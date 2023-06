UN NOUVEAU RAPPORT DE GENERATION RÉVÈLE QUE LES EMPLOYEURS DOIVENT ADAPTER LES PRATIQUES D'EMBAUCHE POUR ATTIRER LES TALENTS TECHNOLOGIQUES DÉBUTANTS

Même si les employeurs insistent qu'ils accordent une priorité aux compétences dans les processus d'embauche, 61 % d'entre eux ont ajouté des exigences en matière d'expérience professionnelle ou d'études aux postes de niveau d'entrée au cours des trois dernières années.

Les entreprises qui ont supprimé les exigences en matière de diplôme ou d'expérience professionnelle ont observé une augmentation significative du nombre de candidats, avec des niveaux de performances comparables

WASHINGTON, 22 juin 2023 /PRNewswire/ -- De nouvelles données de Generation, l'organisme international à but non lucratif spécialisé dans l'emploi, révèlent que les organisations doivent repenser radicalement les pratiques utilisées pour recruter des talents technologiques débutants. Le rapport présente également les premières mesures que les employeurs doivent prendre.

Un certain nombre d'entreprises ont déjà repensé leur approche et supprimé les exigences de diplôme et d'expérience professionnelle au cours des trois dernières années, et celles-ci tirent maintenant profit de ces changements.

Près de 60 % des organisations qui ont éliminé ces exigences ont vu le nombre de candidats augmenter, ce qui leur a permis non seulement d'embaucher un plus grand nombre de personnes plus rapidement, mais aussi de puiser dans de nouveaux bassins de candidats capables d'alimenter la diversité des talents. Mieux encore, ces organisations ont observé peu de compromis sur le plan de la performance : 84 % des entreprises ont déclaré que les personnes qu'elles embauchaient sans imposer d'exigences en matière de diplôme ou d'études affichaient une performance égale ou supérieure à celle des personnes embauchées selon les méthodes traditionnelles.

Ces données de l'étude Launching a Tech Hiring Revolution, une étude réalisée auprès de plusieurs milliers d'employeurs, d'employés technologiques débutants et de chercheurs d'emploi dans huit pays, à savoir le Brésil, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Inde, le Mexique, le Royaume-Uni et les États-Unis. L'étude a été soutenue par la Fondation Hg, ainsi que Bank of America, Clayton, Dubilier & Rice et MetLife Foundation.

Dans l'ensemble, 86 % des employeurs interrogés disent qu'ils cherchent à embaucher des talents technologiques débutants. Les organisations de différentes industries, y compris celles du secteur bancaire, de la fabrication et de la vente au détail, ont toutes des besoins technologiques qui les obligent à se livrer concurrence pour attirer les talents. Toutefois, les organisations sont confrontées à des difficultés et 62 % des employeurs disent que les processus de recrutement doivent changer pour les talents technologiques du premier échelon.

Les emplois technologiques réellement destinés aux débutants ont disparu : 94 % des employeurs déclarent qu'ils exigent une expérience professionnelle dans un domaine connexe.

Toutefois, même si les employeurs continuent d'insister qu'ils accordent une priorité aux compétences, près des deux tiers d'entre eux (61 %) ont ajouté des exigences en matière d'études ou d'expérience professionnelle au cours des trois dernières années pour les postes technologiques de premier échelon. Cela n'est pas seulement valable pour les compétences techniques, car 40 % des employeurs ont augmenté les exigences comportementales.

Comme l'ont montré les employeurs qui ont défié cette tendance, le fait de de mettre l'accent sur les compétences plutôt que sur les diplômes permet d'accéder à de nouveaux bassins de talents. Chez les employeurs qui ont éliminé ces exigences, une grande partie de leur succès était attribuable à la priorité accordée aux compétences techniques, ainsi qu'aux certifications de l'industrie technologique. Cependant, bien que les certifications aient rendu le processus d'embauche plus équitable sur le plan de l'ethnicité, les préjugés sexistes persistent. Les hommes sans certification ont reçu plus d'offres d'emploi par entrevue que les femmes ayant une certification.

Même si les employeurs sont fortement motivés à élargir l'accès aux emplois technologiques, ceux qui ont de la difficulté à apporter un tel changement attribuent leurs problèmes aux limites budgétaires et au manque de soutien de la direction. Le rapport conclut que les organisations peuvent prendre quatre mesures pour permmetre le changement nécessaire :

Élargir les bassins de candidats en supprimant les exigences en matière d'expérience professionnel et de diplôme, et en accordant plutôt la priorité aux certifications et à d'autres indicateurs de compétences.

