Un nouveau départ pour nous tous, New York et PUBLIC

PUBLIC a réouvert en juin après avoir été fermé pendant un an et demi pendant la pandémie. Pourtant, les choses ont changé. PUBLIC a fait très fort et a lancé un hôtel réinventé et repensé avec divers équipements et offres passionnants, notamment un nouveau restaurant, Popular, mais aussi une Cantina, un Pisco Bar, un Ceviche Bar et un LOUIS amélioré (la salle de restauration rapide gastronomique de l'hôtel), tous gérés par le chef péruvien primé Diego Munoz, qui a piloté le restaurant latino-américain numéro #1 du classement The World's 50 Best Restaurants .

Aujourd'hui, en plus de continuer à repousser les limites et à mettre la barre toujours plus haut, PUBLIC présente le BAR CHRYSTIE, un nouveau « bar à cocktails moderne et classique » sexy, à ambiance et remis au goût du jour ; la HOUSE OF X, un espace progressif, avant-gardiste, multimédia, et un nouvel espace de performance nocturne expérientiel comme aucun autre par les créateurs de la House of Yes ; un PROGRAMME DE BIEN-ÊTRE axé non seulement sur la beauté, mais aussi sur la santé, la fitness, la performance maximale, le régime alimentaire, le traitement médical et le bien-être général ; de nouveaux MENUS SAISONNIERS de plats et cocktails concoctés par le chef Diego ; et un tout nouveau concept de TABLE DE DÉGUSTATION du chef exclusive.

Les cinq bars du PUBLIC sont diversifiés en termes d'ambiance, d'atmosphère, d'esprit et d'offres. Chacun a sa propre personnalité et son ADN et vous pouvez tous les découvrir en une seule nuit en fonction de votre humeur : ils constituent une expérience holistique englobante et immersive. Le BAR CHRYSTIE propose une nouvelle expérience complémentaire, mais complètement différente des autres bars du PUBLIC. Refuge de conversation, il célèbre la verve du Lower East Side en proposant des boissons dernier cri classiques et confiantes, élégantes et amusantes, un vaste programme de Champagne et des cocktails à base de spiritueux rares et raffinés. Il s'agit d'un bar pour les « adultes par l'esprit », mais ironiquement situé dans le Lower East Side — c'est une dichotomie et une contradiction correspondant à la recherche perpétuelle de Schrager pour ses projets. Selon Schrager, lorsque des éléments disparates se réunissent de façon inattendue, c'est à ce moment-là que cela fait des étincelles et que la magie se produit.

Le BAR CHRYSTIE est élégant, raffiné et axé sur l'intimité, le contact personnel, la connexion humaine et la conversation, l'endroit idéal pour un tête à tête. Il s'agit d'un « piano bar sans piano » glorifiant la célèbre culture des cocktails de New York et celle de l'âge d'or glamour d'Hollywood des années 1920. Il rend hommage à des classiques tels que The Bar Hemingway au Ritz à Paris et le Harry's Bar à Venise. Le BAR CHRYSTIE offrira des cocktails théâtraux, fun, inventifs et sur mesure créés par les chefs John Fraser et Diego Munoz en collaboration avec le mixologue visionnaire Rob Krueger, de délicieuses tapas d'inspiration internationale et des collations d'ambiance du chef Diego, ainsi que de la musique sexy et émouvante inspirée par Aaliyah, D'Angelo et Maxwell, mais aussi des DJs en live. Attendez-vous à l'inattendu avec des sodas à la crème glacée ou flotteurs DIY préparés de façon moderne et avant-gardiste. Le bar accueillera également un calendrier d'événements culturels, notamment des conférences, des expositions d'art, des soirées d'humour et des masterclasses de cocktails.

La HOUSE OF X, créée par l'équipe visionnaire de la House of Yes, Anya Sapozhnikova, Kae Burke, Ilan Telmont et Justin Ahiyon, est le lieu de vie nocturne et l'espace de performance dernière génération pour les empresarios de la vie nocturne. Selon Schrager, cette équipe a passé un nouveau cap en apportant la vie nocturne expérientielle à un tout autre niveau et comme jamais avant elle. Tout comme le Cirque du Soleil a réinventé le cirque et Burning Man a repensé les rassemblements en plein air, les feux de camp et l'expression personnelle, la HOUSE OF X et ses créateurs vont révolutionner la vie nocturne et avoir le même impact durable.

