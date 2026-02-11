Un nouveau rapport de BrowserStack révèle que 94 % des équipes utilisent l'IA dans les tests, mais que seules 12 % ont atteint une autonomie complète

DUBLIN, 11 février 2026 /PRNewswire/ -- BrowserStack a publié aujourd'hui son rapport State of AI in Software Testing 2026 , qui montre comment l'IA est devenue un élément central dans les tests modernes, tout en soulignant les obstacles concrets qui ralentissent l'adoption.

Basées sur les observations de plus de 250 responsables des tests logiciels, les conclusions indiquent un écart croissant entre l'adoption de l'IA et la maturité opérationnelle. Si la plupart des équipes se sont tournées vers l'IA, nombre d'entre elles restent limitées par des flux de travail fragmentés et une intégration inégale, ce qui limite l'évolutivité et l'impact sur l'entreprise.

« Trop d'équipes pensent que l'adoption de l'IA est la ligne d'arrivée, alors qu'il s'agit en réalité du point de départ », déclare Nakul Aggarwal, cofondateur et directeur technique de BrowserStack. « Le vrai travail consiste à l'intégrer dans les flux de travail quotidiens, à bien former les équipes et à mettre en place des systèmes évolutifs. C'est ce qui différencie les progrès significatifs de l'automatisation de surface. »

Principales conclusions de l'étude :

L'intégration est le principal obstacle : 37 % des équipes citent l'intégration des outils d'IA comme leur principal défi, dépassant les préoccupations liées au coût et aux compétences.

37 % des équipes citent l'intégration des outils d'IA comme leur principal défi, dépassant les préoccupations liées au coût et aux compétences. Les investissements s'accélèrent : 88 % des équipes prévoient d'augmenter les budgets consacrés aux tests d'IA de plus de 10 % l'année prochaine, et près d'une sur quatre prévoit des augmentations supérieures à 25 %.

88 % des équipes prévoient d'augmenter les budgets consacrés aux tests d'IA de plus de 10 % l'année prochaine, et près d'une sur quatre prévoit des augmentations supérieures à 25 %. Le retour sur investissement valide l'investissement : 64 % des entreprises font état d'un retour sur investissement supérieur à 51 % à la suite de tests d'IA, les organisations utilisant l'IA depuis quatre ans ou plus étant 83 % plus susceptibles d'obtenir un retour sur investissement supérieur à 100 %.

Par ailleurs, le rapport souligne une dynamique dans la manière dont les équipes mettent l'IA à contribution. La génération de cas de test, la création de données de test et la maintenance automatisée sont les cas d'utilisation les plus adoptés, aidant les entreprises à réduire les efforts manuels et à accélérer les mises en production.

Le rapport comprend des ventilations sectorielles et régionales, la façon dont les entreprises mesurent le retour sur investissement en fonction de la maturité, et des prévisions sur la direction que prendront les tests d'IA au-delà de 2026.

Le rapport The State of AI in Software Testing 2026 est disponible sur le site browserstack.com/state-of-art-software-testing-report.

À propos de BrowserStack

BrowserStack est la principale plateforme mondiale de test de logiciels alimentée par l'IA, conçue pour aider les développeurs et les équipes chargées de l'assurance qualité à fournir rapidement des logiciels performants. Plus de 50 000 équipes, comme celles d'Amazon, de Microsoft et de NVIDIA, font confiance à BrowserStack pour effectuer plus de trois millions de tests chaque jour dans 21 centres de données mondiaux. La plateforme leur propose un accès instantané à plus de 30 000 appareils et navigateurs réels.

Fondée en 2011, BrowserStack est une société privée soutenue par Accel, Bond et Insight Partners. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.browserstack.com .

