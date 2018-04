İstanbul New Airport plant Hotel mit 451 Zimmern, bewirtschaftet von YOTEL

İGA, Bauherr und seit 25 Jahren Betreiber des İstanbul New Airport (İNA), und YOTEL, die Hotelgruppe mit Sitz in London, haben einen Exklusivvertag zur Hotelbewirtschaftung unterzeichnet. Das Hotel wird eines der größten Flughafenhotels der Welt und bietet luft- und landseitigen Zugang zu 451 Zimmern. Geschäfts- und Vergnügungsreisende, Flugbesatzungen und Flughafen-Shops und Geschäfte in der näheren Umgebung können das Hotel im Hauptterminal bequem erreichen.

"Wir freuen uns außerordentlich, YOTEL als unseren neuen exklusiven luft- und landseitigen Hotelbetreiber zu begrüßen", sagte Kadri Samsunlu, CEO von İGA Airport Operation. "Mit İstanbul New Airport schreiben wir Geschichte. Das Projekt, das sich bereits in der Bauphase befindet und mehrere Weltrekorde bricht, wird dem Transport- und Luftfahrtsektor in einer die drei Kontinente Europa, Asien und Afrika umspannenden Region neue Dynamik verleihen. İstanbul New Airport wird Turkish Airlines, die nationale Fluggesellschaft der Republik Türkei, die die meisten Länder der Welt anfliegt, einen Wachstumsschub verleihen. Wir wollen ein unvergleichliches Passagiererlebnis bieten, das effizient und zugleich stressfrei ist, und die Warte- sowie die Bearbeitungszeit verkürzen. YOTEL wird unser Bemühen um ein perfektes Passagiererlebnis mit innovativem Design und technologiegestütztem Luxus unterstützen. Ich bin überzeugt, dass İstanbul New Airport der Welt die berühmte türkische Gastfreundschaft präsentieren und auch eine Brücke bauen wird, die Menschen und Kontinente verbindet. Der neue Flughafen soll am 29. Oktober dieses Jahres eingeweiht werden, und wir freuen uns auf Besucher aus aller Welt. "

Wenn alle vier Phasen abgeschlossen sind, wird İNA insgesamt sechs Startbahnen und drei Terminals besitzen und ein Passagieraufkommen von bis zu 200 Millionen bewältigen können. İNA wird Istanbul an über 350 Destinationen anbinden und nahezu 100 Airlines ein Zuhause sein.

Hubert Viriot, CEO von YOTEL, kommentierte die erste Investition der Marke in der Türkei: "In den vergangenen Jahren haben wir eine beeindruckende ökonomische und städtische Entwicklung und Transformation der Türkei und insbesondere Istanbuls und eine deutlich wachsende Beliebtheit beobachtet. İstanbul New Airport wird die wachsende Popularität und den Wirtschaftsaufschwung Istanbuls weiter vorantreiben, und YOTEL freut sich, dass es dazu einen Beitrag leisten kann. Das ehrgeizige Ziel, İstanbul New Airport zum größten Flughafen der Welt zu machen, hat für uns eine Partnerschaft sehr attraktiv gemacht. Wir sind extrem stolz auf unsere Mitarbeit an diesem Projekt der Superlative. Die Stadt will stark wachsen, genau wie YOTEL, daher passen wir ausgezeichnet zusammen."

Viriot weiter: "Istanbul erlebt derzeit einen unglaublichen Boom. Die Stadt ist UNESCO-Welterbe und glänzt durch ein vielfältiges historisches und kulturelles Angebot. In Sachen Besucherzahlen belegt Istanbul weltweit den fünften Platz. Darüber hinaus ist sie einer der wachstumsstärksten wirtschaftlichen Ballungsräume der Welt, ein guter Grund für die Ansiedlung weiterer Hotels."

YOTEL wird sein cleveres Design und seine ausgeklügelte Technologie in zwei Zonen einbringen: luftseitig (102 Zimmer) und landseitig (349 Zimmer). In beiden Teilen des Hotels wird es öffentliche Bereiche geben, beispielsweise YOTELs exklusives Club Lounge-Konzept mit intelligentem Automatenverkauf, Co-Working- und Ruhebereichen, Wellnessoasen sowie bepflanzten und verglasten Lichthöfen, um Mensch und Natur zusammenzuführen. Im landseitigen Bereich wird es ein Restaurant und ein 24/7-Fitnesscenter geben. Mit flexiblen Besprechungsräumen, die modernste Technik bieten und ideal geeignet sind für kleine oder große, offizielle oder informelle Treffen, ist das Hotel ein bequemer Ort der Begegnung für Passagiere und Flughafen-Shops.

