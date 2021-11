Um novo começo para todos nós, a cidade de Nova York e o PUBLIC

O PUBLIC foi reaberto em junho, tendo ficado fechado durante um ano e meio durante a pandemia. No entanto, não eram apenas negócios como de costume. O PUBLIC fez todos os esforços e estreou um hotel reinventado e repensado com várias ofertas e amenidades interessantes, incluindo um novo restaurante, o Popular, bem como uma Cantina, o Pisco Bar, o Ceviche Bar e um LOUIS aprimorado (o local de gastronomia rápida mundial do hotel), tudo dirigido por um premiado chef peruano, Diego Munoz, que liderou o restaurante latinoamericano nº 1 no The World´s 50 Best Restaurant´s .

Agora, além disso, para continuar testando os limites e elevando os padrões, o PUBLIC apresenta o BAR CHRYSTIE, um novo atraente, moody, atualizado "Bar de Coquetéis clássico-modernos"; o HOUSE OF X, novo espaço de experiências de vida noturna como nenhum outro, progressivo, vanguardista, multimídia, dos criadores da House of Yes; um PROGRAMA DE BEM-ESTAR focado não apenas na beleza, mas na saúde, no condicionamento físico, no máximo desempenho, em dieta, em tratamento médico e no bem-estar geral; e novos MENUS SAZONAIS de comida e coquetéis do Chef Diego, juntamente com uma recém-criada, especial e exclusiva MESA DE DEGUSTAÇÃO do Chef.

Os cinco bares do PUBLIC apresentam uma diversidade de ambientes, energia e atmosferas, assim como de ofertas. Cada um com personalidade e DNA próprios, você pode vivenciar qualquer um deles em uma noite, dependendo do seu estado de espírito. Todos juntos em uma noite, eles são uma experiência holística abrangente e imersiva. O BAR CHRYSTIE oferece algo completamente diferente e complementar aos outros bares do PUBLIC, que não estava disponível antes. Um refúgio atencioso e de conversação, ele celebra a verve do Lower East Side com bebidas clássicas de qualidade que são confiáveis, elegantes e divertidas, um extenso programa de champanhe e coquetéis feitos com destilados raros e finos. Este é um bar para "adultos em espírito", mas ironicamente situado no Lower East Side, é uma dicotomia e contradição nos termos que Schrager sempre procura com seus projetos. De acordo com Schrager, quando elementos diferentes se unem de uma forma inesperada, é quando há uma centelha e a magia acontece.

O BAR CHRYSTIE é elegante, refinado e focado em intimidade, contato pessoal, conexão humana e conversa — um lugar para conversas a dois. É um "piano bar sem piano" celebrando a famosa cultura de coquetéis de Nova York e da glamorosa era dourada de Hollywood dos anos 1920. O bar homenageia clássicos como o Bar Hemingway no Ritz de Paris e o Harry's Bar de Veneza. O BAR CHRYSTIE oferecerá coquetéis teatrais, divertidos, criativos e personalizados dos Chefs John Fraser e Diego Munoz em colaboração com o mixólogo visionário, Rob Krueger; deliciosas tapas de inspiração internacional e os aperitivos ambientais do Chef Diego, além de músicas atraentes e comoventes inspiradas por Aaliyah, D 'Angelo e Maxwell, bem como DJs tocando discos ao vivo. Espere o inesperado preparando você mesmo, de uma forma moderna e ousada, um sorvete flutuando em refrigerante. O bar também realizará uma programação de eventos culturais, incluindo palestras, programas de arte, noites de comédia e masterclasses de coquetéis.

HOUSE OF X pela visionária equipe House of Yes, Anya Sapozhnikova, Kae Burke, Ilan Telmont e Justin Ahiyon, é o local de vida noturna e espaço de apresentação da próxima geração de empreendedores da vida noturna. De acordo com Schrager, esta equipe está assumindo a liderança e levando a experiência de vida noturna a um nível totalmente novo e diferente de tudo antes dela. Da mesma forma que o Cirque du Soleil reinventou o circo e Burning Man repensou as reuniões ao ar livre, fogueiras e autoexpressão individual, a HOUSE OF X e seus criadores mudarão tudo e causarão o mesmo impacto profundo na vida noturna.

