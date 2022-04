UN NUEVO ESTUDIO DEL PROYECTO AUTOESTIMA DE DOVE REVELA QUE 1 DE CADA 2 NIÑAS OPINA QUE LOS CONSEJOS DE BELLEZA IDEALIZADA EN LAS REDES SOCIALES CAUSAN BAJA AUTOESTIMA

La campaña #DesintoxicaTuFeed del Proyecto Autoestima de Dove expone la naturaleza engañosa de los consejos de belleza tóxicos en los feeds de las adolescentes

ENGLEWOOD CLIFFS, Nueva Jersey, 28 de abril de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ Las adolescentes de los Estados Unidos dedican cada vez más tiempo a las redes sociales. Una NUEVA investigación del Proyecto de Autoestima de Dove demuestra que esto es cierto; 2 de cada 3 niñas de los Estados Unidos pasan más de una hora al día en las redes sociales, más del tiempo que dedican a interactuar en persona con amigos. Los consejos de belleza llenan sus feeds, pero lamentablemente no todo es positivo. De hecho, 1 de cada 2 niñas dice que el contenido de belleza idealizada en las redes sociales causa baja autoestima.

La investigación del Proyecto Autoestima de Dove concluyó que la mayoría de las niñas se da cuenta de que parte de la solución consiste en reducir el tiempo en las redes sociales y tomar el control de lo que están viendo. De hecho, 7 de cada 10 niñas se sentían mejor después de dejar de seguir contenidos de belleza idealizada en las redes sociales.

Durante años, Dove ha promovido definiciones más amplias de la belleza y ha tomado medidas para hacer de las redes sociales un lugar más positivo con campañas como #HablaHermoso, #SinDistorsiónDigital y Selfie a la Inversa/Selfie Talk.

El día de hoy, el Proyecto Autoestima de Dove lanza la campaña #DesintoxicaTuFeed para empoderar a las adolescentes para que definan sus propios estándares de belleza y elijan lo que las influencia, invitándolas a dejar de seguir cualquier cosa que no les haga sentir bien consigo mismas. A través de una serie de películas, contenido educativo y alianzas con voces inspiradoras, la campaña fomenta las conversaciones necesarias entre padres, cuidadores y adolescentes sobre los peligros de los consejos de belleza tóxicos.

En Toxic Influence, una película de campaña de larga duración, las mamás y sus hijas adolescentes entablan un diálogo en torno a consejos de belleza perjudiciales en las redes sociales. La película destaca temas peligrosos como "fitspo" (inspiración en cuerpos atléticos o tonificados), "thinspo" (inspiración en cuerpos delgados) y la promoción de procedimientos cosméticos opcionales entre las niñas. Las mamás que participaron se sorprendieron al enterarse de que este tipo de consejos de belleza perjudicial se ha normalizado en sus hijas. Se inspiraron para mantener conversaciones importantes sobre lo que sus hijas ven en sus feeds.

"Hemos identificado un problema claro que está erosionando la autoestima de nuestras niñas y que requiere atención y acción inmediatas. Creamos esta campaña de #DesintoxicaTuFeed para no solo generar consciencia sobre la naturaleza engañosa de los consejos de belleza tóxicos, sino también para ayudar a los padres a mantener conversaciones difíciles y empoderar a las adolescentes para que dejen de seguir contenido que les hace sentir mal consigo mismas", señaló Leandro Barreto, vicepresidente global de Dove. "Aunque a veces puede resultar un poco abrumador, esperamos que contribuya a generar conversaciones importantes que conduzcan a una experiencia más positiva para las adolescentes en las redes sociales".

El 80 % de las niñas desea que sus padres hablen con ellas sobre cómo manejar las publicaciones de belleza idealizada, por lo que el Proyecto Autoestima de Dove ha desarrollado recursos y herramientas validados a nivel académico para ayudar a los padres a mantener conversaciones importantes con sus hijas y empoderar a las adolescentes para #DesintoxicarSusFeeds:

"Desintoxica tu feed: la guía para padres" : un video educativo de tres minutos para padres, cuidadores y mentores sobre cómo facilitar conversaciones con jóvenes acerca de los daños de las redes sociales.

