Un gran festival innovador que celebra la comida, el vino y la cultura de Texas hace su debut en octubre de 2022

Es el primer festival culinario de todo el estado en alianza con la James Beard Foundation

Habrá degustaciones a cargo de más de 100 chefs, incluidos Rick Bayless, Steve McHugh, Esaul Ramos, Emiliano Marentes, Alex Raij y Finn Walter

SAN ANTONIO, 23 de marzo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En una alianza pionera con la icónica James Beard Foundation, Texas y los atractivos culinarios únicos de San Antonio están llegando a la cúspide de la atención nacional con el lanzamiento del Tasting Texas Wine + Food Festival. El festival solidario de cuatro días presentará a reconocidos y prometedores chefs de Texas y la ciudad de San Antonio, junto a estrellas ya establecidas a nivel nacional. Con su edición debut prevista para el 27 al 30 de octubre de 2022, Tasting Texas atraerá a amantes de la cocina de todo el mundo para que disfruten la variada oferta culinaria de Texas y de San Antonio, la ciudad natal del festival.

El punto culminante del festival será el mercado culinario "tan grande como Texas" que se desarrollará del 28 al 30 de octubre, con más de 100 chefs galardonados reunidos en el histórico Travis Park, en el corazón del pintoresco centro urbano de San Antonio. El evento de tres jornadas, que se desarrollará de 11 a. m. a 6 p. m., ofrecerá sabores exquisitos que se harán agua en todas las bocas. El 29 de octubre, Tasting Texas ofrecerá la cata de un tequila de primer nivel hecho para San Antonio sobre las orillas del paseo costero del río San Antonio. El festival continúa todas las noches con una variedad de colaboraciones selectas organizadas como visitas a los chefs de los principales restaurantes de San Antonio. Estas experiencias con boleto de acceso mostrarán la creatividad de los chefs y deleitarán los paladares de los comensales con combinaciones que solo pueden existir en Texas.

El listado al estilo de las grandes ligas de Tasting Texas incluye a los siguientes protagonistas culinarios:

Rick Bayless ( Chicago ), célebre chef ganador de los reconocimientos James Beard Awards, Top Chef Master y estrella Michelin.

( ), célebre chef ganador de los reconocimientos James Beard Awards, Top Chef Master y estrella Michelin. Steve McHugh ( San Antonio ) , cuatro veces nominado como Best Chef: Sothwest de James Beard y finalista de Best Chef: Texas de James Beard .

( ) cuatro veces nominado como Best Chef: Sothwest de y finalista de Best Chef: de . Esaul Ramos, Jr. ( San Antonio ), premiado entre los 50 mejores sitios de barbacoa por Texas Monthly y semifinalista del premio Best Chef: Texas de James Beard .

( ), premiado entre los 50 mejores sitios de barbacoa por Texas Monthly y semifinalista del premio Best Chef: de . Emiliano Marentes ( El Paso ), semifinalista del premio Best Chef: Texas de James Beard y con apariciones en "Taste the Nation with Padma Lakshmi" de Hulu y "The Ultimate Texas Tacopedia" de Texas Monthly.

( ), semifinalista del premio Best Chef: de y con apariciones en "Taste the Nation with Padma Lakshmi" de Hulu y "The Ultimate Texas Tacopedia" de Texas Monthly. Alex Raij ( Nueva York ), semifinalista del premio Best Chef in America de James Beard y nominado como Outstanding Restaurateur.

( ), semifinalista del premio Best Chef in y nominado como Outstanding Restaurateur. Finn Walter ( Lubbock ), semifinalista del premio Best Chef: Texas de James Beard .

Este verano se anunciará el listado completo de los reconocidos chefs y el programa completo del festival Tasting Texas.

Con una visión compartida con James Beard Foundation para Hacer el Bien con Buenos Alimentos (Good Food for Good™), y el foco puesto en comunidades históricamente marginadas, una alianza entre la Fundación, Visit San Antonio y Culinaria se presentaba como un resultado natural. Los ingresos de Tasting Texas constituirán un aporte a los programas de becas de James Beard Foundation, que a su vez ofrecen oportunidades para el desarrollo y la práctica del talento culinario desatendido. Además, al ofrecer contactos destacados con chefs de Texas, la ciudad de San Antonio y otros orígenes en el país, Tasting Texas busca contribuir con la industria de los servicios de la alimentación a nivel local y nacional para ayudarla a resurgir de los devastadores efectos económicos de la pandemia.

El Tasting Texas Wine + Food Festival está impulsado por una alianza entre Culinaria y Visit San Antonio. Culinaria tiene una dilatada experiencia de más de 20 años operando exitosos eventos gastronómicos y vinícolas en Texas Central. Entre sus eventos emblemáticos se puede mencionar el Culinaria Wine + Food Festival, que celebró sus dos décadas en 2019, Restaurant Weeks, la maratón de 5 km Wine + Beer y la serie Women & Whiskey. El festival se celebrará en el corazón del estado de la estrella solitaria, en el reconocido destino de viaje de ocio en Texas y una de las dos ciudades estadounidenses declaradas Ciudades creativas en gastronomía por la UNESCO. San Antonio, el lugar de nacimiento de la cocina Tex-Mex, es la séptima ciudad más grande del país y está creciendo y evolucionando rápidamente tanto en población como en ofertas culinarias, mientras honra sus raíces como capital cultural y culinaria de Texas.

