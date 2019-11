Un nuevo informe destaca maneras innovadoras en las que los líderes de color de escuelas charter involucran a las familias para apoyar a los estudiantes

WASHINGTON, 18 de noviembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, la Alianza Nacional de las Escuelas Públicas Charter junto con Public Impact dio a conocer "Identity and Charter School Leadership: Profiles of Leaders of Color Engaging Families" (Identidad y Liderazgo de las Escuelas Charter: Perfiles de Líderes de Color que Involucran a Familias) que aborda el modo en que las experiencias de tres líderes de color influyen en la forma en que interactúan e invitan a las familias a participar en las escuelas de sus hijos. El informe es el segundo de una serie de tres informes que perfilan a los líderes de color de escuelas charter para mostrar algunas de las maneras en las que sus experiencias y perspectivas dan forma al modo en que dirigen las escuelas con excelencia.

"Nuestro objetivo para esta investigación es presentar líderes de color en las escuelas charter –todas escuelas públicas– que marcan claras diferencias positivas en sus comunidades en todo el país", dijo Amy Wilkins, vicepresidenta senior de Alianza Nacional de las Escuelas Públicas Charter. "A través de estos informes, esperamos arrojar luz sobre algunos valores únicos que los líderes de color aportan a sus escuelas, y las prácticas reflexivas y efectivas que sería inteligente que adoptaran otros líderes, independientemente de su raza o etnia".

Los líderes perfilados en este informe se destacan por las formas en que involucran a las familias como verdaderos "socios":

Maquita Alexander es la directora ejecutiva y directora de Washington Yu Ying Public Charter School, en Washington, D.C. Alexander recurrió a los padres para que desempeñaran un papel central cuando quiso crear un campus más atractivo para estudiantes de todos los orígenes y niveles de ingresos.

El informe también resalta algunos de los desafíos y oportunidades únicos de involucrar a familias de orígenes diversos. Dos de los líderes perfilados a cargo de estudiantes de diferentes orígenes raciales, étnicos y socioeconómicos encontraron que todas las familias no están igualmente posicionadas para aprender sobre sus escuelas o para participar en las escuelas una vez que llegan. Esto se debe en parte a sus propias experiencias como personas de color; sin embargo, los líderes de ambas escuelas han priorizado los esfuerzos para nivelar el campo de juego.

El informe destaca temas comunes presentes en los ocho perfiles de la serie de informes relacionados con las experiencias de los líderes como personas de color:

Abordar carencias y crear oportunidades basadas en la experiencia personal. Basándose en las carencias en sus propias experiencias académicas como personas de color o como niños de familia de bajos ingresos, varios líderes escolares informaron haber tomado medidas no tradicionales para abordar esos mismos desafíos en sus propias escuelas.

Basándose en las carencias en sus propias experiencias académicas como personas de color o como niños de familia de bajos ingresos, varios líderes escolares informaron haber tomado medidas no tradicionales para abordar esos mismos desafíos en sus propias escuelas. Destacar el valor por sobre las falencias . Muchos de los líderes de esta serie enfatizaron el valor que ofrecen los estudiantes y sus familias en lugar de ver sus funciones principales como focalizadas en la compensación de las falencias percibidas.

. Muchos de los líderes de esta serie enfatizaron el valor que ofrecen los estudiantes y sus familias en lugar de ver sus funciones principales como focalizadas en la compensación de las falencias percibidas. Proporcionar una experiencia educativa equitativa para crear resultados equitativos para los estudiantes. Los líderes de color incluidos en esta serie trabajan con ahínco para brindar a los estudiantes una experiencia educativa como la de sus compañeros más favorecidos, una experiencia llena de arte, deporte, viajes y actividades extracurriculares, así como oportunidades para aprender de sus errores. En algunos casos, incluso han construido sus escuelas en torno a temas y planes de estudio rara vez disponibles en distritos de bajos ingresos.

"Las prácticas que exploramos en este informe están en línea con décadas de investigación que muestran que los estudiantes cuyas familias están involucradas en su educación tienden a rendir mejor en la escuela, independientemente de los ingresos familiares, la educación de los padres o su raza", dijo Daniela Doyle, vicepresidenta de investigación de políticas y gestión de Public Impact. "Además, encontramos que las formas en que estos tres líderes eligen involucrar a las familias reflejan sus propias experiencias muy personales como personas de color."

El informe completo está disponible en línea en: www.publiccharters.org/our-work/publications/profiles-leaders-color-engaging-families

Si desea más información sobre el informe, la Alianza Nacional o Public Impact, comuníquese con: Shaelyn Macedonio al correo shaelyn@publiccharters.org.

Acerca de la Alianza Nacional de Escuelas Públicas Charter

La Alianza Nacional de Escuelas Públicas Charter es la organización sin fines de lucro líder en el país comprometida con el avance del movimiento de las escuelas públicas charter. Nuestra misión es llevar la educación pública a niveles sin precedentes de rendimiento académico mediante el fomento de un sector charter fuerte. Si desea más información, sírvase visitar www.publiccharters.org .

Acerca de Public Impact

Creado en 1996, la misión de Public Impact es mejorar la educación drásticamente para todos los estudiantes, especialmente los estudiantes de bajos ingresos, los estudiantes de color y otros estudiantes cuyas necesidades históricamente no han sido bien cubiertas. Si desea más información, sírvase visitar www.publicimpact.com .