: un video educativo de tres minutos para padres, cuidadores y mentores sobre cómo facilitar conversaciones con jóvenes acerca de los daños de las redes sociales. "El Kit de confianza": manual y herramienta gratuita del Proyecto Autoestima de Dove con la nueva sección "Desintoxica tu feed: habla con tus hijas sobre los consejos tóxicos en las redes sociales".

También se ofrecerán recursos adicionales para cambiar la forma de pensar de los padres y adolescentes y hablar sobre la belleza. El taller para padres de Dove Real Talk: un evento virtual gratuito con transmisión en vivo y una sesión de preguntas y respuestas que se llevará a cabo el 12 de mayo con la experta en cultura Jess Weiner y la psicóterapeuta principal Nadia Addesi, que proporcionarán a los padres las herramientas para combatir la influencia tóxica en los feeds de las redes sociales de las adolescentes.

Nadia Addesi, la trabajadora social registrada y psicóterapeuta que ha utilizado su experiencia para fomentar la autoestima digital para su comunidad en TikTok, comentó: "Esta campaña es importante a medida que crece el discurso público en torno a los efectos perjudiciales que las redes sociales pueden tener en las niñas. Contextualiza la naturaleza engañosa de los consejos de belleza perjudiciales que se están normalizando en los feeds de las adolescentes. Aunque pueda sentirse inofensivo, dado que la mitad de las niñas dice que las redes sociales causan baja autoestima, la exposición continua tiene el potencial de generar un impacto negativo y duradero".

El Proyecto Autoestima de Dove es el mayor proveedor mundial de educación sobre confianza corporal y ha llegado a más de 82 millones de jóvenes de 150 países hasta la fecha a través de iniciativas como la campaña #DesintoxicaTuFeed. Solo en los Estados Unidos, Dove llega a más de seis millones de niñas al año a través de alianzas con Boys & Girls Clubs of America y la consultoría educativa Cairn Guidance. Para 2030, Dove habrá ayudado a 250 millones de niñas y adolescentes a mejorar su autoestima a través de programas educativos y recursos gratuitos.

Para ayudar a difundir el mensaje de #DesintoxicaTuFeed, Dove se asoció con Gabrielle Union y Zaya Wade para recordarles a todos el poder que tiene curar sus feeds y que la experiencia general con las redes sociales está en sus manos. "Como madre y persona que ha sentido las presiones de las redes sociales sobre tener un aspecto físico perfecto, es importante para mí que la gente se dé cuenta de lo que hay en los feeds de sus adolescentes y les ayuden a abordar con confianza las conversaciones al respecto", expresó Gabrielle Union. Zaya Wade complementó: "Quiero que las personas sepan que se pueden dar prioridad a sí mismas y establecer límites en las redes sociales, y que estas pueden ser un lugar positivo si uno deja de seguir contenido que no le haga sentir bien".

Dove considera que ninguna persona debería seguir a alguien que pretenda hacerle creer que no es bella, y empoderar a las adolescentes para #DesintoxicarSusFeeds ayudará a aumentar la confianza corporal y la autoestima de 250 millones de niñas para 2030. Visita Dove.com/Detoxify para ver la NUEVA película Toxic Influence de Dove y aprender a #DesintoxicarTuFeed. Juntos, podemos cambiar la belleza.

Comparte tu experiencia y ayúdanos a cambiar la belleza usando el hashtag #DesintoxicaTuFeed en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, y agregando @Dove y #ProyectoAutoestimaDeDove.

ACERCA DEL PROYECTO AUTOESTIMA DE DOVE

Dove tiene un compromiso de larga data con la creación de un mundo donde la belleza sea una fuente de confianza, no de ansiedad. El Proyecto Autoestima de Dove se creó en 2004 para ayudar a la próxima generación a desarrollar una relación positiva con su aspecto físico, de manera que no se cohiban por la ansiedad relacionada con la apariencia y puedan alcanzar todo su potencial. Creadas en colaboración con el Centro para la Investigación sobre la Apariencia de University of West England —el mayor grupo de investigación del mundo que se centra en el papel de la apariencia física y la imagen corporal en la vida de las personas—, las herramientas del Proyecto Autoestima de Dove están validadas de manera académica y son de descarga gratuita. Hasta el momento, el Proyecto Autoestima de Dove ha llegado a más de 82 millones de jóvenes en 150 países, lo que lo ha convertido en uno de los mayores proveedores de educación sobre confianza corporal en todo el mundo. Para 2030, habremos ayudado a 250 millones a través de nuestras herramientas gratuitas validadas de manera académica.

