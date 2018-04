Un hôtel de 451 chambres géré par YOTEL au nouvel aéroport d'Istanbul

İGA, constructeur et exploitant du nouvel aéroport d'Istanbul depuis 25 ans, et YOTEL, groupe hôtelier londonien, ont signé un contrat exclusif de gestion hôtelière. L'hôtel sera l'un des plus grands hôtels d'aéroport du monde dont les 451 chambres disposeront d'un accès côté piste et côté ville. Idéalement situé au sein du terminal principal, il sera facilement accessible aux voyageurs d'affaires et de loisirs, aux équipages des compagnies aériennes et aux entreprises depuis l'aéroport et ses environs.

« Nous sommes ravis d'avoir choisi YOTEL comme opérateur hôtelier côté piste et côté ville exclusif pour notre nouvel aéroport », a déclaré Kadri Samsunlu, PDG d'İGA Airport Operation. « Avec le nouvel aéroport d'Istanbul, nous entrons dans l'histoire. En phase de construction, le projet annonce plusieurs records du monde et pourrait bouleverser les dynamiques de transport et d'aviation de cette région où convergent trois continents : l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Le nouvel aéroport accélérera la croissance de Turkish Airlines, la compagnie aérienne nationale de la République de Turquie qui dessert le plus grand nombre de pays du monde. Nous avons pour objectif d'offrir aux passagers une expérience sans précédent, à la fois efficace et dénuée de stress, en réduisant le temps d'attente et l'utilisation de documents. YOTEL contribuera à une expérience passager irréprochable grâce à un espace unique, innovant, luxueux et technologique. Je suis convaincu que le nouvel aéroport d'Istanbul sera non seulement une vitrine mondiale, notamment pour l'hospitalité turque de renommée mondiale, mais aussi un nouveau pont, qui reliera les personnes et les continents. L'inauguration du nouvel aéroport est prévue pour le 29 octobre de cette année. Nous nous réjouissons d'y accueillir le monde entier ! »

Les capacités du nouvel aéroport d'Istanbul seront élargies pour accueillir jusqu'à 200 millions de voyageurs au terme des quatre phases de construction. Le nouvel aéroport d'Istanbul sera doté de six pistes et de trois terminaux, reliera plus de 350 destinations et accueillera près de 100 compagnies aériennes.

Au sujet du premier investissement de la marque en Turquie, Hubert Viriot, PDG de YOTEL, a déclaré : « Nous avons été témoins du remarquable développement économique et urbain de la Turquie et en particulier d'Istanbul ainsi que de l'accroissement de sa popularité ces dernières années. Le nouvel aéroport d'Istanbul ne fera que renforcer la popularité et dynamiser l'économie d'Istanbul, ce à quoi YOTEL est ravi de contribuer. La vision ambitieuse consistant à faire du nouvel aéroport d'Istanbul le plus grand centre de transit au monde nous a séduits. C'est un honneur pour nous d'avoir été choisis pour ce projet passionnant. Cette ville aspire à un immense succès, tout comme YOTEL. Nous formons donc le duo idéal. »

M. Viriot a ajouté, « Istanbul est une ville incroyablement vivante. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la cinquième ville la plus visitée au monde regorge d'offres historiques et culturelles. En outre, il s'agit de l'une des économies métropolitaines jouissant de la plus forte croissance au monde, une autre bonne raison d'y ouvrir davantage d'hôtels dans le futur. »

YOTEL présentera son design faisant une utilisation rationnelle de la technologie dans deux zones : côté piste (102 chambres) et côté ville (349 chambres). Les deux parties du nouvel hôtel comprendront des espaces publics, y compris le concept exclusif de Club Lounge de YOTEL doté de zones marchandes, de travail et de détente, de centres de bien-être et d'atriums vitrés destinés à reconnecter les gens avec la nature. La zone côté ville comprendra un restaurant, un bar et une salle de sport ouverte 24 h/24 et 7 j/7. Le nouvel hôtel offrira également des espaces de réunion flexibles dotés de la technologie sans fil idéaux pour les petites et grandes réunions, formelles ou non, et idéalement situés pour répondre aux besoins tant des entreprises de l'aéroport que des passagers.

