一半女生表示社交媒体美妆建议导致自尊心下降

多芬自信养成计划#DetoxYourFeed（拒绝有害推送信息）活动揭示了青少年推送信息中有害美妆建议的负面性

新泽西州恩格尔伍德克利夫斯2022年4月29日 /美通社/ -- 美国青少年在社交媒体上花费的时间越来越多。新的多芬自信养成计划（Dove Self-Esteem Project）研究证明了这一点。美国三分之二的女生每天在社交媒体上花费一个多小时，超出她们与朋友相处的时间。她们的推送信息充满了美妆建议，但不幸的是，这些信息并非全部正确。事实上，一半女生表示，社交媒体上的理想化美妆内容导致她们自尊心下降。

多芬自信养成计划研究得出结论，大多数女孩都认识到，减少社交媒体的使用时间并控制自己的阅读内容可以作为解决方案的一个组成部分。事实上，十分之七的女生在停止浏览社交媒体上的理想化美妆内容后感觉变得好些。

多年来，多芬一直倡导“美”的更广泛的定义，并且采取行动，通过#SpeakBeautiful、#NoDigitalDistortion和Reverse Selfie/Selfie Talk等活动，让社交媒体成为一个更积极的场所。

今天，多芬自信养成计划正在发起#DetoxYourFeed活动，通过邀请青少年停止接收让他们产生自我否定的内容，使他们能够确定自己对美的标准并选择自己发挥影响的方式。通过一系列电影、教育内容以及与富有启发性的人士合作，这项活动鼓励父母、监护人和青少年之间就不良美妆建议的危险性进行必要的沟通。

通过一部长篇宣传影片《有害影响》（Toxic Influence），妈妈们与处于青春期的孩子在社交媒体上就有害美妆建议展开对话。该影片重点介绍了“fitspo”、“thinspo”以及向少女们推广特定化妆程序等危险主题。 参加活动的妈妈们惊讶地得知，这种有害的美妆建议对她们的孩子来说已经司空见惯。受此启发，她们要和孩子就所接收的信息进行重要的对话。

多芬全球副总裁Leandro Barreto表示：“我们发现了一个明显的问题，这些信息正在削弱我们孩子的自尊心，需要立即予以关注和采取行动。我们创建#DetoxYourFeed活动不仅是要提升人们认识有害美妆建议的负面性，而且要帮助父母和孩子开展对话，并且让青少年有能力拒绝那些让他们产生自我否定的内容。 尽管有时可能有点难以接受，但我们希望能有助于进行重要对话，为青少年营造更加积极的社交媒体体验。”

鉴于80%的女生希望父母与他们讨论如何处理理想化的美妆帖子内容，多芬自信养成计划创建了经过学术验证的资源和工具，帮助父母与孩子进行重要的谈话，并赋能青少年“拒绝有害推送信息”（#DetoxYourFeed）：

《拒 绝有害推送信息：父母指南》（ Detox Your Feed: The Parents Guide ） ——一部为期三分钟的教育影片，旨在帮助父母、监护人和导师与年轻人就社交媒体的害处进行对话。

——一部为期三分钟的教育影片，旨在帮助父母、监护人和导师与年轻人就社交媒体的害处进行对话。 “信心套装”——免费的多芬自信心计划手册和工具，其中包含一个新部分，即《拒绝有害推送信息：与您的孩子谈论有害的社交媒体建议》（Detox Your Feed: Talking to Your Kids About Toxic Social Media Advice）。

此外，多芬还将提供更多资源，改变父母和青少年对美妆的思考和讨论方式。多芬家长恳谈会 - 这是一场免费的虚拟直播活动和问答研讨会，将于5月12日与文化专家Jess Weiner和领先的心理治疗师Nadia Addesi共同举办，为家长提供多项工具，抵制青少年社交媒体推送信息的有害影响。

注册社会工作者兼心理治疗师Nadia Addesi在TikTok上利用自己的专业知识为其社区培养数字自尊心，她表示：“随着公众围绕社交媒体对女孩可能产生的有害影响展开讨论，这一活动非常重要。它从背景上诠释了有害美妆建议的负面性，这些建议在青少年的推送信息中已经司空见惯。虽然这些信息看起来人畜无害，但鉴于一半的女孩表示社交媒体会导致自尊心下降，持续接收这些信息可能产生持久的负面影响。”

多芬自信养成计划是全球最大的身体信心教育提供商，迄今为止通过#DetoxYourFeed运动等举措触达150个国家/地区逾8200万年轻人。仅在美国，多芬每年通过与美国少年儿童俱乐部和教育咨询公司Cairn Guidance的合作，触达超过600万儿童。到2030年，多芬将通过教育计划和免费资源帮助2.5亿儿童和青少年提升自尊心。

