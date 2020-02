Un grand groupe bancaire français opte pour la solution complète Global Shareholding Disclosure (GSD) d'AxiomSL

Cette solution permet au client de s'adapter rapidement à l'évolution des réglementations dans plusieurs juridictions et de respecter ses obligations critiques en matière de déclaration

NEW YORK et PARIS, 24 février 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, AxiomSL, le plus grand fournisseur du secteur de solutions de déclaration sur les risques et en matière réglementaire, annonce un accord avec une institution financière mondiale en France visant la mise en œuvre de la solution Global Shareholding Disclosures (GSD) d'AxiomSL sur sa plateforme d'intégrité et de contrôle des données, ControllerView®. La société fait partie d'un grand groupe bancaire français de premier niveau qui participe à toute une série d'activités bancaires, comme la gestion d'actifs à l'international. Elle compte plusieurs milliers d'employés partout dans le monde, et parmi ses clients figurent des entreprises, des institutions financières (IF), des souverains et des organisations supranationales.

Les règles en matière de publicité des participations sont par nature compliquées et varient sensiblement d'une juridiction à l'autre. Ainsi, le client cherche à industrialiser ses contrôles et ses déclarations dans toutes les juridictions concernées à l'échelle internationale. Cette activité inclut l'identification et la gestion des holdings relevant du champ d'application, la propriété effective, les niveaux de contrôle et les seuils de mise en œuvre et les critères de déclaration. ControllerView d'AxiomSL offre des capacités de gestion de données qui dotent les gestionnaires d'investissements d'un écosystème de conformité de gestion des risques pour toutes les régions de l'entreprise sur une seule et même plateforme.

La solution GSD permet à l'entreprise de consolider et d'agréger les rapports sur toute la structure d'entité et renforce sa capacité à respecter les exigences particulières des réglementations locales. En outre, la solution GSD de bout en bout d'AxiomSL offre une capacité unique axée sur l'utilisateur qui permet un contrôle « au niveau du bureau » de leurs seuils en matière de participation.

« La solution GSD d'AxiomSL se caractérise par sa flexibilité, son automatisation et sa transparence », explique Gaurav Chandra, directeur de produit GSD chez AxiomSL. « Ces éléments sont critiques dans un environnement qui impose aux IF d'agréger – ou de combiner – toutes leurs participations dans une entité particulière au niveau du gestionnaire de fonds à titre individuel, tandis que d'autres imposent que les participations soient considérées au niveau de l'entité du groupe. Notre solution permet aux gestionnaires d'investissements d'automatiser la logique d'agrégation et de désagrégation propre à la juridiction tout en conservant la flexibilité de modifier les interprétations de règles particulières, et d'offrir un flux de tâches de gouvernance transparent et vérifiable. »

À propos d'AxiomSL

AxiomSL est un leader mondial des solutions d'analytique du risque, de gestion des données et de déclarations réglementaires. Avec une expérience de plus de 25 ans, AxiomSL allie son immense expérience du secteur et sa plateforme intelligente de gestion des données pour proposer des solutions et des services de déclaration réglementaire et sur les risques, de liquidité, de capital et de crédit, d'opérations, d'échanges et de transactions, et d'analytique fiscale. Sa clientèle réunit des institutions financières régionales et mondiales, avec plus de 43 billions de dollars en actifs totaux et des gestionnaires d'investissements avec plus de 11 billions de dollars d'actifs en gestion. Sa couverture englobe plus de 110 organismes de réglementation dans 55 juridictions.

