Un mini documentaire sur la province de Hainan, dans le sud de la Chine, diffusé sur les plateformes vidéo chinoises et étrangères

HAIKOU, Chine, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Un mini documentaire en anglais sur la province insulaire de Hainan, dans le sud de la Chine, a été diffusé sur de plusieurs plateformes vidéo nationales et internationales, notamment sur iQiyi, Youku, Netease video, TV.sohu.com, Facebook, Twitter, et theworldofchinese.com. Ce mini documentaire intitulé « One Minute China - Hainan » (la Chine en une minute : Hainan) a été produit conjointement par le département provincial de Hainan du tourisme, de la culture, de la radio, de la télévision et des sports et par Commercial Press.

One Minute China - Hainan

Avec des plans et des images subtilement et finement orchestrés, le mini documentaire emmène le public chinois et étranger à la découverte de la province de Hainan. En une minute, les spectateurs découvrent la recette secrète du délicieux poulet Wenchang, stimulent leurs papilles avec un piment jaune local, et se rafraichissent en sirotant une Qingbuliang, une soupe sucrée consommée en dessert, ou un « papa tea », une spécialité régionale très répandue.

Le documentaire présente les bouleversements technologiques connus par un village de lave millénaire et la transformation d'une ancienne exploitation saline en destination touristique populaire. Les spectateurs auront également l'occasion de participer à une expérience immersive qui leur permettra de découvrir la vie nocturne animée de Haikou, le rythme contagieux du festival de musique féminin, la persévérance d'un artisan qui se consacre au patrimoine culturel immatériel de la sculpture de noix de coco ou encore la popularité du surf à Hainan.

Le mini documentaire a été conçu par une équipe de production internationale. Avec une narration anglaise et des sous-titres chinois et anglais, le mini documentaire présente un panorama de Hainan qui s'articule autour de la construction du port de libre-échange de Hainan de plusieurs points de vue, notamment la nature, la culture, l'histoire et les coutumes populaires.

Le mini documentaire présente une province de Hainan colorée et aux multiples visages ; il rencontre un succès populaire croissant sur les plateformes de médias sociaux. En moins d'un mois, son audience sur les plateformes étrangères a dépassé les 100 000 vues.