"Para mim, o que a equipe da HOUSE OF X criou lembra eras culturais seminais, como os cabarés franceses e alemães dos anos 20 e 30, bem como os clubes underground de NYC dos anos 60 e 70, começando com o Dom de Andy Warhol e culminando no estúdio 54", disse Schrager.

A HOUSE OF X é uma experiência explosiva multimídia, teatral, interativa, imersiva, multifacetada e sensorial. É um carnaval ininterrupto, repleto de diversão e surpresas completado com arte performática e muito mais. Pela primeira vez em sua carreira, Ian Schrager cedeu o controle completo do design de um de seus espaços no hotel. A animada e provocante House of X apresenta um design moderno e com pouca luz que serve como pano de fundo para esta nova e incomparável experiência de vida noturna.

O novo e único PROGRAMA DE BEM-ESTAR do PUBLIC foi criado para combater essa nova era de ansiedade provocada pela pandemia. Ela oferece aos hóspedes e moradores locais um santuário restaurador — um refúgio — e uma experiência holística de bem-estar no meio da cidade de Nova York. O programa inclui aulas de ginástica, como Pilates, Ioga, boxe, HIIT, modelagem, alongamento, reabilitação, pré-natal e meditação com os melhores treinadores do mundo; opções de treinamento pessoal, seja no local da academia de última geração do PUBLIC, ou fora, na academia do treinador; um Nike Run Club; acesso prioritário aos tratamentos de spa mais procurados da cidade, incluindo uma ampla gama de massagens (sueca, shiatsu, pedra quente, tailandesa, acupressão, entre outras), terapia de movimento, flutuação, acupuntura, infusões intravenosas de vitamina, crioterapia e muito mais, tanto no quarto como nos spas. Atendimento de especialistas médicos para testes e tratamentos, análise metabólica, nutrição e bem-estar holístico. E deliciosos menus saudáveis, incluindo vegetariano, vegano e sem glúten, tanto do Chef Diego quanto do Chef John Fraser — alimentos saudáveis que realmente têm um gosto bom.

"É incrível o que conseguimos reunir para oferecer um programa que promova o bem-estar geral. Imagine: ir a Nova York para assistir ao Cure e realmente voltar para casa sentindo-se melhor do que quando você chegou", disse Schrager.

No outono, no Popular e da Cantina & Pisco Bar, o Chef Diego Muñoz, em colaboração com o Chef John Fraser, celebra a temporada com uma cornucópia outonal. Ele reimagina os pratos icônicos e regionais do Peru, bem como as influências globais, incluindo incaicas, espanholas, mouras, africanas, italianas, chinesas e japonesas , que enriqueceram a nação andina há séculos. O Chef Diego trata seus ingredientes de forma reverente, empregando técnicas como grelhar, fritar no wok e assar, com alguns crus para complementar os sabores verdadeiramente multiculturais do Peru.

A coxa de pato confitada do Chef Diego é uma ode à culinária costeira do Peru e com o Tortellini Aji de Gallina saúda as influências espanholas, mouriscas e italianas. Para a sobremesa, um luxuoso bolo de três leites com abóbora e baunilha é adornado com sementes de abóbora torradas. Os coquetéis do Chef Diego, os melhores da categoria, feitos com o destilado nobre do Peru, o Pisco, juntamente com os produtos sazonais, são uma extensão de sua ousada visão culinária.

"Tivemos o privilégio de abrir o Popular no último verão, quando a cidade de Nova York estava voltando à vida", disse o Chef Diego. "Agora, estamos comemorando os lindos ingredientes de outono para grelhar, fritar no wok, assar ou simplesmente servir crus, todos impregnados com nossos autênticos sabores peruanos. Também estamos entusiasmados para apresentar pratos icônicos e regionais, da costa do Peru até os Andes, com influências em nossa culinária que abrangem o mundo, da Europa à Ásia."