Mener des évaluations techniques au cours du processus d'embauche, afin de s'assurer que les candidats possèdent les compétences requises par le poste.

Évaluer les compétences comportementales et techniques tout au long du processus.

Réorganiser les équipes d'embauche afin de réduire les préjugés implicites et d'accroître la diversité des talents.

Pour continuer d'explorer les possibilités d'une approche fondée sur les compétences, Generation réunira une coalition mondiale d'employeurs qui veulent mettre en place les types de changements recommandés par l'étude. Par le suite, l'organisation publiera les résultats de ses travaux pour créer des solutions durables qui peuvent être appliquées dans tous les secteurs et dans le monde entier.

La version complète peut être consultée ici .

Mona Mourshed, PDG et fondatrice de Generation a déclaré :

« Le premier échelon de l'échelle des emplois technologiques est brisé. Chez Generation, nous nous trouvons chaque jour à l'intersection de milliers d'employeurs et d'apprenants, et nous constatons les frictions du processus d'embauche qui rendent les emplois moins accessibles aux personnes talentueuses qui viennent de milieux historiquement négligés. C'est pourquoi nous avons réalisé cette étude, qui vise à aider les employeurs et la société à débloquer le pipeline crucial des emplois technologies de niveau d'entrée. Par la suite, nous devrons examiner plus profondément ce qui fonctionne, et je suis heureuse de m'associer à une coalition d'employeurs mondiaux qui sont déterminés à ouvrir des possibilités d'emploi technologiques à plus de gens. »

Martina Sanow, administratrice de la Fondation Hg, un organisme de bienfaisance qui accorde des subventions et se consacre à l'élimination des obstacles à l'éducation et aux compétences dans le domaine de la technologie, et associée chez Hg, a affirmé :

« Les personnes issues de divers milieux, qui n'ont pas suivi un parcours traditionnel, représentent un énorme bassin de talents potentiels pour le secteur des technologies. Cette étude historique change radicalement notre compréhension du marché mondial des talents débutants, et nous aide à cerner les défis et les possibilités. La prochaine étape cruciale consiste à tirer parti des recommandations du rapport et à essayer de mettre en place chez les employeurs des méthodes de recrutement novatrices qui mettent à profit les capacités des groupes sous-représentés. »

Notes aux rédacteurs

Méthodologie

Les conclusions du présent rapport sont tirées d'une enquête commandée par Generation, qui a été réalisée sur le terrain du 4 novembre 2022 au 9 janvier 2023. L'étude portait sur les personnes ayant un emploi (18 ans et plus), les chômeurs (18 ans et plus) et les responsables de l'embauche et des services techniques chez les employeurs.

Le sondage a reçu 4 023 réponses de personnes ayant un emploi et de chômeurs, ainsi que 1 325 réponses d'employeurs, lesquels se trouvaient au Brésil, au Canada, en France, en Allemagne, en Inde, au Mexique, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

À propos de Generation

Generation est un réseau mondial d'emploi à but non lucratif qui aide les gens à atteindre une mobilité économique, afin qu'ils puissent changer leur vie. Nous formons et plaçons les adultes dans des professions autrement inaccessibles, et cherchons à améliorer le fonctionnement des systèmes de transition entre l'éducation et l'emploi. Lancé en 2015, Generation comprend un centre mondial et un réseau de filiales réparties dans 17 pays. À ce jour, Generation compte plus de 80 000 diplômés qui ont gagné plus de 630 millions de dollars en salaires et travaille avec plus de 11 000 employeurs, partenaires d'exécution et bailleurs de fonds. Pour en savoir plus, consultez generation.org .

À propos de la Fondation Hg

La vision de la Fondation Hg est que la main-d'œuvre technologique de l'avenir exploite les talents de toutes les personnes, indépendamment de leur parcours. Pour ce faire, la fondation soutient des programmes d'éducation et d'emploi au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Europe, où elle peut avoir un impact mesurable et évolutif sur le long terme, tout en faisant une différence pour ceux qui en ont le plus besoin. À ce jour, elle a engagé 14 millions de dollars pour des programmes qui aideront 10 000 jeunes et adultes issus de milieux sous-représentés. La Fondation Hg est un organisme de bienfaisance immatriculé sous le numéro 1189216. Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.thehgfoundation.com/ .

SOURCE Generation