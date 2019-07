Novo estudo mostra que o consumo de castanhas pode ajudar a melhorar a função erétil

Quarenta e três homens saudáveis, com idades entre 18 e 35 anos, participaram de um "grupo da castanha" e consumiram uma dieta comum no estilo ocidental suplementada com 60g por dia de castanhas variadas cruas (30g de nozes, 15g de amêndoas e 15g de avelãs), e quarenta participantes formaram um "grupo de controle" e seguiram a dieta comum no estilo ocidental, porém evitaram o consumo de castanhas durante o acompanhamento de 14 semanas. Os níveis de óxido nítrico e de E-seletina (dois biomarcadores da função erétil endotelial) foram medidos. Os participantes também responderam ao questionário do Índice Internacional da Função Erétil (IIEF – International Index of Erectile Function), o qual avaliou, através de quinze perguntas, a influência das castanhas na função erétil.

Os resultados do questionário mostraram um significativo aumento em alguns dos parâmetros da função erétil no grupo que recebeu suplemento de castanhas. O estudo, conduzido pelo Dr. Albert Salas-Huetos e liderado pela Dra. Mònica Bulló da Universidade Rovira i Virgili, na Espanha, concluiu que uma dieta no estilo ocidental, suplementada com castanhas variadas, pode ajudar a melhorar a função erétil.

"Este é o maior ensaio clínico aleatório, feito até a data, para análise do efeito da suplementação com castanhas na função erétil e sexual em participantes sem disfunção erétil", declarou a Dra. Mònica Bulló.

Sobre o Conselho Internacional de Castanhas e Frutas Secas (INC - International Nut & Dried Fruit Council)

O INC é a organização de controle para o setor de castanhas e frutas secas. Seus membros incluem mais de 800 empresas do setor de castanhas e frutas secas de mais de 80 países. Estima-se que o grupo associado ao INC represente mais de 85% do valor comercial na "saída para exploração" do setor de castanhas e frutas secas de todo o mundo. A missão do INC é estimular e facilitar o crescimento sustentável do setor global de castanhas e frutas secas. O INC é a organização internacional líder em saúde, nutrição, estatísticas, segurança alimentar e padrões internacionais e regulamentações em relação às castanhas e frutas secas.