LUXO PARA TODOS

Quando o PUBLIC foi inaugurado em 2017, a ideia revolucionária e a mais importante de Schrager até o momento era LUXO PARA TODOS…porque tornou o luxo disponível para todos. A ideia tradicional de luxo de uma era passada está desatualizada e culturalmente irrelevante agora. Essa noção de luxo é considerada como sendo algo exclusivo dos ricos. É baseado na extravagância, um ponto de preço, símbolos de status, exclusividade e outras coisas supérfluas. Essas noções não significam nada hoje. As pessoas seguiram adiante. Se você vier ao PUBLIC esperando luxo tradicional, você não vai encontrá-lo lá.

"No final das contas, o luxo não é uma questão de materialidade. É questão de espiritualidade. Não se trata de quanto algo custa. Trata-se de como você se sente", explica Schrager

Há uma nova noção de luxo. Trata-se de elevar a experiência. Trata-se de tornar o serviço incrivelmente eficiente…tornar tudo conveniente, rápido, sem problemas e confortável. Trata-se de fazer você se sentir seguro, protegido, em casa e livre para ser o que você mais quer ser e fazer o que quiser, dando a você liberdade e tempo livre para buscar outras coisas mais importantes — as coisas que são mais relevantes para você e que fazem você feliz. Isso para o PUBLIC, é luxo verdadeiro. E tudo o que realmente importa.

Cada inovação melhora uma experiência e dá a você a tempo livre. Essa nova noção de luxo no PUBLIC é a mesma coisa. Leonardo da Vinci disse: "A simplicidade é o máximo da sofisticação." Nós dizemos: "tempo livre é o luxo máximo", diz Schrager.

PUBLIC SERVICE

O PUBLIC SERVICE é um departamento totalmente novo e exclusivo, cujo único trabalho é garantir a execução fiel da promessa do LUXO PARA TODOS. Uma equipe cuidadosamente treinada se certificará de que os hóspedes estejam confortáveis, além de garantir a conveniência, a velocidade e a facilidade de tudo o que o PUBLIC está tentando realizar. A integração da tecnologia atenciosa permite estadias tranquilas e sem problemas, tornando todas as transações e comunicações no hotel o mais fácil e agradável possível.

THE PUBLIC EXPERIENCE

A PUBLIC EXPERIENCE é o ápice dos mais de 40 anos de Schrager no ramo. Depois de apresentar o Lifestyle Hotel ao mundo, a ideia finalmente está completa. PRIMEIRO, houve o repensar sobre o que um hotel poderia e deveria ser — a próxima geração do hotel para uma nova geração, e um que traduzisse a cultura popular e que fosse mais do que um lugar para dormir. Foi uma experiência visceral e emocional. Era um HOTEL COMO TEATRO e introduziu novos visuais e design interessantes em uma paisagem de hotel que, de outro, modo seria monótona.

O SEGUNDO aspecto foi a introdução das mais interessantes opções de alimentos, bebidas, vida noturna e entretenimento que foram voltadas para visitantes e moradores da cidade em que os hotéis estavam localizados. Agora, o TERCEIRO e último elemento é o LUXO PARA TODOS e ótimo serviço de uma maneira nova e moderna, combinada com tecnologia de última geração, atenciosa e de ponta desenvolvida apenas para tornar as coisas mais fáceis, convenientes e econômicas, e não tecnologia pela tecnologia.

Com excelentes visuais, ótima comida, bebidas e entretenimento e ótimo serviço de luxo juntamente com tecnologia atenciosa e útil a um preço acessível, a PUBLIC EXPERIENCE é completa e totalmente única no mundo.

"Se a medida de um ótimo hotel é deixar todos confortáveis, seguros, felizes, satisfeitos, livres de problemas e promover o bem-estar, divertimento e tempo livre para fazer o que você escolher, então o PUBLIC é realmente um grande hotel!" diz Schrager.

