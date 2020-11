Un hôpital universitaire de formation clinique de premier plan, l'UZB (Universitair Ziekenhuis Brussel), achète le MRIdian Linac de ViewRay

L'UZB en Belgique vise à commencer les traitements MRIdian des patients en 2021

CLEVELAND, 18 novembre 2020 /PRNewswire/ -- ViewRay, Inc. (Nasdaq : VRAY) a annoncé aujourd'hui que l'UZB a acheté un système de thérapie guidée par IRM MRIdian® Linac, un appareil de radiothérapie de pointe qui combine les dernières innovations en matière d'administration précise de rayons et de guidage par résonance magnétique révolutionnaire.

L'UZB est depuis longtemps à la pointe de l'introduction de technologies nouvelles et révolutionnaires sur le marché belge de la radiothérapie.

« Même en ces temps difficiles, nous restons fidèles à notre mission d'offrir les meilleures technologies à nos patients atteints de cancer » a déclaré le professeur Marc Noppen, Docteur en médecine, Ph.D., directeur général de l'UZB.

« Nous pensons que l'ajout du MRIdian à notre portefeuille de traitements contre le cancer élargira la population de patients que nous pouvons traiter. Grâce à l'utilisation du guidage IRM et des capacités d'adaptation sur table, nous pouvons améliorer la précision avec laquelle nous délivrons les radiations, délivrer des doses plus élevées que ce qui était possible auparavant et atteindre des tumeurs qui étaient autrement inaccessibles », a déclaré le professeur M. De Ridder, chef du service de radiothérapie oncologique de l'UZB. « Nous nous réjouissons de collaborer avec ViewRay pour soutenir le développement technologique futur et faire progresser la pratique de la radiothérapie guidée par IRM. »

Contrairement aux systèmes de radiothérapie conventionnels, MRIdian combine un système d'IRM et un système de radiothérapie. Avec d'autres innovations techniques, cela offre des avantages pour fournir une radiothérapie sûre et efficace, notamment la possibilité de voir la tumeur et les tissus environnants pendant le traitement, l'adaptation de la thérapie en réponse aux changements de l'anatomie du patient et de la taille de la tumeur entre les traitements, le suivi continu de la tumeur pendant le traitement, et la pause automatique de la radiation si la tumeur se déplace en dehors de la limite. Ainsi, le système délivre des radiations ablatives à forte dose à la tumeur tout en protégeant les tissus sains environnants contre les dommages.

« Nous sommes heureux d'accueillir l'UZB dans notre communauté de centres qui intègrent le MRIdian dans leur programme de radiothérapie oncologique », a déclaré Paul Ziegler, vice-président senior des ventes et du marketing chez ViewRay. « Ils ont un pedigree clinique établi dans le traitement efficace de tumeurs historiquement difficiles à traiter et nous pensons que MRIdian sera le complément parfait de cette expertise. »

Actuellement, 40 systèmes MRIdian sont installés dans des hôpitaux du monde entier, où ils sont utilisés pour traiter une grande variété de tumeurs solides et font l'objet de nombreux efforts de recherche en cours. MRIdian a fait l'objet de centaines de publications évaluées par des pairs, de résumés de réunions scientifiques et de présentations. Plus de 11 000 patients ont été traités avec le MRIdian. Pour une liste des centres de traitement, veuillez consulter le site : https://viewray.com/find-mridian-mri-guided-radiation-therapy/.

À propos de ViewRay

ViewRay, Inc. (Nasdaq : VRAY), conçoit, fabrique et commercialise le système de radiothérapie MRIdian® . Le MRIdian repose sur un système d'imagerie par résonance magnétique (RM) haute définition exclusif, conçu dès le départ pour répondre aux défis uniques et au flux de travail clinique de la radiothérapie oncologique de pointe. Contrairement aux systèmes de RM utilisés en radiologie diagnostique, la RM haute définition du MRIdian a été conçue pour répondre à des défis spécifiques, notamment la distorsion des faisceaux, la toxicité cutanée et d'autres préoccupations qui peuvent potentiellement survenir lorsque des champs magnétiques élevés interagissent avec des faisceaux de rayonnement. ViewRay et MRIdian sont des marques déposées de ViewRay, Inc.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Private Securities Litigation Reform Act. Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent, entre autres, le taux de nouvelles commandes, de mises à niveau et d'installations, les performances opérationnelles et financières futures prévues de ViewRay, ainsi que les téléconférences de ViewRay pour discuter de ses résultats trimestriels. Les résultats réels peuvent différer de ceux prévus dans toute déclaration prospective en raison de nombreux facteurs. Ces facteurs comprennent, entre autres, la capacité à commercialiser le système MRIdian Linac, la demande pour les produits ViewRay, la capacité à convertir le carnet de commandes en recettes, le calendrier de livraison des produits ViewRay, le moment, la durée et la gravité de la récente pandémie de COVID-19 (coronavirus), y compris ses répercussions sur la demande, les opérations et nos chaînes d'approvisionnement mondiales dans l'ensemble de nos entreprises, les résultats et autres incertitudes associés aux essais cliniques, la capacité à réunir les fonds supplémentaires nécessaires pour poursuivre les plans de développement des activités et des produits de ViewRay, les incertitudes inhérentes au développement de nouveaux produits ou technologies, la concurrence dans le secteur dans lequel ViewRay opère, et les conditions générales du marché. Pour une description plus détaillée des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux exprimés dans ces déclarations prospectives, ainsi que des risques liés aux activités de ViewRay en général, voir les rapports actuels et futurs de ViewRay déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris son rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2019 et ses rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q, tels que mis à jour périodiquement avec les autres dépôts de la société auprès de la SEC. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse, et ViewRay n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, ou d'actualiser les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer de ceux prévus dans les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