NUEVA INVESTIGACIÓN DE DOVE

Encuesta en línea realizada por Edelman DXI, consultora global multidisciplinaria en investigación, analítica y datos, realizada en los Estados Unidos entre febrero y abril de 2022, respectivamente, con 524 y 1,027 niñas de 10 a 17 años, así como 1,501 y 1,027 madres y padres.

ACERCA DE DOVE

Dove nació en 1957 en los Estados Unidos tras el lanzamiento de su Barra de Belleza, con su mezcla patentada de suaves agentes limpiadores y ¼ de crema humectante. La historia de Dove se basa en la humectación, y son las pruebas, en lugar de las promesas, las que le han permitido a Dove crecer a partir de una Barra de Belleza para convertirse en una de las marcas de belleza más apreciadas del mundo.

Las mujeres siempre han sido nuestra inspiración y, desde el comienzo, nos hemos comprometido de lleno a ofrecer un cuidado de nivel superior para todas las mujeres, así como a abogar por la belleza real en nuestra publicidad. Dove cree que la belleza es para todas las personas. Que la belleza debe ser una fuente de confianza en lugar de ansiedad. La misión de Dove es inspirar a mujeres de todos los lugares a desarrollar una relación positiva con la forma en la que lucen y a darse cuenta de su potencial personal para la belleza.

Durante 30 años, Dove ha estado comprometida a ampliar la estrecha definición de la belleza en su trabajo. A través del "Compromiso con la Belleza Real de Dove", Dove se compromete a:

Retratar a las mujeres con honestidad, diversidad y respeto. Mostrar imágenes de mujeres de todas las edades, tallas, orígenes étnicos y colores, tipos y estilos de cabello.

Retratar a las mujeres tal como son en la vida real, sin distorsiones digitales, y que todas las imágenes sean aprobadas por las mujeres participantes.

Ayudar a las jóvenes a sentirse bien con su cuerpo y desarrollar su autoestima a través del Proyecto Autoestima de Dove, el proveedor de educación en autoestima más grande del mundo.

ACERCA DE UNILEVER NORTH AMERICA

Unilever es uno de los proveedores líderes a nivel mundial de productos de belleza y cuidado personal, cuidado del hogar y alimentos y refrescos, con ventas en más de 190 países y productos utilizados a diario por 3,400 millones de personas. Contamos con 148,000 empleados, y en 2021 generamos ventas por EUR 52,400 millones. Más de la mitad de nuestra presencia está en mercados emergentes y en desarrollo. Contamos con unas 400 marcas que se encuentran en hogares de todo el mundo, incluidas marcas icónicas como Dove, Knorr, Hellmann's, Magnum, Axe, Ben & Jerry's, Degree, Seventh Generation, St. Ives, Suave, TRESemmé y Vaseline.

Nuestra visión es ser el líder global en negocios sostenibles y demostrar cómo nuestro modelo comercial orientado hacia el propósito y adaptado al futuro impulsa un desempeño superior. Tenemos una larga tradición de ser un negocio progresista y responsable. Se remonta a los días de nuestro fundador William Lever, quien lanzó la primera marca con propósito del mundo, Sunlight Soap, hace más de 100 años, y es el centro de la forma en que operamos nuestra compañía en la actualidad.

Unilever Compass, nuestra estrategia comercial sostenible, se establece para ayudarnos a ofrecer un desempeño superior e impulsar un crecimiento sostenible y responsable, asegurando lo siguiente:

- mejorar la salud del planeta;

- mejorar la salud, la confianza y el bienestar de las personas; y

- contribuir para un mundo más justo y socialmente inclusivo.

Si bien aún queda mucho por hacer, nos sentimos orgullosos por haber logrado el año pasado el liderazgo en el sector en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones de S&P; por el estatus "Triple A" en los referentes de Clima, Agua y Bosques de CDP; y por ser nombrada la compañía mejor clasificada en la encuesta GlobeScan/Sustainability Leaders por undécimo año consecutivo.

Para obtener más información sobre Unilever U.S. y sus marcas, visite: www.unileverusa.com

Para obtener más información sobre Unilever Canada y sus marcas, visite: www.unilever.ca.