"Texas y San Antonio ofrecen experiencias culinarias inigualables, y en Tasting Texas invitamos a todos a que vean por sí mismos por qué el estado de la estrella solitaria es en verdad genial y delicioso", señaló Marc Anderson, presidente y director ejecutivo de Visit San Antonio. "Estamos encantados de poder trabajar con Culinaria y aprovechar su experiencia en eventos culinarios de primera clase. Además, la alianza en este primer festival con la James Beard Foundation es un gran honor. Durante este fin de semana trabajaremos todos juntos para destacar aún más el talento local y ofrecer la oportunidad de crear redes de contactos para Texas y los chefs nacionales, lo que generará beneficios deliciosos para los asistentes de Tasting Texas".

"No es ningún secreto que San Antonio es un destino gastronómico increíble, ya que ha sido la cuna de la cocina Tex-Mex y hace poco fue declarada Ciudad creativa en gastronomía por la UNESCO", afirmó Suzanne Taranto Etheredge, presidenta y directora ejecutiva de Culinaria. "Tasting Texas es una evolución natural de nuestros más de 20 años de promoción de los talentosos chefs de San Antonio y de sus joyas culinarias ocultas, y le damos la bienvenida a James Beard Foundation para destacar la gran calidad de los chefs de todos los orígenes sociales".

"Adherir al Tasting Texas Wine + Food Festival complementa perfectamente la misión de la Fundación de Hacer el Bien con Buenos Alimentos", afirmó Clare Reichenbach, directora ejecutiva de James Beard Foundation. "Nuestro compromiso de ofrecer becas para talentos en ascenso, así como reconocimiento y apoyo a los restaurantes dirigidos por chefs, se ve reforzado por todos los asistentes a festivales que disfrutarán de Tasting Texas".

En breve se anunciarán los precios de los boletos, el calendario completo y la lista de los chefs participantes. Para obtener más información y ser el primero en recibir noticias y oportunidades de compra anticipada de boletos, visite CulinariaSA.org.

Acerca de Visit San Antonio

Visit San Antonio es un 501(c)6 y cumple la función de división de ventas y marketing de San Antonio como destino líder en ocio y reuniones. En 2019, San Antonio recibió aproximadamente 41 millones de visitantes. El sector hotelero es una de las cinco principales industrias de la ciudad, pues aporta $15,200 millones anuales a la economía local y empleó a 140,000 personas en 2019. Puede encontrar más información acerca de Visit San Antonio y las innumerables ofertas de la ciudad en VisitSanAntonio.com.

Acerca de Culinaria

Culinaria es una organización independiente sin fines de lucro comprometida con la promoción de San Antonio como uno de los principales destinos gastronómicos y vinícolas, a la vez que promueve el crecimiento comunitario y el enriquecimiento dentro de la ciudad que llamamos nuestro hogar. Durante los últimos 22 años, Culinaria ha promovido experiencias gastronómicas y vinícolas de origen local en la región de San Antonio a través de eventos comunitarios y oportunidades de capacitación culinaria, incluido Restaurant Weeks, un festival y muchas otras. El dinero recaudado por los eventos apoya directamente esta misión, lo que permite que Culinaria sea una organización en gran medida autosuficiente. Para obtener más información, visite culinariasa.org o @culinariasa en Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram.

Acerca de la James Beard Foundation

La Fundación James Beard celebra y apoya a las personas que crean la cultura alimentaria de los Estados Unidos, a la vez que aboga por nuevos estándares en la industria de los servicios de alimentación para crear un futuro donde todos tengan la oportunidad de prosperar. Fundada hace más de 30 años, la Fundación ha destacado la importancia fundamental de la cultura alimentaria en nuestras vidas diarias y está comprometida con el apoyo a una industria resiliente y próspera que honra a sus diversas comunidades. Al dar cabida a nuevas voces, celebrar a quienes lideran la ruta y apoyar a quienes están de camino a lograrlo, la Fundación trabaja para crear un futuro más equitativo y sostenible, lo que llamamos Hacer el Bien con Buenos Alimentos (Good Food for Good™). Como resultado de la pandemia de la COVID-19, la James Beard Foundation lanzó la campaña "Open for Good" para garantizar no solo que los restaurantes independientes sobrevivan, sino que la industria sea capaz de reconstruirse con más fortaleza que antes. Para obtener más información, suscríbase al boletín informativo digital Beard Bites y siga a @beardfoundation en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn y Clubhouse. James Beard Foundation es una organización nacional sin fines de lucro 501c(3) con sede en la ciudad de Nueva York.

