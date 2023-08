Un nuevo estudio de March of Dimes muestra que el acceso a la atención de maternidad está empeorando para millones de mujeres en Estados Unidos

El informe muestra un descenso del 4% en los centros de maternidad, y casi 6 millones de mujeres viviendo en zonas sin acceso o con acceso limitado a la atención médica

El estudio histórico de la organización ofrece información de cada estado sobre los principales factores que influyen en la salud durante embarazo y el parto

ARLINGTON, Virginia, 1 de agosto de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- March of Dimes publicó hoy Where You Live Matters: Maternity Care Deserts and the Crisis of Access and Equity (Donde vives importa: desiertos de atención de maternidad y la crisis de acceso y equidad), un nuevo compendio de informes que muestra que más de 5.6 millones de mujeres viven en condados sin acceso o con acceso limitado a servicios de atención de maternidad, lo que obliga a las familias a encontrar nuevas maneras de obtener la atención que necesitan. La nueva investigación de March of Dimes muestra que para millones de mujeres en Estados Unidos es más difícil acceder a los cuidados de maternidad. Este informe, uno de los mayores análisis sobre el acceso a la atención de salud en maternidad, ofrece información sobre los factores que influyen en los embarazos en los 50 estados, Washington D.C. y Puerto Rico.

"La capacidad de una persona para tener un embarazo y un parto saludables no debería depender de su lugar de residencia ni de su capacidad para acceder a una atención sanitaria sistemática y de calidad, pero estos informes muestran que, hoy en día, estos factores hacen que estar embarazada y dar a luz sea peligroso para millones de mujeres en Estados Unidos", afirmó la Dra. Elizabeth Cherot, presidenta y directora ejecutiva de March of Dimes. "Nuestra investigación demuestra que la atención médica en la maternidad simplemente no es una prioridad en nuestro sistema de salud y se debe tomar medidas para garantizar que todas las madres reciban la atención que necesitan y merecen para tener embarazos sanos y bebés fuertes. Esperamos que la información presentada en estos informes sirva para catalizar la acción con el fin de poner fin a esta creciente crisis".

Desde 2018, March of Dimes ha explorado el acceso a la atención maternal en Estados Unidos a través de nuestros informes sobre los desiertos de atención médica en maternidad. Más de un tercio (36%) de los condados de Estados Unidos son considerados desiertos de atención médica maternal, que se definen como condados sin un hospital o centro de maternidad que ofrezca atención obstétrica y sin ningún proveedor obstétrico. March of Dimes publica estos informes exhaustivos y detallados por cada estado, que examinan los factores que influyen en el acceso a la atención médica, los resultados de salud y las barreras únicas para todas las personas embarazadas en los desiertos de atención médica maternal. Estos nuevos datos muestran un aumento de las zonas con menor acceso a la atención médica, lo que repercute en las mujeres antes, durante y después de su embarazo.

Los informes muestran que el acceso a la atención médica sigue disminuyendo:

La pérdida de unidades de obstetricia en los hospitales fue responsable de la disminución del acceso a los cuidados de maternidad en 369 condados desde el informe de 2018, casi 1 de cada 10 condados de los Estados Unidos.

Otros 70 condados han sido clasificados como desiertos de atención médica maternal debido a la pérdida de proveedores obstétricos y de unidades obstétricas en los hospitales, desde el informe inicial en 2018.

Más de 32 millones de mujeres en edad reproductiva son vulnerables a una mala salud debido a la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, como clínicas de planificación familiar y matronas cualificadas.

Entre los estados con las mayores tasas de desiertos de atención médica maternal se encuentran Dakota del Norte , Dakota del Sur , Alaska , Oklahoma y Nebraska , estados con poblaciones más rurales.

Estos informes se presentan en un momento crítico para los hospitales que luchan contra el cierre de unidades de maternidad, la falta de contratación y la falta de personal. Incluso antes de la pandemia, los hospitales empezaron a cerrar unidades de maternidad en todo el país debido al bajo volumen de nacimientos y al aumento de los costos. Según la American Hospital Association, más del 50% de los partos en los desiertos de atención médica maternal son reembolsados por Medicaid, con tasas de reembolso más bajas, lo que obliga a los hospitales a hacer recortes que dejan a las pacientes sin acceso a la atención. Además, el American College of Obstetricians and Gynecologists ha informado que la obstetricia tiene una de las tasas de desgaste más elevadas de todas las especialidades médicas, lo que dificulta la contratación y retención de proveedores.