« Pour moi, ce que l'équipe de la HOUSE OF X a créé rappelle des époques culturelles marquantes comme les cabarets français et allemands des années 20 et 30, ainsi que les clubs clandestins de New York des années 60 et 70 commençant par The Dom d'Andy Warhol et culminant dans le Studio 54, » déclare Schrager.

La HOUSE OF X est une expérience multimédia, théâtrale, interactive, immersive, multiforme, sensorielle et explosive. C'est un carnaval ininterrompu de plaisir et de surprises complété par l'art de la performance et au-delà. C'est la première fois de sa carrière que Ian Schrager prend le contrôle intégral du design de l'un de ses espaces hôteliers. La House of X, audacieuse et provocante, présente un design sobre et sensuel qui sert de toile de fond à cette nouvelle expérience nocturne inégalée.

Le nouveau PROGRAMME DE BIEN-ÊTRE de PUBLIC, unique en son genre, a été créé pour contrer cette nouvelle ère d'anxiété provoquée par la pandémie. Il offre aux invités et aux habitants un sanctuaire de restauration - un refuge - et une expérience de bien-être holistique en plein cœur de New York. Le programme comprend des cours de fitness tels que pilates, yoga, boxe, HIIT, sculpt, stretching, réhabilitation, pré-natal et méditation des meilleurs entraîneurs du monde ; des options d'entraînement particulier, soit sur place à la salle de sport de pointe de PUBLIC, soit en extérieur soit en salle chez l'entraîneur ; un Nike Run Club ; un accès prioritaire aux soins spa les plus recherchés de la ville, y compris un large éventail de massages (suédois, shiatsu, pierre chaude, thaïlandais, acupression, entre autres), de la thérapie motrice, flottaison, acupuncture, des perfusions de vitamines IV, de la cryothérapie et plus encore, dans la chambre ou aux spas ; des experts médicaux sur appel pour les tests et les traitements, une analyse métabolique basée sur la nutrition et le bien-être holistique ; et des menus sains et délicieux, y compris végétariens, végans et sans gluten des chefs Diego et John Fraser— des plats sains et goûteux.

« Ce que nous avons réussi à mettre sur pied pour offrir un programme qui favorise le bien-être général est incroyable. Imaginez : Vous venez à New York pour une cure et rentrez chez vous en vous sentant mieux qu'à votre arrivée », affirme Schrager.

Pour célébrer l'automne, le chef Diego Muñoz, en collaboration avec le chef John Fraser, a créé une corne d'abondance automnale pour le Popular, la Cantina & le Pisco Bar. Il réinvente les plats emblématiques et régionaux du Pérou, ainsi que ses influences mondiales notamment incas, espagnoles, maures, africaines, italiennes, chinoises et japonaises, qui ont enrichi la nation andine pendant des siècles. Le chef Diego traite ses ingrédients avec respect en utilisant des techniques telles que la cuisson au grill, la friture au wok et la torréfaction, et en garde certains crus pour sublimer toutes les saveurs authentiques multiculturelles du Pérou.

Le confit de canard du chef Diego est une ode à la cuisine côtière du Pérou et les tortellinis Aji de Gallina salue les influences espagnoles, maures et italiennes. Pour le dessert, un gâteau aux trois laits (Tres Leches) décadent au potimarron et à la vanille est orné de graines de citrouille grillées. Les meilleurs cocktails du chef Diego, préparés avec le spiritueux noble du Pérou, le Pisco, ainsi que des produits de saison, sont un prolongement de sa vision culinaire audacieuse.

