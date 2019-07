Un nuevo estudio muestra que el consumo de nueces puede mejorar la función eréctil

Cuarenta y tres hombres saludables, entre los 18 y los 35 años, fueron asignados a un "grupo de nueces" y consumieron la dieta occidental habitual, suplementada con 60 gramos al día de nueces mixtas crudas (30 g de nogales, 15 g de almendras y 15 g de avellanas); y cuarenta participantes fueron asignados a un "grupo de control" y siguieron la dieta occidental habitual, pero evitaron el consumo de nueces durante el seguimiento de 14 semanas. Se midieron los niveles de óxido nítrico y E-selectina (dos biomarcadores de la función endotelial eréctil). Los participantes también respondieron el cuestionario del Índice Internacional de Función Eréctil (IIFE), que evaluó la influencia de las nueces en la función eréctil mediante 15 preguntas.

Los resultados del cuestionario señalaron un aumento considerable en algunos parámetros de la función eréctil en el grupo que recibió suplemento de nueces. El estudio, realizado por el Dr. Albert Salas-Huetos y dirigido por la Dra. Mònica Bulló, de la Universidad Rovira i Virgili en España, concluyó que una dieta occidental, suplementada con nueces mixtas, puede mejorar la función eréctil.

"Esta es la mayor prueba clínica aleatorizada realizada hasta la fecha que analiza el efecto del suplemento de nueces en la función eréctil y sexual en sujetos sin disfunción eréctil", expresa la Dra. Mònica Bulló.

Acerca del International Nut & Dried Fruit Council

El INC es la organización internacional coordinadora de la industria de los frutos secos y las frutas deshidratadas. Sus miembros son más de 800 empresas del sector de las nueces y los frutos secos de más de 80 países. Se estima que la membresía del INC representa más del 85% del valor comercial de mercado menos los costos de venta del comercio de nueces y frutos secos en el mundo. La misión del INC es estimular y facilitar el crecimiento sostenible en la industria mundial de las nueces y los frutos secos. Es la principal organización internacional de salud, nutrición, estadísticas, seguridad alimentaria y normas y regulaciones internacionales sobre las nueces y los frutos secos.

