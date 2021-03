Un nuevo anuncio público del Oso Smokey urge a la responsabilidad ahora que las personas disfrutan más tiempo al aire libre

WASHINGTON, 22 de marzo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A puertas de la temporada primaveral de recreación al aire libre, el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la Asociación Nacional de Silvicultores del Estado y el Consejo de Publicidad, emitieron hoy un nuevo anuncio público (PSA) de la campaña Prevención de incendios forestales del Oso Smokey, invitando a los estadounidenses a explorar la naturaleza de forma responsable tomando medidas para prevenir los incendios forestales.

Conozca aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/players/Spanish/8867151-ad-council-smokey-bear-wildfire-prevention-psa/

"El Oso Smokey avanza en su misión con esta campaña para recordarles a las personas que deben actuar de forma responsable en los lugares donde vivimos, trabajamos y jugamos, a fin de prevenir incendios forestales no deseados causados por los humanos", informó Vicki Christiansen, directora del Servicio Forestal. "Estamos orgullosos de asociarnos con el Consejo de Publicidad y la Asociación Nacional de Silvicultores del Estado para esta vital campaña".

Creado pro bono por la FCB, el nuevo anuncio público Prevención de incendios forestales del Oso Smokey reitera su icónico mensaje de que "solo usted puede prevenir los incendios forestales". La actriz Isabella Gómez comparte su voz con Smokey utilizando la tecnología de emojis animados, uniéndose a estrellas anteriores como Stephen Colbert, Al Roker, Jeff Foxworthy y Betty White. El mensaje de Isabella le recuerda a la audiencia que tirar carbones o cenizas calientes de un asador al suelo puede causar incendios forestales. Este es un consejo particularmente importante ya que los estadounidenses empiezan a encender sus parrillas antes de que llegue el verano.

Además de las piezas en video, la campaña también creó contenidos al aire libre con emojis animados de Smokey en una variedad de regiones de los Estados Unidos, incluido el sureste y el oeste.

"Esta plataforma está siempre en evolución. Y en tiempos en que las personas están más deseosas que nunca de disfrutar del aire libre, es importante que talentos prominentes compartan la voz del oso para ayudarla a resonar", expresó Gabriel Schmitt, codirector creativo de FCB Nueva York. "Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que todas las personas la escuchen".

"Pasar tiempo al aire libre nunca se había sentido más valioso que ahora", afirmó Michelle Hillman, directora de Desarrollo de Campañas del Consejo de Publicidad. "Sabemos que las personas están ansiosas por salir ahora que el clima empieza a calentar. Este nuevo trabajo se apoya en nuestra tecnología de emojis animados que ha sido tan exitosa para recordarles a los estadounidenses que exploren la naturaleza de forma segura".

Esta nueva creación es una extensión de la alianza permanente entre el Servicio Forestal del USDA, la Asociación Nacional de Silvicultores del Estado y el Consejo de Publicidad, para trabajar en torno a la prevención de los incendios forestales y la protección de nuestras tierras públicas nacionales. Es la primera de una serie de iniciativas de Prevención de incendios forestales que se lanzarán este año, que estarán seguidas por los esfuerzos de Seguridad al aire libre antes del Memorial Day y por el lanzamiento de un juego completo de recursos creativos nuevos. Para conocer más acerca de lo que puede hacer para prevenir incendios forestales, visite www.SmokeyBear.com.

"La imagen de Smokey la reconocen ocho de cada diez1 estadounidenses, y su trabajo para prevenir los incendios forestales aún está lejos de terminar. El Oso Smokey necesita su ayuda", expresa Joe Fox, presidente de NASF y silvicultor del estado de Arkansas. "Este verano en particular, dadas las limitaciones que la pandemia ha causado en el personal de atención de emergencias, por favor, haga su parte para contribuir a que los paisajes más preciados de nuestro país, y las personas y vida silvestre que los llaman su hogar, estén seguros frente a los incendios forestales".

Los anuncios públicos serán transmitidos a nivel nacional en tiempos y espacios donados por los medios, según el modelo del Consejo de Publicidad.

Si desea conocer consejos sobre cómo ayudar a prevenir incendios forestales, visite SmokeyBear.com y siga al Oso Smokey en Facebook, Twitter e Instagram.

El Consejo de Publicidad

El Consejo de Publicidad es el punto donde convergen la creatividad y las causas. La organización sin fines de lucro integra las mentes más creativas en publicidad, medios, tecnología y marketing para abordar muchas de las causas más importantes del país. El Consejo de Publicidad ha creado muchas de las campañas más icónicas en la historia de la publicidad. Friends Don't Let Friends Drive Drunk (Los amigos no dejan que los amigos conduzcan embriagados). Smokey Bear (Oso Smokey). Love Has No Labels (El amor no tiene etiquetas).

Las innovadoras campañas sociales positivas del Consejo de Publicidad crean consciencia, inspiran a la acción y salvan vidas. Para obtener más información, visite AdCouncil.org, siga las comunidades del Consejo de Publicidad en Facebook y Twitter y mire el trabajo creativo en YouTube.

Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

El Servicio Forestal es la agencia responsable de vigilar el uso del Oso Smokey en cooperación con la Asociación Nacional de Silvicultores del Estado y el Consejo de Publicidad. El Servicio Forestal administra 193 millones de acres de bosques y praderas nacionales para el público estadounidense. Su misión es preservar la salud, diversidad y productividad de los bosques y praderas del país para que satisfagan las necesidades de las generaciones presentes y futuras.

Asociación Nacional de Silvicultores del Estado

En nombre de los silvicultores de los 59 estados y territorios, la NASF influencia políticas forestales y lidera esfuerzos para optimizar los beneficios sociales, económicos y ambientales de bosques y árboles. Los silvicultores estatales y las agencias forestales que lideran están comprometidos a difundir permanentemente el mensaje del Oso Smokey de responsabilidad personal y seguridad ante incendios. Obtenga más información en www.stateforesters.org.

1 Encuesta del Consejo de Publicidad para el rastreo de entusiastas de las actividades al aire libre de los Estados Unidos mayores de 18 años adelantado por Ipsos. Datos recolectados entre enero y febrero de 2021, n=615

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/748305/Ad_Council_Logo.jpg

FUENTE The Ad Council

Related Links

http://www.adcouncil.org



SOURCE The Ad Council