Un fabricant taïwanais de dispositifs médicaux repousse les limites de la science en lançant le collagène le plus cher disponible sur le marché

Le collagène est la principale protéine structurelle de la matrice extracellulaire présente dans divers tissus conjonctifs de l'organisme. En tant que principal composant du tissu conjonctif, c'est la protéine la plus abondante chez les mammifères, représentant 35 % de la teneur totale du corps en protéines. Le collagène peut renforcer les tissus et maintenir l'élasticité de la peau. Cependant, avec la croissance humaine et l'influence de l'environnement extérieur, le collagène vieillit et des rides apparaissent sur la peau. On a découvert à ce jour 28 types différents de collagènes. Plus de 90 % du collagène présent dans le corps humain est du collagène de type I, et celui qui constitue le principal composant du cartilage est le collagène de type II.

MAXI Collagen est issue d'une technologie brevetée d'hydrolyse bi-enzymatique avec des endopeptidases et exopeptidases spéciales. De multiples facteurs sont surveillés et contrôlés pour augmenter le clivage des liaisons peptidiques efficaces au sein des protéines par hydrolyse à long terme et pour améliorer la productivité des petites molécules tripeptidiques. De plus, en comparant MAXI Collagen avec d'autres produits tripeptidiques par la méthode de détection des peptides de collagène, la teneur en peptides à petites molécules (<500 Da) atteint 70 %, ce qui est beaucoup plus élevé que les autres produits tripeptidiques disponibles sur le marché. C'est une grande avancée de la science. Surtout, MAXI Collagen contient neuf peptides fonctionnels par analyse des données de séquençage par spectrométrie. Il peut nourrir la structure du collagène de l'organisme ; de plus, il agit comme un facteur d'initiation de la réparation et maximise l'efficacité.

Des essais cliniques sur des humains ont permis de confirmer que l'utilisation de 5 grammes de produit MAXI Collagen pendant 7 jours consécutifs peut augmenter la densité du collagène de la peau jusqu'à 13 %, et augmenter la teneur en eau de la peau de 7,8 %, tout en réduisant les rides de la peau de 10,4 %. L'effet et la vitesse d'embellissement de la peau sont nettement supérieurs à ceux des autres types de collagène. Maxigen Biotech Inc. a lancé un produit tripeptidique hautement concentré - MAXI Collagen - dont la fabrication a été autorisée par la FDA, en appliquant des méthodes scientifiques qui ont permis une percée scientifique. Les consommateurs peuvent faire l'expérience de la beauté naturelle produite par le collagène le plus haut de gamme et le plus cher en seulement 7 jours.

Contact :

Yin Liu

Directeur général de

TCI EU, TCI Biotech Netherlands B.V.,

Téléphone portable : +31-621644688

Adresse e-mail : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1589754/Taiwan_s_medical_device_company_challenges_limit_science_launching_expensive_collagen.jpg

SOURCE TCI