : An Integrative Approach », cimentent son statut d'autorité de premier plan dans la recherche sur les cellules souches et leurs applications dans le traitement des troubles du développement neurologique.

Actuellement, le professeur Chan collabore avec l'université de Heidelberg, en Allemagne, à des recherches de pointe sur les maladies neurodéveloppementales. Ce partenariat associe son expertise en matière de thérapie par cellules souches aux installations de recherche médicale renommées de l'université de Heidelberg, en se concentrant sur le développement de traitements innovants pour des maladies telles que l'autisme, le syndrome de Down et l'infirmité motrice cérébrale, à l'aide de cellules souches précurseurs ciblées spécifiques au cerveau.

La collaboration entre l'Allemagne et la Chine pour faire progresser la science médicale et améliorer les systèmes de soins de santé devrait avoir un impact sur les normes de santé mondiales et ouvrir la voie à d'autres progrès dans l'enseignement médical, la recherche sur les cellules souches et même la médecine traditionnelle chinoise.

Dang Xiaolong a conclu que la visite avait abouti à une collaboration fructueuse entre les institutions universitaires et médicales, renforçant les liens entre les deux pays et contribuant à des résultats positifs pour les deux nations. Ce partenariat renforce non seulement les relations sino-allemandes, mais promet également des avancées significatives dans le traitement de maladies neurologiques complexes, dont les patients du monde entier pourraient bénéficier.

