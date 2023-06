Un hôpital virtuel de gynécologie et d'obstétrique unique en son genre utilise la technologie d'échographie à domicile de Pulsenmore pour les soins prénataux

L'hôpital vise à améliorer l'efficacité des processus de travail et les normes des soins de grossesse, ainsi qu'à accroître la satisfaction des patients.

RAMAT GAN, Israël, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- Alors que la plupart des hôpitaux européens sont confrontés à une pénurie de ressources, notamment de médecins, d'infirmières et d'échographistes, ainsi qu'à une augmentation constante du volume de patients, ce qui entraîne de longs temps d'attente et l'épuisement du personnel, Sheba Beyond a annoncé le lancement du premier département virtuel de gynécologie et d'obstétrique au monde. Sheba Beyond est une filiale de l'hôpital Sheba, le plus grand hôpital d'Israël, classé parmi les 10 meilleurs hôpitaux du monde . Cet hôpital réputé est connu pour ses soins et ses services remarquables, et pour se différencier des autres hôpitaux en étant à l'avant-garde en ce qui concerne les technologies innovantes.

Pulsenmore's Home Ultrasound - Clinician-Guided Mode

Sheba Beyond travaille avec des entreprises israéliennes de pointe dans le domaine des technologies médicales et intègre diverses solutions de télémédecine, notamment la solution d' échographie à domicile Pulsenmore , qui permet de remplacer les consultations en présentiel par des consultations à distance.

La technologie d'échographie à domicile de Pulsenmore est un échographe certifié CE pour une utilisation à domicile et des soins cliniques à distance, prescrits par les cliniciens et complémentaires aux examens échographiques de routine. Il permet un continuum de soins pour le bien-être du fœtus depuis le domicile de la femme enceinte. Les auto-scanners sont envoyés pour examen et interprétation à distance par des cliniciens qui peuvent interagir avec les patients de manière asynchrone ou en temps réel, réduisant ainsi la nécessité d'une consultation en clinique.

La solution Pulsenmore permet de relever de nombreux défis en matière de gestion des ressources en offrant aux patients et aux soignants une flexibilité et un gain de temps qui se traduisent par une amélioration des processus de travail, une réduction des consultations en clinique et une plus grande satisfaction des patients. Elle permet également de répondre aux difficultés géographiques pour les patients qui vivent dans des zones rurales où l'accès aux soins de santé est limité.

Le Dr Avi Tsur, directeur du service de gynécologie et d'obstétrique de Sheba Beyond, a déclaré : « Il s'agit d'un changement important dans le parcours du patient. Notre principal objectif est de permettre aux femmes de poursuivre leurs activités quotidiennes, de développer leur carrière, d'atteindre leurs objectifs et de passer du temps en famille tout en bénéficiant des meilleurs soins de grossesse ».