Más allá del acceso: impacto medioambiental, socioeconómico y de salud crónica

Más allá de los cierres hospitalarios que limitan el acceso a la atención sanitaria, los factores medioambientales, las problemáticas socioeconómicas y las condiciones crónicas de salud desempeñan un papel importante en los resultados del embarazo y el parto. De hecho, los índices de crimen violento, la contaminación y las condiciones de vivienda indican sistemáticamente un mayor porcentaje de atención prenatal inadecuada, especialmente para las mujeres de color. Los factores socioeconómicos como el nivel educacional, el bienestar social, la pobreza y la seguridad alimentaria también conducen sistemáticamente a tasas más elevadas de atención prenatal inadecuada en las comunidades de alto riesgo.

Además, 8 de cada 10 desiertos de atención médica maternal tienen una alta carga de embarazadas con enfermedades crónicas preexistentes, lo que puede aumentar el riesgo de afecciones como preeclampsia y parto prematuro. Se sabe que las afecciones crónicas, como la hipertensión, la diabetes, el peso (por debajo o por encima de lo normal) y el tabaquismo afectan en mayor medida a las poblaciones desatendidas, a un rango más alto, lo que supone una mayor carga asistencial para las mujeres que viven en comunidades carentes de acceso a proveedores capacitados y a instalaciones clínicas bien equipadas.

"Cada bebé merece el comienzo más saludable en su vida, y cada familia debería esperar una atención maternal equitativa, disponible y de alta calidad", añadió Cherot. "Estos nuevos informes muestran que el sistema está fallando a las familias hoy en día, pero presentan una imagen clara de los desafíos únicos que enfrentan las madres y los bebés a nivel local; lo que constituye el primer paso en nuestro trabajo para brindar soluciones y construir un futuro mejor para todas las familias".

La oportunidad para generar el cambio

March of Dimes publicó estos informes para concientizar a la opinión pública sobre los obstáculos que dificultan el acceso a la atención maternal y las medidas necesarias para impulsar el cambio. March of Dimes apoya la legislación prioritaria, los programas y el financiamiento que sostienen y amplían los programas de telesalud tanto para consumidores como para proveedores, los programas estatales de regionalización perinatal que amplían el acceso a los niveles adecuados de atención médica y los programas de personal clínico que apoyan la ampliación del personal de salud en las comunidades rurales y desatendidas. March of Dimes apoya la ampliación de los programas Rural Maternity and Obstetrics Management Strategies (RMOMS) y Rural Obstetrics Access and Maternal Services (ROAMS) en todos los estados. La organización sigue abogando por que todos los estados amplíen la cobertura posparto de Medicaid de 60 días a un año completo. Estas oportunidades políticas y programáticas identificadas pueden empezar a abordar el acceso limitado a la atención médica maternal en Estados Unidos y proporcionar más opciones para la prestación de atención médica.

Además, la organización financia centros de investigación de prematuridad (Prematurity Research Centers; PRC) y sigue invirtiendo en empresas en fase inicial a través del Fondo de Innovación de March of Dimes, en un esfuerzo por ayudar a abordar los desafíos más apremiantes de la salud maternoinfantil. En su primer año, el Fondo de Innovación añadió tres inversiones clave a su cartera y seguirá invirtiendo en otras empresas de Maternidad y Salud Infantil (MSI) alineadas con las áreas de interés estratégico de March of Dimes. Por último, March of Dimes proporciona acceso a recursos, conocimientos, apoyo y servicios antes, durante y después del embarazo tanto en inglés como en español a través de MarchofDimes.org y Nacerano.org.

Es tarea de todos

La salud maternal nos afecta a todos y March of Dimes cree que todos tenemos un papel que desempeñar cuando se trata de luchar por la salud de las madres y los bebés.

Visite www.marchofdimes.org/mcdr para obtener más información sobre los informes, mantenerse al día sobre las iniciativas locales y averiguar cómo puede mejorar los resultados de la salud maternoinfantil.

Acerca de March of Dimes:

March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las madres y los bebés. Apoyamos investigaciones, dirigimos programas y brindamos educación y divulgación para que cada familia pueda tener el mejor comienzo posible. Sobre la base de un exitoso legado de 85 años, prestamos ayuda a todas las mujeres embarazadas y a todas las familias. Para obtener más información sobre March of Dimes, visite marchofdimes.org.