« Nous avons eu le privilège d'ouvrir Popular l'été dernier quand New York revenait à la vie », se remémore le chef Diego. « Aujourd'hui nous célébrons de beaux ingrédients d'automne à griller, faire revenir au wok, rôtir ou tout simplement à servir crus, tous imprégnés de nos saveurs péruviennes authentiques. Nous sommes également ravis d'introduire des plats emblématiques et régionaux, de la côte péruvienne jusqu'aux Andes, avec des influences du monde entier sur notre cuisine, de l'Europe à l'Asie. »

LE LUXE POUR TOUS

Lors du lancement de PUBLIC en 2017, l'idée révolutionnaire et la plus importante de Schrager à ce jour était LE LUXE POUR TOUS… parce qu'il a rendu le luxe accessible à tous. L'idée traditionnelle du luxe d'une époque révolue est dépassée et complètement impertinente aujourd'hui culturellement parlant. Cette notion de luxe est considérée comme exclusivement réservée aux riches. Elle est basée sur l'extravagance, une classe de prix, des symboles de statut, l'exclusivité et d'autres notions superflues. Ces notions n'ont plus aucun sens aujourd'hui. Les gens sont passés à autre chose. Si vous venez au PUBLIC et espérez y trouver le luxe au sens traditionnel, vous allez être déçu.

« En fin de compte, le luxe n'est pas une question de matérialité. C'est une question de spiritualité. Il ne s'agit pas de savoir combien coûte quelque chose. Il s'agit de ce que vous ressentez », explique Schrager.

La nouvelle notion de luxe est celle d'améliorer l'expérience. Celle d'avoir un service incroyablement efficace… que tout soit pratique, rapide, sans tracas et confortable. Il s'agit de se sentir en sécurité, protégé, comme chez soi et libre d'être ce que l'on veut être et de faire ce que l'on veut tout en ayant la liberté et le temps de poursuivre d'autres choses plus importantes : les choses qui comptent le plus pour vous et qui vous rendent heureux. Pour PUBLIC, c'est ça le vrai luxe. C'est tout ce qui compte vraiment.

Chaque innovation améliore une expérience et vous donne la liberté du temps. D'après Schrager, c'est l'objectif de la nouvelle notion de luxe chez PUBLIC. Autrefois Leonardo di Vinci a déclaré : « La simplicité est la sophistication suprême. » Nous déclarons : « La liberté du temps est le luxe ultime ».

LE SERVICE PUBLIC

LE SERVICE PUBLIC est un tout nouveau service dévoué dont la seule tâche est d'assurer l'exécution fidèle de la promesse du LUXE POUR TOUS. Une équipe soigneusement formée s'assurera du confort des clients et de la commodité, la vitesse et la facilité de tout ce que PUBLIC essaie d'accomplir. L'intégration de la technologie réfléchie permet des séjours sans tensions et sans tracas rendant chaque transaction et communication à l'hôtel aussi facile et agréable que possible.

L'EXPÉRIENCE PUBLIC

L'EXPÉRIENCE PUBLIC est le point culminant des plus de 40 ans dans le secteur de Schrager. Après avoir présenté l'hôtel lifestyle au monde entier, l'idée s'est enfin concrétisée. D'ABORD, il a fallu repenser ce qu'un hôtel pouvait et devait être. La prochaine génération d'hôtels pour une nouvelle génération, qui manifeste la culture populaire et qui est plus qu'un simple endroit où dormir. C'était une expérience viscérale et émotionnelle pour créer un HÔTEL COMME UN SPECTACLE qui a introduit de nouveaux visuels et designs passionnants à un paysage hôtelier autrement monotone et ennuyeux.

Le DEUXIÈME aspect a été l'introduction de choix de plats, boissons, vie nocturne et de divertissements exaltants orientés vers les visiteurs et les résidents de la ville où les hôtels sont situés. Le TROISIÈME et dernier élément est LE LUXE POUR TOUS et un excellent service renouvelé et moderne combiné à une technologie de pointe, réfléchie et avant-gardiste conçue uniquement pour faciliter les choses, les rendre plus pratiques et à moindre coût, et non la technologie pour le plaisir.

Avec de superbes visuels, de la nourriture, des boissons et des divertissements incroyables et un excellent service de luxe avec une technologie réfléchie et utile à un prix abordable, l'EXPÉRIENCE PUBLIC est intégrale et totalement unique au monde.

« Si la définition d'un grand hôtel est que tout le monde s'y sente bien, en sécurité, heureux, satisfait, détendu, et qu'il fasse la promotion du bien-être, du plaisir et de la liberté de prendre le temps de faire ce qu'on veut, alors PUBLIC est vraiment un grand hôtel ! » affirme Schrager.