为了帮助传播#DetoxYourFeed的信息，多芬正在与Gabrielle Union和Zaya Wade合作，提醒每个人认识到，控制社交媒体的推送信息和整体体验的能力就掌握在我们自己手中。Gabrielle Union表示：“作为一位母亲和从社交媒体上感受到保持完美外表压力的人，我认为务必要让人们认识到他们的孩子在接收什么信息，并帮助他们自信地对此展开对话。”Zaya Wade补充道：“我希望人们认识到应该以自己为主，并在社交媒体上设定界限，即如果取消关注那些让你感觉不好的内容，社交媒体可以成为积极的空间。”

多芬认为，我们不应该听从任何人让我们否认自身美的想法，赋予青少年‘拒绝有害推送信息’（#DetoxYourFeed）的能力，这将帮助我们到2030年让2500万女孩建立对自己身体的信心和自尊心。前往Dove.com/Detoxify观看多芬新的《有害影响》（Toxic Influence）影片，了解如何“拒绝有害推送信息”。携手努力，我们可以改变对美的定义。

使用Facebook、Twitter、Instagram上的#DetoxYourFeed标签，以及使用TikTok上的@Dove和#DoveSelfEsteemProject标签，分享您的体验并帮助我们改变对美的定义。

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关于多芬自信养成计划

多芬长期以来一直致力于创造一个美是自信之源，而非焦虑之源的世界。多芬自信养成计划（Dove Self-Esteem Project）制定于2004年，旨在帮助下一代与他们的外表建立积极关系，使他们不会因为与外表相关的焦虑而退缩，并能够充分发挥其潜力。多芬与英国西英格兰大学外表研究中心（专注于外表和身体形象在人们生活中的作用的全球最大的研究集团）合作创造了多芬自信养成计划工具包，该工具包经过学术验证，可免费下载。迄今为止，多芬自信养成计划已惠及150个国家/地区的8200多万名年轻人，使其成为全球最大的身体自信教育提供商之一。到2030年，我们将通过我们经过学术验证的免费工具为2.5亿人提供帮助。

新的多芬研究

在线调查由全球多学科研究、分析和数据咨询公司Edelman DXI于2022年2月至4月在美国进行，调查对象分别涉及524名和1027名10至17岁的女孩以及1501名和1027名母亲和父母。

关于多芬

多芬（Dove）于1957年在美国创立，设立了“美容吧”，并推出了温和洁面乳及¼保湿面霜的混合专利产品。 多芬的传统以保湿产品为基础，这是实证而非承诺，让多芬从一家美容吧成长为世界上最受欢迎的美容品牌之一。

女性一直是我们的灵感来源，从创立之初开始，我们就一直完全致力于为所有女性提供卓越护理，并在我们的推广中倡导真实的美丽。多芬相信“爱美之心，人皆有之”。这种美应该是信心之源，而不是焦虑所致。多芬的使命是激励世界各地的女性利用自己探寻美丽的方法来发展积极关系，并实现自身的内在美。

30年来，多芬一直致力于在工作中拓宽对美的狭隘定义。借助“多芬自信美宣言”，多芬承诺：

以诚信、多样化和尊重来塑造女性。我们以不同年龄、体型、种族、发色、性格和风格的女性作为主角。

我们以零数字失真方式打造真实生活中的女性，所有形象都得到刻画女性的认可。

通过世界上最大的自尊心教育提供项目“多芬自尊心计划”来帮助年轻人打造身体自信心与自尊心。

关于北美联合利华

联合利华（Unilever）是一家全球领先的美容和个人护理、家庭护理以及食品和茶点产品供应商，产品销往190多个国家/地区，每天得到34亿人享用。2021年，我们拥有14.8万员工，销售额为524亿欧元。我们有超过一半的业务覆盖发展中及新兴市场。我们拥有约400个品牌，服务世界各地的家庭，其中的标志性品牌包括多芬、Knorr、Hellmann's、Magnum、Axe、Ben & Jerry's、Degree、Seventh Generation、St. Ives、Suave、TRESemmé和Vaseline。

我们的愿景是成为可持续发展业务的全球领导者，并展示我们以目标为主导、面向未来的业务模式如何推动卓越的业绩。我们拥有悠久的传统，即成为一个惕励前行的负责任企业。这可以追溯到我们创始人William Lever的时代，他在100多年前推出了世界上第一个目标明确的品牌——阳光香皂（Sunlight Soap），这是我们今天管理公司的核心。

《联合利华指南》（Unilever Compass）是我们的可持续发展业务战略，旨在帮助我们实现卓越业绩并推动可持续和负责任增长，同时：

- 提升地球健康；

- 提升人们的健康、信心和福祉；以及

- 帮助构建更加公平、更具社会包容性的世界。

尽管还有很多未尽事宜，但在过去一年中，我们很荣幸在标普道琼斯可持续发展指数（S&P 's Dow Jones Sustainable Index）中获得行业领先地位，在CDP的气候、水和森林基准中获得“3A”评价，并且连续第11年在GlobeScan/SustainAbility可持续发展领导者调查中排名榜首。

有关美国联合利华及其品牌的更多信息，请访问：www.unileverusa.com

有关加拿大联合利华及其品牌的更多信息，请访问：www.unilever.ca

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